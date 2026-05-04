Coup dur pour le Real Madrid : un arrière latéral doit subir une opération qui met fin à sa saison

Le centre d’entraînement de Valdebebas vient de subir un nouveau coup dur : le club a confirmé une blessure grave à l’un de ses piliers défensifs. Selon les examens médicaux, Mendy souffre d’une lésion du tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite.

La blessure est survenue seulement dix minutes après le coup d’envoi du match contre l’Espanyol, la réaction immédiate du joueur laissant présager une lésion importante.

Son absence laisse un vide de taille dans une arrière-garde déjà mise à l’épreuve, alors que la saison entre dans sa phase décisive. Si le club indique que le diagnostic définitif est encore en cours, Marca affirme que le staff médical et le joueur examinent déjà la possibilité d’une intervention chirurgicale afin d’assurer une guérison complète.