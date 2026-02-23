Goal.com
Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Martin

Coup dur pour Manchester United ! Le défenseur vedette se blesse quelques heures avant le match contre Everton

Manchester United a subi un coup dur alors qu'un défenseur clé a été écarté du match contre Everton quelques heures avant le coup d'envoi en raison d'une blessure au mollet. L'équipe de Michael Carrick peut consolider sa quatrième place en Premier League grâce à une victoire lors de sa première visite au Hill Dickinson Stadium, qui lui permettrait de prendre trois points d'avance sur Chelsea et Liverpool.

  • La blessure de Lisandro Martinez révélée

    Martinez était absent de la liste des joueurs sélectionnés par Manchester United pour le déplacement à Everton. Selon The Athletic, il serait blessé au mollet. Cette nouvelle est un coup dur pour l'Argentin, qui venait tout juste de faire son retour en décembre après huit mois d'absence pour cause de blessure au ligament croisé antérieur.

