Coupe du monde 2026 : Argentine - Égypte, suivez le match en direct

ARGENTINE - ÉGYPTE





BUTEURS :





ARGENTINE (4-4-2) : E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico ; De Paul, Paredes, E. Fernández, N. González ; Messi, Álvarez. Entraîneur : Scaloni

ÉGYPTE (4-2-3-1) : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Lasheen, Ateya ; Ashour, Salah, Marmoush ; Ziko. Entraîneur : Hassam





Arbitre : Letexier





Avertissements : -

Aucun joueur n’a été exclu.