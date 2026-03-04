Coup dur pour Barcelone : Alejandro Balde manquera les DEUX matchs des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle, tandis que le club de Liga fait le point sur la blessure de Jules Koundé

Les rapports médicaux publiés par le club dressent un tableau inquiétant pour les fidèles du Camp Nou. Dans la première des deux annonces officielles distinctes, le club a détaillé les spécificités du contretemps subi par Koundé, déclarant : « Le joueur de l'équipe première Jules Koundé a subi une blessure au tendon d'Achille (biceps fémoral) au milieu de la cuisse gauche. Son rétablissement déterminera sa disponibilité. »

Dans un communiqué séparé évoquant un deuxième coup dur pour la défense, le club a déclaré : « Le joueur de l'équipe première Alejandro Balde a subi une blessure au tendon distal (biceps fémoral) de la cuisse gauche. Les examens indiquent que le processus de guérison prendra environ 4 semaines. »

Koundé a été contraint de quitter le terrain après seulement 11 minutes de jeu lors du match de la Copa del Rey, semblant se tenir la jambe avec une frustration visible avant d'être remplacé. Balde, qui avait été introduit pour aider au remaniement tactique, n'a pas pu terminer le match lui-même. L'international espagnol devrait désormais manquer une partie cruciale de la saison, y compris les deux matchs de la rencontre européenne contre Newcastle, car son rétablissement devrait se prolonger jusqu'en avril.