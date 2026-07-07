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messi salah(C)Getty images

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Coupe du monde 2026 : Argentine - Égypte, suivez le match en direct

Argentine vs Égypte
Coupe du monde
Argentine
Égypte

Suivez en direct ARGENTINE-ÉGYPTE, match comptant pour les huitièmes de finale

Après l’élimination surprise et douloureuse en seizièmes de finale contre le Cap-Vert, l’Argentine de Lionel Messi aborde à Atlanta un match à élimination directe qui vaut qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les champions du monde en titre défieront l’Égypte de Mohamed Salah, auteur d’une qualification aux tirs au but face à l’Australie au tour précédent.




  • BUTS ET FAITS MARQUANTS


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  • LE BILAN DU MATCH

    ARGENTINE - ÉGYPTE


    BUTEURS :


    ARGENTINE (4-4-2) : E. Martínez ; Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico ; De Paul, Paredes, E. Fernández, N. González ; Messi, Álvarez. Entraîneur : Scaloni

    ÉGYPTE (4-2-3-1) : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Lasheen, Ateya ; Ashour, Salah, Marmoush ; Ziko. Entraîneur : Hassam


    Arbitre : Letexier


    Avertissements : -

    Aucun joueur n’a été exclu.

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