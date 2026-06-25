Coupe du monde 2026 : suivez en direct Équateur - Allemagne

3e journée de la Coupe du monde 2026
Allemagne - Équateur
Butteurs :
L’Allemagne de Julian Nagelsmann entre en lice à 22 h lors dela troisième journée du groupe E contre l’Équateur de Sebastian Beccacece, au Meadowlands Stadium d’East Rutherford, dans l’État de New York. Les Allemands, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale après leurs deux victoires contre Curaçao et la Côte d’Ivoire, déjà qualifiés pour les seizièmes de finale en tête du classement, connaissent déjà leur programme : ils affronteront lundi 29 à 22 h 30 l’équipe classée troisième d’un autre groupe à l’issue du premier tour à élimination directe. Dans le même temps, les Sud-Américains doivent impérativement s’imposer pour chiper la deuxième place aux Ivoiriens ou, à défaut, atteindre quatre points et terminer troisièmes, ce qui leur offrirait de solides chances d’être repêchés.