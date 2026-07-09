Coupe du monde 2026 : suivez France - Maroc en direct

France-Maroc

Buteurs :





France (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Barcola ; Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.





Maroc (4-2-3-1) : Bono ; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui ; Bouaddi, El Aynaoui ; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss ; En-Nesyri. Sélectionneur : Ouahbi





Avertissements :

Expulsés :

Passes décisives :

Arbitre : Tello (ARG)