Coup de théâtre à Catanzaro : Gorgone hérite du banc après le revirement de Turati

Le Catanzaro a trouvé son nouvel entraîneur : Giorgio Gorgone s’apprête à signer un contrat de deux ans avec le club giallorosso.





Le club calabrais a réagi très rapidement après le revirement de dernière heure de Turati, qui avait renoncé au poste alors que l’accord semblait conclu, contraignant Catanzaro à se remettre en quête d’un nouvel entraîneur.





Une réaction immédiate du club et de son directeur sportif, Ciro Polito, qui, malgré la déception, a préféré tourner rapidement la page pour se projeter vers l’avenir. En quelques heures, la direction a donc décidé de miser sur Gorgone, comme le rapporte Sky Sport, bouclant ainsi l’opération et assurant la continuité de la préparation en vue de la nouvelle saison.







