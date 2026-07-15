Conte encense Lautaro : « Il y a une Inter avec lui et une Inter sans lui. »

« Qu’est-ce qui m’impressionne chez Lautaro ? Sa progression constante, explique Conte. Et puis sa personnalité et son charisme. Il y a une Inter avec Lautaro et une Inter sans lui : sa présence change la donne. Son action sur le troisième but de l’Argentine face à l’Égypte, un peu éclipsée, est pourtant remarquable : il a remonté le terrain, conservé le ballon, attendu la montée d’Enzo Fernández puis délivré un centre parfait. »