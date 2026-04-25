Coup dur pour la star du Real Madrid : selon plusieurs sources, il manquerait la Coupe du monde

Selon le journaliste Miguel Angel Diaz, la situation concernant Militao est bien plus grave qu’il n’y paraissait. Après un nouveau problème à la jambe gauche lors de la victoire 2-1 contre Alavés, des examens complémentaires ont confirmé le pire pour le défenseur de 28 ans.

Le rapport médical confirme une réouverture de l’ancienne cicatrice du défenseur, exigeant une intervention chirurgicale. Conséquence immédiate : Militao manquera les compétitions internationales estivales et ne pourra donc pas revêtir le maillot brésilien sur la plus grande scène mondiale, alors qu’il était annoncé comme un pilier de la défense.