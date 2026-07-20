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Copa América 2028 : l’Argentine retient son souffle avant la décision de Messi

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Espagne vs Argentine
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L. Messi
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L’Argentine a perdu la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne après prolongation, et tous les regards sont désormais tournés vers les projets de Lionel Messi avec l’Albiceleste.

Selon le journal « AS », le stade MetLife n’est pas un lieu ordinaire pour Lionel Messi : en 2016, il y avait envisagé de mettre un terme à son aventure en sélection. 

Après la défaite en finale de la Copa América face au Chili, il avait prononcé cette phrase célèbre qui avait choqué l’Argentine : « Mon parcours avec la sélection est terminé. »

Finalement, il n’avait pas quitté les siens et, en 2026, il est revenu sur la pelouse du MetLife Stadium pour disputer sa troisième finale de Coupe du monde. Après avoir conquis le titre mondial au Qatar en 2022, au stade Lusail, l’attaquant de 39 ans a donc mené l’Albiceleste jusqu’à un nouveau match décisif face à l’Espagne.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Une conclusion bien éloignée du scénario espéré

    Ce n'était pas le scénario espéré par Messi, qui a de nouveau versé des larmes sur la pelouse du MetLife Stadium après la défaite 1-0 en prolongation. 

    Le but de Ferran Torres a renversé le cours de la rencontre, et lorsque l’arbitre slovène Slavko Vinčić a sifflé la fin de la rencontre, le tableau qu’aucun amateur de football n’aurait souhaité voir s’est dessiné.

    Après l’unique but de la rencontre, l’Argentin s’est assis sur la pelouse, a retiré ses crampons et a fondu en larmes, voyant s’envoler son rêve d’un deuxième sacre mondial consécutif.

    Après la rencontre, l’entraîneur Lionel Scaloni a reconnu n’avoir pas pu échanger avec son capitaine. Lors d’une conférence de presse qu’il n’a pu mener à son terme, submergé par l’émotion, il a simplement déclaré : « Je n’ai pas parlé à Leo. »

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    S’agissait-il de son dernier match avec l’Argentine ?

    Pour l’instant, rien n’est acquis : la principale différence avec 2016 est que Messi n’a pas encore officialisé sa décision concernant son avenir en sélection.

    Après 207 sélections et 125 buts, un palmarès qui comprend la Coupe du monde, deux Copa América et la Finalissima, et plus de vingt ans à défendre le maillot albiceleste, la rencontre face à l’Espagne pourrait toutefois marquer sa dernière sortie sous le maillot national.

    Pour autant, interpréter cette défaite face à l’Espagne comme une annonce officielle de sa retraite internationale serait prématuré, d’autant que Messi n’a pas fermé la porte à une participation à la Coupe du monde 2030, où il aura 42 ans et fêtera son 43e anniversaire le 24 juin.

    Si cette perspective paraît aujourd’hui peu probable, son niveau de jeu toujours élevé laisse toutes les options ouvertes, en attendant une annonce officielle de sa part.

  • Lionel MessiGetty Images

    Quelles sont les déclarations de Messi concernant son avenir ?

    En phase de groupes de la compétition, Messi s'est vu poser la question cruciale : « Vas-tu continuer à jouer encore plusieurs années ? ».

    L’Argentin a répondu avec sérénité : « Oui, oui… Je vais continuer à jouer encore un certain temps. Tant que je serai capable de donner le meilleur de moi-même, que je me sentirai en bonne forme physique et que je pourrai être compétitif et aider mes coéquipiers, je continuerai à jouer. »

    Les journalistes précisent alors qu’ils visent la prochaine Coupe du monde : « Non, non… Nous voulons savoir si on te verra à la prochaine Coupe du monde ? » Messi répond : « Je ne sais pas. Franchement, je n’y pense pas pour l’instant, c’est encore un peu loin. Comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent. »

    Même si Messi n’évoque pas encore la retraite, l’ambiance du tournoi prend des allures de « dernière danse ».

    La nouvelle chanson adoptée par la sélection argentine, intitulée « La quatrième étoile », comprenait les paroles suivantes : « Pour les îles Malouines, pour Diego, et pour la dernière Coupe du monde de Leo ».

    Reprise d’un titre de l’artiste argentine Gilda, cette chanson est devenue un hymne que les joueurs entonnaient en chœur dans les vestiaires, transformant la quête du titre en une cause collective visant à offrir à Messi une fin de carrière internationale parfaite.

    Lautaro Martínez a d’ailleurs déclaré après la victoire palpitante contre l’Égypte : « Messi mérite cet exploit parce qu’il dispute sa dernière Coupe du monde et parce qu’il est notre capitaine. »

    Giuliano Simeone, les yeux embués après la demi-finale face à l’Angleterre, a renchéri : « Nous n’avons pas le choix, nous devons tout donner et nous battre pour lui. »

    Ému aux larmes en évoquant son capitaine, il a renforcé l’idée que ce tournoi marquerait la dernière sortie de la légende albiceleste.

    De son côté, Rodrigo De Paul, l’un des joueurs les plus proches de Messi ces dernières années, a refusé de spéculer sur l’avenir international de la star, affirmant avec sagesse : « Il ne faut pas prédire l’avenir. »

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Copa América 2028… Le scénario le plus probable

    La Copa América 2028 pourrait constituer la prochaine étape de Messi en sélection. À 41 ans, il sera également en fin de contrat avec l’Inter Miami.

    Le scénario le plus plausible, à ce stade, est que Messi évite de se fixer des objectifs à long terme et continue d’aborder son avenir match après match, en se concentrant d’abord sur sa récupération après l’effort physique fourni lors de la Coupe du monde, puis en retournant à Miami pour évaluer sa condition physique dans les semaines à venir.

    Pourtant, malgré les chants dans les vestiaires, les déclarations de Lautaro Martínez et de Giuliano Simeone, ainsi que l’espoir de millions d’Argentins qui voyaient là « la dernière Coupe du monde de Leo », Messi n’a, pour l’instant, rien confirmé.