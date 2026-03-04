AFP
Coup dur pour Barcelone : Alejandro Balde manquera les DEUX matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle, tandis que le club de Liga fait le point sur la blessure de Jules Koundé
Le choc contre Newcastle s'annonce difficile pour les Blaugrana décimés
Le moment ne pouvait pas être pire pour les Blaugrana. Bien qu'ils conservent quatre points d'avance en tête du classement de la Liga, la perte de leurs principaux arrières latéraux menace de compromettre leur élan. La disponibilité des deux joueurs pour le prochain match des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle United est particulièrement préoccupante. Avec un calendrier national chargé à l'horizon, Flick doit maintenant trouver un moyen de rafistoler une défense qui a déjà fait l'objet de nombreuses critiques cette saison.
Coup dur pour Balde et Koundé
Les rapports médicaux publiés par le club dressent un tableau inquiétant pour les fidèles du Camp Nou. Dans la première des deux annonces officielles distinctes, le club a détaillé les spécificités du contretemps subi par Koundé, déclarant : « Le joueur de l'équipe première Jules Koundé a subi une blessure au tendon d'Achille (biceps fémoral) au milieu de la cuisse gauche. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. »
Dans un communiqué séparé évoquant un deuxième coup dur pour la défense, le club a déclaré : « Le joueur de l'équipe première Alejandro Balde a subi une blessure au tendon distal (biceps fémoral) de la cuisse gauche. Les examens indiquent que le processus de guérison prendra environ 4 semaines. »
Koundé a été contraint de quitter le terrain après seulement 11 minutes de jeu lors du match de la Copa del Rey, semblant se tenir la jambe avec une frustration visible avant d'être remplacé. Balde, qui avait été introduit pour aider au remaniement tactique, n'a pas pu terminer le match lui-même. L'international espagnol devrait désormais manquer une partie cruciale de la saison, y compris les deux matchs de la rencontre européenne contre Newcastle, car son rétablissement devrait se prolonger jusqu'en avril.
Raphinha reste optimiste malgré la crise des blessures
Malgré la déception causée par l'élimination de la Copa del Rey et la liste croissante des blessés, le capitaine du club, Raphinha, a exhorté ses coéquipiers à maintenir l'intensité dont ils ont fait preuve lors de leur dernière performance. L'ailier brésilien, qui a marqué sur penalty contre l'Atlético, estime que l'équipe est toujours capable de terminer la saison 2025-26 de manière historique.
« Je pars très fier de cette équipe », a déclaré Raphinha dans la zone mixte après le coup de sifflet final. « Si nous continuons à jouer comme ça, nous terminerons la saison de manière spectaculaire. En vérité, je pense que c'est nous qui devons remercier les supporters, ils ont été formidables. Quand nous jouons à domicile, nous avons besoin de sentir les supporters. C'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que les supporters sont fiers. Nous avons donné tout ce que nous avions. L'Atlético a très bien joué. Nous avons fait tout notre possible, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint la finale, mais nous tirons davantage de conclusions positives que négatives. L'intensité avec laquelle nous sommes entrés dans le match, notre envie de revenir... L'Atlético a scellé le sort du match lors du premier match, nous devons reconnaître leur mérite. »
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Flick doit désormais mener une course contre la montre pour réorganiser sa défense avant le déplacement à San Mames samedi. Avec Balde sur la touche, Joao Cancelo devrait revenir sur le côté gauche de la défense. Le retour d'Eric Garcia après sa suspension apportera un peu de soulagement dans l'axe, ce qui permettra peut-être au remplaçant de Kounde de trouver un rythme plus naturel aux côtés de Ronald Araujo. La profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve, car l'équipe devra jongler entre la pression de la course au titre et une campagne européenne à enjeux élevés.
L'accumulation de blessures à des postes clés exerce une pression énorme sur le banc catalan. Flick a déjà dû composer avec l'absence de Frenkie de Jong et Robert Lewandowski cette saison, faisant preuve d'une flexibilité tactique qui sera à nouveau nécessaire. Pour l'instant, l'attention se porte sur le caractère clinique de la Ligue des champions. Sans la vitesse de Balde sur les débordements, le Barça devra peut-être adapter son approche offensive face à une équipe de Newcastle disciplinée.
