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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Coup de théâtre à Catanzaro : Gorgone hérite du banc après le revirement de Turati

Catanzaro
Mercato
Serie B

Le banc de touche du Catanzaro change d’occupant.

Le Catanzaro a trouvé son nouvel entraîneur : Giorgio Gorgone s’apprête à signer un contrat de deux ans avec le club giallorosso.


Le club calabrais a réagi très rapidement après le revirement de dernière heure de Turati, qui avait renoncé au poste alors que l’accord semblait conclu, contraignant Catanzaro à se remettre en quête d’un nouvel entraîneur.


Une réaction immédiate du club et de son directeur sportif, Ciro Polito, qui, malgré la déception, a préféré tourner rapidement la page pour se projeter vers l’avenir. En quelques heures, la direction a donc décidé de miser sur Gorgone, comme le rapporte Sky Sport, bouclant ainsi l’opération et assurant la continuité de la préparation en vue de la nouvelle saison.



  • En parallèle, de nouveaux éléments continuent d’émerger au sujet de l’affaire Turati. Après ce retournement de situation spectaculaire, l’entraîneur ne sera pas accompagné par ses représentants actuels dans la définition d’un éventuel accord avec La Spezia. Une décision mûrement réfléchie, également prise par respect pour les relations avec le Catanzaro et avec le directeur sportif Polito, parmi les principaux protagonistes d’une affaire qui a marqué les derniers jours du club calabrais.


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