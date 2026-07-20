Copa América 2028 : l’Argentine retient son souffle avant la décision de Messi

En phase de groupes de la compétition, Messi s'est vu poser la question cruciale : « Vas-tu continuer à jouer encore plusieurs années ? ».

L’Argentin a répondu avec sérénité : « Oui, oui… Je vais continuer à jouer encore un certain temps. Tant que je serai capable de donner le meilleur de moi-même, que je me sentirai en bonne forme physique et que je pourrai être compétitif et aider mes coéquipiers, je continuerai à jouer. »

Les journalistes précisent alors qu’ils visent la prochaine Coupe du monde : « Non, non… Nous voulons savoir si on te verra à la prochaine Coupe du monde ? » Messi répond : « Je ne sais pas. Franchement, je n’y pense pas pour l’instant, c’est encore un peu loin. Comme je l’ai dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent. »

Même si Messi n’évoque pas encore la retraite, l’ambiance du tournoi prend des allures de « dernière danse ».

La nouvelle chanson adoptée par la sélection argentine, intitulée « La quatrième étoile », comprenait les paroles suivantes : « Pour les îles Malouines, pour Diego, et pour la dernière Coupe du monde de Leo ».

Reprise d’un titre de l’artiste argentine Gilda, cette chanson est devenue un hymne que les joueurs entonnaient en chœur dans les vestiaires, transformant la quête du titre en une cause collective visant à offrir à Messi une fin de carrière internationale parfaite.

Lautaro Martínez a d’ailleurs déclaré après la victoire palpitante contre l’Égypte : « Messi mérite cet exploit parce qu’il dispute sa dernière Coupe du monde et parce qu’il est notre capitaine. »

Giuliano Simeone, les yeux embués après la demi-finale face à l’Angleterre, a renchéri : « Nous n’avons pas le choix, nous devons tout donner et nous battre pour lui. »

Ému aux larmes en évoquant son capitaine, il a renforcé l’idée que ce tournoi marquerait la dernière sortie de la légende albiceleste.

De son côté, Rodrigo De Paul, l’un des joueurs les plus proches de Messi ces dernières années, a refusé de spéculer sur l’avenir international de la star, affirmant avec sagesse : « Il ne faut pas prédire l’avenir. »