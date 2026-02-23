Getty Images Sport
Traduit par
Coup dur pour Manchester United ! Le défenseur vedette se blesse quelques heures avant le match contre Everton
La blessure de Lisandro Martinez révélée
Martinez était absent de la liste des joueurs sélectionnés par Manchester United pour le déplacement à Everton. Selon The Athletic, il serait blessé au mollet. Cette nouvelle est un coup dur pour l'Argentin, qui venait tout juste de faire son retour en décembre après huit mois d'absence pour cause de blessure au ligament croisé antérieur.
Publicité