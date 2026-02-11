Getty
Coup dur pour Arsenal ! Beth Mead est l'une des deux grandes absentes du match décisif des huitièmes de finale de la Ligue des champions, quelques semaines avant le début de la campagne de qualification pour la Coupe du monde des Lionesses.
Officiel : Beth Mead forfait pour le match crucial de l'UWCL d'Arsenal
Mead a quitté le terrain dimanche après 68 minutes lors de la victoire 1-0 contre Man City, leader incontesté de la Women's Super League, sans donner l'impression d'être blessée. Cependant, l'ailière a été aperçue avec une botte de protection après le match. Interrogée sur sa situation, la manager d'Arsenal, Renee Slegers, a déclaré : « Je pense que nous pourrons en dire plus dans le courant de la semaine. Elle vient de jouer et doit passer des examens médicaux, mais nous communiquerons davantage lorsque nous en saurons plus. »
Après son arrivée en Belgique mardi soir, Slegers a donné de nouvelles informations sur Mead, confirmant qu'elle n'avait pas fait le déplacement pour le match aller des barrages de la Ligue des champions entre les Gunners et l'OH Leuven. « Beth a besoin de temps pour soulager son tibia », a-t-elle expliqué.
Mead sera-t-il prêt pour le stage de l'Angleterre ?
Les supporters d'Arsenal espèrent que l'explication donnée par Slegers concernant l'absence de Mead fait référence à une blessure qui peut être gérée, plutôt qu'à un problème plus grave. Les Gunners ont plusieurs matchs importants à disputer alors que la fin de la saison approche, à commencer par ce match de barrage de la Ligue des champions, où les champions d'Europe en titre tenteront d'assurer leur place en quarts de finale.
Cependant, les prochaines semaines offriront également à Mead l'occasion de se reposer afin de soulager la douleur qu'elle ressent au tibia. Arsenal est largement favori dans cette confrontation avec Louvain et s'il parvient à s'imposer facilement en Belgique, comme lors de sa victoire 3-0 contre ce même adversaire en phase de poules en décembre, Mead ne sera peut-être pas nécessairement nécessaire pour le match retour s'il est préférable qu'elle se repose.
Les Gunners ont également un match de FA Cup contre Bristol City, club de deuxième division, à la fin du mois, qu'ils devraient remporter facilement, puis ce sera la trêve internationale. La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman espère que Mead sera disponible à ce moment-là, car les Lionesses commenceront leur campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 au début du mois prochain. Le premier match se déroulera en Turquie contre l'Ukraine, avant que l'Islande ne se rende au City Ground de Nottingham Forest le 7 mars.
Arsenal privé de plusieurs joueurs clés pour le match contre Louvain
Mead n'est pas la seule absente pour le match de mercredi. Après avoir manqué la victoire de dimanche contre Man City, l'attaquante Stina Blackstenius reste indisponible en raison de « problèmes au mollet », a expliqué Slegers. Interrogé ce week-end sur la date de retour de l'internationale suédoise, le manager d'Arsenal a répondu : « Nous verrons. Il nous reste encore deux semaines avant la trêve internationale et nous verrons si elle pourra faire son retour avant cette période. Elle est examinée chaque jour par l'équipe médicale, mais c'est encore incertain. »
La gardienne Anneke Borbe devrait également être à nouveau absente, après avoir subi une grave blessure à la tête lors de la victoire des Gunners en finale de la Coupe des clubs champions féminins de la FIFA contre Corinthians le 1er février. Heureusement, son indisponibilité coïncide avec le retour en forme de Daphne van Domselaar, la numéro 1 d'Arsenal, absente depuis début décembre. Taylor Hinds, l'arrière internationale anglaise, reste indisponible en raison d'un problème au pied.
Cooney-Cross de nouveau disponible après une terrible nouvelle familiale
Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les supporters d'Arsenal, puisque Kyra Cooney-Cross est de retour dans l'équipe. La milieu de terrain était rentrée chez elle en Australie début janvier après que sa mère, Jess, ait reçu un diagnostic dévastateur : elle est atteinte d'un cancer agressif en phase terminale, pour lequel il n'existe aucun remède. Le club a accordé à la jeune femme de 23 ans tout le temps dont elle avait besoin pour traverser cette période extrêmement difficile pour elle et sa famille.
Les joueuses et les supporters d'Arsenal ont manifesté publiquement leur soutien à Cooney-Cross pendant son absence. Ses coéquipières ont porté des maillots arborant son nom et son numéro lors de l'échauffement avant le match contre Manchester United le mois dernier, tandis que les spectateurs brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous t'aimons Kyra et Jess ».
Cooney-Cross est désormais de retour dans l'équipe d'Arsenal et pourrait faire son retour sur le terrain contre Louvain, alors que les Gunners tentent de se qualifier pour les quarts de finale, où ils affronteraient leur rival londonien Chelsea pour une place dans le dernier carré.
