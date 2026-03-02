Getty
Traduit par
Coup de pouce pour Arsenal : Leon Goretzka, joueur du Bayern, « souhaite rejoindre la Premier League », coup dur pour l'Inter
Goretzka souhaite rejoindre la Premier League
Les Gunners admirent depuis longtemps l'ancienne star de Schalke, et leur intérêt n'est un secret pour personne. Mikel Arteta semble désireux d'ajouter plus de présence physique et de leadership à son milieu de terrain, et Goretzka correspond parfaitement à ce profil. Alors que plusieurs clubs italiens attendent leur heure, le désir du joueur de se tester dans l'élite anglaise place le club du nord de Londres en position de force. Cependant, la concurrence reste rude, son rival local Tottenham semblant également suivre de près la situation à l'approche du mercato estival.
- (C)Getty Images
La tentative ratée du dernier jour du mercato
La poursuite de Goretzka par Arsenal n'est pas une nouveauté ; le club aurait tenté une offre audacieuse de dernière minute pour signer le milieu de terrain de 31 ans le jour de la clôture du mercato en janvier dernier. Cette urgence était due à la grave blessure de Mikel Merino, qui avait poussé Arteta à rechercher désespérément des renforts en milieu de saison. Malgré la pression liée à la fermeture du mercato, l'accord n'a pas abouti, car le milieu de terrain avait déjà donné sa parole aux dirigeants du Bayern qu'il terminerait la saison en Bavière.
Le joueur lui-même a répondu aux spéculations sur les réseaux sociaux afin que les supporters du Bayern sachent où allait son cœur à court terme. Goretzka a admis qu'il était « honoré » de l'intérêt que lui portaient les plus grands clubs internationaux, mais a insisté sur le fait que son objectif immédiat restait Munich. Cette attitude professionnelle a empêché un départ précipité, mais a effectivement préparé le terrain pour l'une des batailles les plus attendues de ces dernières années en matière de libre arbitrage. En restant à l'Allianz Arena jusqu'en juin, le milieu de terrain vétéran s'assure une rupture nette plutôt qu'une perturbation en milieu de saison.
L'Inter et la compétition italienne
Malgré la préférence de Goretzka pour l'Angleterre, les clubs italiens ne baissent pas les bras. L'Inter Milan s'est imposé comme le principal challenger, après une campagne décevante en Ligue des champions qui a mis en évidence son besoin de renforts physiques et expérimentés au milieu de terrain. Le journaliste Christian Falk a confirmé l'intérêt de l'Italie, soulignant que l'âge de Goretzka n'était pas considéré comme un obstacle en Serie A, contrairement aux marchés anglais et allemand, qui privilégient les jeunes joueurs.
Falk a donné des détails sur la situation en Italie, déclarant : « C'est vrai : l'Inter Milan a une chance de signer Goretzka cet été. L'Inter a connu une mauvaise semaine en Ligue des champions et discute actuellement des renforts dont elle a cruellement besoin. Un joueur expérimenté comme Goretzka, qui est également très physique, pourrait aider cette équipe. En Italie, l'âge n'est pas un facteur aussi important qu'en Bundesliga ou en Angleterre, où l'on préfère investir dans de jeunes joueurs. L'Inter n'est donc pas le seul club intéressé, il y a aussi l'AC Milan et la Juventus. Je ne sais pas s'il déciderait d'aller en Serie A s'il recevait également une offre de la Premier League. Bien sûr, il doit d'abord recevoir une offre d'Angleterre, et il ne faut pas oublier qu'il a 31 ans. Cependant, j'ai entendu dire que la Premier League était la principale cible de Goretzka, mais qu'il s'intéressait également à l'Italie. »
- AFP
La stratégie estivale d'Arsenal
La course pour obtenir la signature de Goretzka devrait s'intensifier à mesure que la saison touche à sa fin. Bien qu'il soit pressenti pour être au centre d'une importante bataille de transferts estivale impliquant l'Inter et l'AC Milan, sa préférence déclarée pour la Premier League donne à Arsenal l'avantage dont il a besoin. Si les Gunners parviennent à lui faire une offre concrète, le pilier de l'Allianz Arena pourrait finalement se retrouver à tirer les ficelles dans le nord de Londres, satisfaisant ainsi le désir de transfert qu'Arteta cherche à assouvir depuis janvier.
Publicité