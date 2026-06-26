Le camp de sélection de l'Uruguay connaît une crise interne sans précédent à la veille du match décisif contre l'Espagne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, après que des fuites ont révélé une réunion tendue entre l'entraîneur Marcelo Bielsa et quatre des plus grandes stars de l'équipe.

Les joueurs ont vivement critiqué la méthode d'entraînement et le plan tactique, avant de quitter collectivement la réunion alors que l'entraîneur était encore en train de parler.

Selon l’émission uruguayenne « Las Voces del Fútbol », la crise dépasse désormais le simple débat tactique pour prendre l’allure d’un face-à-face ouvert entre Bielsa et les cadres du vestiaire.

Alors que la sélection aborde l’un des rendez-vous les plus cruciaux des éliminatoires, la cohésion du groupe est mise à l’épreuve, et l’on redoute que ces frictions ne se traduisent par un manque de performance sur le terrain.