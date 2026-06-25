Coupe du monde 2026 : suivez en direct Équateur - Allemagne

Équateur - Allemagne

Butteurs :

ÉQUATEUR (4-4-2) : H. Galindez ; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié ; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán ; G. Plata, Enner Valencia. Sélecteur : Beccacece.





ALLEMAGNE (4-2-3-1) : M. Neuer ; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich ; L. Goretzka, A. Stiller ; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling ; N. Woltemade. Entraîneur : Nagelsmann.





Avertissements :

Expulsés :

Passes décisives :

Arbitre : Minch (CIN)



