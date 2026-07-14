Coupe du monde 2026 : France - Espagne EN DIRECT

Coupe du monde 2026





France-Espagne

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La Coupe du monde 2026 propose sa première demi-finale de très haut niveau : À 21 h, Français et Espagnols s’affrontent à l’AT&T Stadium d’Arlington (Texas) pour une place en finale, programmée dimanche 19 au MetLife Stadium d’East Rutherford (New York)contre l’Argentine ou l’Angleterre, qui s’expliqueront demain soir pour un troisième ou un deuxième titre mondial.





Les Bleus de Didier Deschamps arrivent à ce rendez-vous après six victoires consécutives dans le tournoi et sans avoir encaissé le moindre but en phase à élimination directe : leur succès 2-0 face au Maroc en quarts de finale a confirmé la solidité d’une équipe qui a inscrit 16 buts au total et qui vise résolument une troisième finale d’affilée, emmenée par Kylian Mbappé, grand protagoniste de cette Coupe du monde. Avec huit réalisations en six sorties, il talonne Lionel Messi au classement des buteurs de la compétition. Une nouvelle marque face à la Roja le porterait à 21 buts en Coupe du monde, égalant ainsi l’Argentin au rang desmeilleurs artificiers de l’histoire du tournoi.





L’Espagne, championne d’Europe en titre, aborde la rencontre avec un parcours quasi parfait : après un match nul surprise contre le Cap-Vert en phase de groupes, l’équipe de Luis de la Fuente a retrouvé son rythme, éliminant l’Autriche, le Portugal et la Belgique. Lamine Yamal, auteur de trois buts lors de ses deux dernières sorties face aux Bleus, devrait encore être l’un des hommes clés.





Les deux nations se retrouvent souvent à des moments clés : l’Espagne a gagné 2-1 en demi-finale de l’Euro 2024 et 5-4 en finale de la Ligue des Nations 2025, mais leur dernier face-à-face en Coupe du monde remonte aux huitièmes de finale de 2006, quand Zidane et ses coéquipiers l’avaient emporté 3-1.







