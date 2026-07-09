Coupe du monde 2026 : suivez France - Maroc en direct

Quarts de finale de la Coupe du monde 2026
France - Maroc
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Bien plus qu’un simple match de football. À 22 heures au Gillette Stadium de Foxborough, la France de Didier Deschamps, l’un des principaux prétendants au titre, défiera le Maroc de Mohamed Ouahbi dans le premier quart de finale de la Coupe du monde 2026, une réédition de la demi-finale qatarie remportée 2-0 par les Bleus il y a quatre ans : Un match chargé de résonances culturelles, plusieurs joueurs marocains étant nés en France, mais surtout un billet pour le dernier carré, dont la demi-finale est programmée mardi 14 juillet face au vainqueur d’Espagne-Belgique. Sur la pelouse, deux amis s’affronteront : Kylian Mbappé, auteur de 7 buts dans le tournoi, et Achraf Hakimi, ses coéquipiers au PSG.