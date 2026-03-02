Coup de pouce pour Arsenal : Leon Goretzka, joueur du Bayern, « souhaite rejoindre la Premier League », coup dur pour l'Inter

La poursuite de Goretzka par Arsenal n'est pas une nouveauté ; le club aurait tenté une offre audacieuse de dernière minute pour signer le milieu de terrain de 31 ans le jour de la clôture du mercato en janvier dernier. Cette urgence était due à la grave blessure de Mikel Merino, qui avait poussé Arteta à rechercher désespérément des renforts en milieu de saison. Malgré la pression liée à la fermeture du mercato, l'accord n'a pas abouti, car le milieu de terrain avait déjà donné sa parole aux dirigeants du Bayern qu'il terminerait la saison en Bavière.

Le joueur lui-même a répondu aux spéculations sur les réseaux sociaux afin que les supporters du Bayern sachent où allait son cœur à court terme. Goretzka a admis qu'il était « honoré » de l'intérêt que lui portaient les plus grands clubs internationaux, mais a insisté sur le fait que son objectif immédiat restait Munich. Cette attitude professionnelle a empêché un départ précipité, mais a effectivement préparé le terrain pour l'une des batailles les plus attendues de ces dernières années en matière de libre arbitrage. En restant à l'Allianz Arena jusqu'en juin, le milieu de terrain vétéran s'assure une rupture nette plutôt qu'une perturbation en milieu de saison.