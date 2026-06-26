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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Coup de tonnerre au sein de la Celeste : Valverde mène la fronde des stars uruguayennes

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Bielsa doit gérer une crise majeure à la veille de la rencontre face à l’Espagne.

Le camp de sélection de l'Uruguay connaît une crise interne sans précédent à la veille du match décisif contre l'Espagne dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, après que des fuites ont révélé une réunion tendue entre l'entraîneur Marcelo Bielsa et quatre des plus grandes stars de l'équipe. 

Les joueurs ont vivement critiqué la méthode d'entraînement et le plan tactique, avant de quitter collectivement la réunion alors que l'entraîneur était encore en train de parler.

Selon l’émission uruguayenne « Las Voces del Fútbol », la crise dépasse désormais le simple débat tactique pour prendre l’allure d’un face-à-face ouvert entre Bielsa et les cadres du vestiaire. 

Alors que la sélection aborde l’un des rendez-vous les plus cruciaux des éliminatoires, la cohésion du groupe est mise à l’épreuve, et l’on redoute que ces frictions ne se traduisent par un manque de performance sur le terrain.

  • Valverde mène le quatuor offensif qui défie Piasca

    Sergio Rochit, Manuel Ogarti, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde ont pris l’initiative de demander une réunion privée avec Bielsa avant le match contre l’Espagne. Le message des quatre joueurs était clair : l’intensité des entraînements les épuise et les sape.

    Ils ont souligné auprès de l’entraîneur argentin qu’une partie importante du groupe était arrivée au rassemblement blessée ou exténuée, rendant la méthode actuelle insoutenable. Ils ont notamment pointé du doigt la dernière séance d’entraînement, juste avant la lourde défaite contre les États-Unis, qui, selon eux, les avait complètement vidés de leur énergie pendant la rencontre.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une consigne surprenante… « Affrontez l'Espagne en misant sur la défense et les contre-attaques »

    Les joueurs ne se sont pas contentés de contester la préparation physique : le quatuor de cadres a soumis à Bielsa une orientation tactique à l’opposé de sa philosophie, préconisant une défense basse et des contres rapides face à l’Espagne.

    Cette approche, à l’opposé de son style fondé sur un pressing haut et la possession, a été rejetée par le technicien argentin. Les joueurs avaient alors prévenu : s’il refusait de les entendre ou de revoir sa copie, ils quitteraient la séance.

  • 48 minutes de jeu… Bielsa fait appel au « fantôme » de Suárez

    Initialement prévue à huis clos, la réunion s’est transformée en un briefing général de l’équipe. Hier, Bielsa a pris la parole sans relâche pendant 48 minutes, la tête penchée, pour exposer sa vision du football et retracer son parcours à la tête de la sélection.

    L’entraîneur a abordé sans détour des sujets sensibles, rappelant aux joueurs des conflits passés, notamment la polémique autour de l’exclusion de Luis Suárez, et affirmant avoir ressenti une tentative d’éviction de la part du groupe. Il a aussi souligné son rôle dans la progression de joueurs comme Sebastián Cáceres et Maxi Araújo.

    Sur le plan tactique, il s’est montré catégorique : « L’Uruguay jouera exactement comme l’Espagne », balayant d’un revers les demandes des joueurs.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un départ en masse… et Araujo s'emporte : « La situation est insupportable »

    Après 40 minutes de séance, Marcelo Bielsa annonce une pause. Plusieurs joueurs se lèvent aussitôt pour partir. Le capitaine José María Jiménez intervient : « Non, les gars, l’entraîneur nous parle, il va bientôt avoir fini. » En vain : certains quittent la salle tandis que d’autres restent jusqu’à la fin du discours.

    Cette tension a également touché Ronald Araújo, aligné contre l’Espagne malgré une blessure après avoir manqué les deux premières journées. Bien qu’il se dise prêt, Bielsa envisage de titulariser Guillermo Varela à sa place, ce qui a poussé Araújo à exprimer par écrit son agacement : « On va se qualifier, mais cette situation est insupportable. »

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