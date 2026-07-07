Après l’élimination surprise et douloureuse en seizièmes de finale contre le Cap-Vert, l’Argentine de Lionel Messi aborde à Atlanta un match à élimination directe qui vaut qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les champions du monde en titre défieront l’Égypte de Mohamed Salah, auteur d’une qualification aux tirs au but face à l’Australie au tour précédent.
(C)Getty images
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Coupe du monde 2026 : Argentine - Égypte, suivez le match en direct
BUTS ET FAITS MARQUANTS
LE BILAN DU MATCH
ARGENTINE - ÉGYPTE
BUTEURS :
ARGENTINE (4-4-2) : E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico ; De Paul, Paredes, E. Fernández, N. González ; Messi, Álvarez. Entraîneur : Scaloni
ÉGYPTE (4-2-3-1) : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Lasheen, Ateya ; Ashour, Salah, Marmoush ; Ziko. Entraîneur : Hassam
Arbitre : Letexier
Avertissements : -
Aucun joueur n’a été exclu.
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