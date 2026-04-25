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Coup dur pour la star du Real Madrid : selon plusieurs sources, il manquerait la Coupe du monde
Une bien mauvaise nouvelle pour le Brésil et le Real Madrid
Selon le journaliste Miguel Angel Diaz, la situation concernant Militao est bien plus grave qu’il n’y paraissait. Après un nouveau problème à la jambe gauche lors de la victoire 2-1 contre Alavés, des examens complémentaires ont confirmé le pire pour le défenseur de 28 ans.
Le rapport médical confirme une réouverture de l’ancienne cicatrice du défenseur, exigeant une intervention chirurgicale. Conséquence immédiate : Militao manquera les compétitions internationales estivales et ne pourra donc pas revêtir le maillot brésilien sur la plus grande scène mondiale, alors qu’il était annoncé comme un pilier de la défense.
Diaz confirme son absence de la Coupe du monde
Le journaliste de COPE a révélé l’information sur ses réseaux sociaux. Contrairement au premier communiqué médical du club, qui se voulait prudent, Díaz a confirmé que le problème clinique du joueur était bien plus sérieux.
« Eder Militao va être opéré pour sa nouvelle lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche », a-t-il révélé. « Le Brésilien a connu une récidive du tissu cicatriciel consécutive à sa blessure initiale subie en décembre face au Celta Vigo. Il manquera donc la Coupe du monde. »
Une saison perturbée par les blessures
Cet incident marque un tournant douloureux dans une saison déjà frustrante et jalonnée de blessures pour Militao. Le défenseur venait tout juste de faire son retour à la compétition après quatre mois d’absence, ayant notamment été titularisé lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le staff médical du Real Madrid avait pourtant géré son temps de jeu avec rigueur pour éviter précisément ce genre de récidive. Cependant, au terme de son cinquième match depuis son retour, une nouvelle blessure, aussi définitive que déchirante, est venue stopper net son élan. Le club attend désormais de lui qu’il se concentre sur sa rééducation en vue du début de la saison 2026-2027.
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L’opération et la longue route vers la saison 2026-2027
Militao devrait être opéré dans les prochains jours, puis entamer une longue rééducation. Pendant que ses coéquipiers se préparent pour les premiers matches de la Coupe du monde en juin, le défenseur sera éloigné des terrains et ne devrait pas revenir avant le début de la prochaine préparation estivale du Real Madrid. En sélection brésilienne, Carlo Ancelotti devra repenser sa défense pour la compétition estivale.