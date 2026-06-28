Ces six rencontres seront diffusées en clair sur Rai 1, conformément à l’engagement de la chaîne publique de proposer des matchs entre 18h40 et 2h00, accompagnés de reportages avant et après la rencontre ainsi que de contenus d’approfondissement. La Rai propose également les temps forts des autres rencontres, exclusivement disponibles sur DAZN.





Voici la liste des matchs diffusés en exclusivité en Italie, uniquement sur DAZN :





Allemagne - Paraguay - 29 juin 2026, 22 h 30





Pays-Bas - Maroc - 30 juin 2026, 3h00





Côte d’Ivoire - Norvège - 30 juin 2026, 19h00, Dallas





Mexique - Équateur - 1^(er) juillet 2026, 3 h 00, Mexico





Angleterre - RD Congo - 1^(er) juillet 2026, 18h00, Atlanta





États-Unis - Bosnie : 2 juillet 2026 à 02h00, à San Francisco





Portugal - Croatie : 3 juillet 2026 à 01h00, à Toronto





Suisse - Algérie - 3 juillet 2026, 5 h à Vancouver





Argentine - Cap-Vert - 4 juillet 2026, 00h00 à Miami





Colombie - Ghana - 4 juillet 2026, 3 h 30, à Kansas City