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Coup dur pour le Real Madrid : un arrière latéral doit subir une opération qui met fin à sa saison
Un diagnostic accablant pour le défenseur français
Le centre d’entraînement de Valdebebas vient de subir un nouveau coup dur : le club a confirmé une blessure grave à l’un de ses piliers défensifs. Selon les examens médicaux, Mendy souffre d’une lésion du tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite.
La blessure est survenue seulement dix minutes après le coup d’envoi du match contre l’Espanyol, la réaction immédiate du joueur laissant présager une lésion importante.
Son absence laisse un vide de taille dans une arrière-garde déjà mise à l’épreuve, alors que la saison entre dans sa phase décisive. Si le club indique que le diagnostic définitif est encore en cours, Marca affirme que le staff médical et le joueur examinent déjà la possibilité d’une intervention chirurgicale afin d’assurer une guérison complète.
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Opération chirurgicale et longue convalescence
Bien que le calendrier officiel ne soit pas encore fixé, les spécialistes du club estiment que la chirurgie est la solution la plus logique pour l’ancien joueur de Lyon. Si une intervention est confirmée, la convalescence devrait durer environ cinq mois, ce qui l’écarterait automatiquement de la fin de saison et du début de la suivante.
Ce nouveau pépin physique est déjà le cinquième de Mendy cette saison, un total qui souligne le lourd tribut payé par le joueur et son club. Malgré son temps de jeu réduit, son influence restait palpable : il s’était notamment distingué durant les phases à élimination directe de la Ligue des champions.
Le Real Madrid confronté à une vague de blessures
La blessure de Mendy met en lumière un problème bien plus profond qui touche actuellement le Real Madrid. L’effectif a été décimé par les blessures au cours des deux dernières saisons.
Cette situation exerce une pression immense sur le staff technique et le service médical, qui peinent à aligner un onze de départ stable malgré un calendrier de matches incessant.
Cette saison, Mendy n’a disputé que 448 minutes, réparties sur neuf apparitions. De retour d’une longue convalescence en novembre, à l’occasion du déplacement à Athènes, il travaillait à retrouver son meilleur niveau avant de rechuter.
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Communiqué officiel du club concernant la situation de Mendy
Le Real Madrid a publié un communiqué médical officiel pour clarifier la situation : « Les examens réalisés aujourd’hui par le service médical du club sur notre joueur Ferland Mendy ont révélé une lésion du tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite. Son évolution clinique sera suivie de près. »