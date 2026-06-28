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Coupe du monde 2026 : quels matchs des seizièmes de finale la Rai diffusera-t-elle en direct ?

Coupe du monde

La télévision publique diffusera 6 matchs sur Rai 1 ; les 10 autres seront diffusés exclusivement sur DAZN.

Parmi les 35 matchs que la RAI a acquis pour l’édition 2026 de la Coupe du monde – et qui seront bien entendu diffusés en simultané sur DAZN, seule chaîne italienne à détenir l’intégralité de la compétition –, six rencontres (une par jour) concerneront les seizièmes de finale, qui s’ouvriront le dimanche 28 juin avec le duel Afrique du Sud-Canada. Après les 17 rencontres de la phase de groupes, voici le programme du premier tour à élimination directe de cette Coupe du monde.

  • LES RENCONTRES DIFFUSÉES SUR RAI UNO

    Dimanche 28 juin à 21h : AFRIQUE DU SUD - CANADA


    Lundi 29 juin à 19 h : BRÉSIL - JAPON


    Mardi 30 juin à 23 h : FRANCE - SUÈDE


    Mercredi 1^(er) juillet à 22 h : BELGIQUE - SÉNÉGAL


    Jeudi 2 juillet à 21 h : ESPAGNE - AUTRICHE


    Vendredi 3 juillet à 20 h : AUSTRALIE - ÉGYPTE

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  • TOUS LES AUTRES MATCHS SONT DIFFUSÉS SUR DAZN

    Ces six rencontres seront diffusées en clair sur Rai 1, conformément à l’engagement de la chaîne publique de proposer des matchs entre 18h40 et 2h00, accompagnés de reportages avant et après la rencontre ainsi que de contenus d’approfondissement. La Rai propose également les temps forts des autres rencontres, exclusivement disponibles sur DAZN.


    Voici la liste des matchs diffusés en exclusivité en Italie, uniquement sur DAZN :


    Allemagne - Paraguay - 29 juin 2026, 22 h 30


    Pays-Bas - Maroc - 30 juin 2026, 3h00


    Côte d’Ivoire - Norvège - 30 juin 2026, 19h00, Dallas


    Mexique - Équateur - 1^(er) juillet 2026, 3 h 00, Mexico


    Angleterre - RD Congo - 1^(er) juillet 2026, 18h00, Atlanta


    États-Unis - Bosnie : 2 juillet 2026 à 02h00, à San Francisco


    Portugal - Croatie : 3 juillet 2026 à 01h00, à Toronto


    Suisse - Algérie - 3 juillet 2026, 5 h à Vancouver


    Argentine - Cap-Vert - 4 juillet 2026, 00h00 à Miami


    Colombie - Ghana - 4 juillet 2026, 3 h 30, à Kansas City