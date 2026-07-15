Antonio Conte, ex-sélectionneur de l’équipe nationale et ex-entraîneur de la Juventus, de l’Inter et de Naples, actuellement sans club, s’exprime dans La Gazzetta dello Sport. Parmi les passages les plus marquants de l’interview, on retiendra les propos que l’entraîneur (et ancien milieu de terrain) originaire du Salento consacre à Lautaro Martínez, qu’il a dirigé à l’Inter de 2019 à 2021, remportant un Scudetto, non sans quelques accrochages verbaux avec l’attaquant argentin.
Traduit par
Conte encense Lautaro : « Il y a une Inter avec lui et une Inter sans lui. »
« Qu’est-ce qui m’impressionne chez Lautaro ? Sa progression constante, explique Conte. Et puis sa personnalité et son charisme. Il y a une Inter avec Lautaro et une Inter sans lui : sa présence change la donne. Son action sur le troisième but de l’Argentine face à l’Égypte, un peu éclipsée, est pourtant remarquable : il a remonté le terrain, conservé le ballon, attendu la montée d’Enzo Fernández puis délivré un centre parfait. »
Conte conclut ainsi son analyse : « On ne s'attend pas à un tel geste de la part d'un numéro 9. Et puis Lautaro a compris, tout comme Alvarez, qu'il pouvait jouer un rôle important même en ne jouant que quelques minutes. Ils ont accepté la situation en faisant passer les besoins de l'équipe avant leur ego : bravo à eux deux, et bravo à Scaloni de les avoir convaincus. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles