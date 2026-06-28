Parmi les 35 matchs que la RAI a acquis pour l’édition 2026 de la Coupe du monde – et qui seront bien entendu diffusés en simultané sur DAZN, seule chaîne italienne à détenir l’intégralité de la compétition –, six rencontres (une par jour) concerneront les seizièmes de finale, qui s’ouvriront le dimanche 28 juin avec le duel Afrique du Sud-Canada. Après les 17 rencontres de la phase de groupes, voici le programme du premier tour à élimination directe de cette Coupe du monde.
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Coupe du monde 2026 : quels matchs des seizièmes de finale la Rai diffusera-t-elle en direct ?
LES RENCONTRES DIFFUSÉES SUR RAI UNO
Dimanche 28 juin à 21h : AFRIQUE DU SUD - CANADA
Lundi 29 juin à 19 h : BRÉSIL - JAPON
Mardi 30 juin à 23 h : FRANCE - SUÈDE
Mercredi 1^(er) juillet à 22 h : BELGIQUE - SÉNÉGAL
Jeudi 2 juillet à 21 h : ESPAGNE - AUTRICHE
Vendredi 3 juillet à 20 h : AUSTRALIE - ÉGYPTE
TOUS LES AUTRES MATCHS SONT DIFFUSÉS SUR DAZN
Ces six rencontres seront diffusées en clair sur Rai 1, conformément à l’engagement de la chaîne publique de proposer des matchs entre 18h40 et 2h00, accompagnés de reportages avant et après la rencontre ainsi que de contenus d’approfondissement. La Rai propose également les temps forts des autres rencontres, exclusivement disponibles sur DAZN.
Voici la liste des matchs diffusés en exclusivité en Italie, uniquement sur DAZN :
Allemagne - Paraguay - 29 juin 2026, 22 h 30
Pays-Bas - Maroc - 30 juin 2026, 3h00
Côte d’Ivoire - Norvège - 30 juin 2026, 19h00, Dallas
Mexique - Équateur - 1^(er) juillet 2026, 3 h 00, Mexico
Angleterre - RD Congo - 1^(er) juillet 2026, 18h00, Atlanta
États-Unis - Bosnie : 2 juillet 2026 à 02h00, à San Francisco
Portugal - Croatie : 3 juillet 2026 à 01h00, à Toronto
Suisse - Algérie - 3 juillet 2026, 5 h à Vancouver
Argentine - Cap-Vert - 4 juillet 2026, 00h00 à Miami
Colombie - Ghana - 4 juillet 2026, 3 h 30, à Kansas City