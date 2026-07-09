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Coupe du monde 2026 : France - Maroc EN DIRECT

France vs Maroc
Coupe du monde
France
Maroc

Suivez en direct avec nous les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Quarts de finale de la Coupe du monde 2026

France - Maroc 0-0

Buteurs :



Bien plus qu’un simple match de football. À 22 h au Gillette Stadium de Foxborough, la France de Didier Deschamps, l’un des principaux prétendants au titre, défie le Maroc de Mohamed Ouahbi dans le premier quart de finale de la Coupe du monde 2026, une réédition de la demi-finale qatarie remportée 2-0 par les Bleus il y a quatre ans : Un match chargé de résonances culturelles, plusieurs joueurs marocains étant nés en France, et surtout un billet pour le dernier carré, programmé mardi 14 juillet face au vainqueur d’Espagne-Belgique. Sur la pelouse, deux amis s’affronteront : Kylian Mbappé, auteur de 7 buts dans la compétition, et Achraf Hakimi, ses coéquipiers au PSG.




  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :

    4' - Encore la France, quelle occasion ! Le ballon arrive au second poteau, Upamecano reprend de la tête et Bono réalise cette fois-ci un superbe arrêt qui sauve le résultat.


    3' – D’emblée, Mbappé ! Superbe frappe du droit du capitaine français, repoussée par Bono.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    France-Maroc 0-0

    Buteurs :


    France (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.


    Maroc (4-2-3-1) : Bono ; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine ; Bouaddi, El Aynaoui ; Talbi, Ounahi, El Khannouss ; Brahim Diaz. Sélectionneur : Ouahbi

    Avertissements :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Tello (ARG)

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