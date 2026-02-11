Coup dur pour Arsenal ! Beth Mead est l'une des deux grandes absentes du match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions, quelques semaines avant le début de la campagne de qualification pour la Coupe du monde des Lionesses.

Les supporters d'Arsenal espèrent que l'explication donnée par Slegers concernant l'absence de Mead fait référence à une blessure qui peut être gérée, plutôt qu'à un problème plus grave. Les Gunners ont plusieurs matchs importants à disputer alors que la fin de la saison approche, à commencer par ce match de barrage de la Ligue des champions, où les champions d'Europe en titre tenteront d'assurer leur place en quarts de finale.

Cependant, les prochaines semaines offriront également à Mead l'occasion de se reposer afin de soulager la douleur qu'elle ressent au tibia. Arsenal est largement favori dans cette confrontation avec Louvain et s'il parvient à s'imposer facilement en Belgique, comme lors de sa victoire 3-0 contre ce même adversaire en phase de poules en décembre, Mead ne sera peut-être pas nécessairement nécessaire pour le match retour s'il est préférable qu'elle se repose.

Les Gunners ont également un match de FA Cup contre Bristol City, club de deuxième division, à la fin du mois, qu'ils devraient remporter facilement, puis ce sera la trêve internationale. La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman espère que Mead sera disponible à ce moment-là, car les Lionesses commenceront leur campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au début du mois prochain. Le premier match se déroulera en Turquie contre l'Ukraine, avant que l'Islande ne se rende au City Ground de Nottingham Forest le 7 mars.