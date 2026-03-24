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Gianluca Minchiotti

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Compte rendu du match Fiorentina-Inter, les protestations des Nerazzurri : « C'est une main, Colombo ! »

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BordoCam de DAZN dévoile certains des moments les plus intenses du match Fiorentina-Inter, comptant pour la 30e journée de Serie A

Lors de la 30e journée de Serie A, la Fiorentina a accueilli l'Inter, un match qui s'est soldé par un score de 1-1.


Un duel qui mettait en jeu des points cruciaux tant pour les Violets, toujours enlisés dans la lutte pour le maintien, que pour les Nerazzurri, qui devaient répondre présents face au Milan et à l'Inter pour conserver leur avance sur leurs poursuivants directs dans la course au Scudetto. Au final, les buts de Pio Esposito et Cher Ndour ont scellé le score à 1-1.


Le format BordoCam de DAZN, réalisé par Davide Bernardi, nous fait revivre les moments forts du match depuis le bord du terrain, en analysant les réactions des protagonistes.


  • LES PROTESTATIONS DE VANOLI

    Dès le coup d'envoi, l'Inter ouvre le score dès la première minute grâce à un but de Pio Esposito. L'action qui mène à l'ouverture du score des Nerazzurri part d'une remise en jeu de Dumfries, dont l'exécution suscite les protestations de Paolo Vanoli.


    L'entraîneur de la Fiorentina a immédiatement eu l'impression que le latéral néerlandais avait remis le ballon en jeu en gardant les pieds sur le terrain, au point de s'écrier : « C'est dedans ! C'est dedans, oh ! ». Après le but de l'Inter, Vanoli s'adresse lui-même à l'arbitre Colombo en lui disant : « La remise en jeu est dedans avec les pieds ».


    Les images de DAZN montrent effectivement que les pointes des pieds de Dumfries se trouvaient à l'intérieur du terrain, mais le règlement ne prévoit une infraction que si elles s'y trouvent entièrement.


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  • LE BUT REFUSÉ À BARELLA

    À la 7e minute, l'Inter trouve à nouveau le chemin des filets grâce à un tir dévié de Barella, mais l'arbitre annule le but en raison d'un hors-jeu initial. Kolarov, qui remplaçait pour l'occasion Chivu, suspendu, sur le banc, se tourne vers son banc après l'annulation et demande : « Qui est hors-jeu ? ».


    Barella et Pio Esposito posent la même question à l'arbitre (« Mais qui ? »), mais comme le montrent ensuite les images, c'est bien le milieu de terrain nerazzurro qui se trouvait au-delà de la ligne des défenseurs adverses.


  • MANIFESTATIONS À L'INTERN

    Une minute plus tard, sur un centre venu de la gauche, Pongracic touche le ballon de la main dans la surface de la Fiorentina. Barella s'adresse à l'arbitre : « C'est une main, Colombo ! ».


    Quelques instants plus tard, Kolarov s'approche du quatrième arbitre qui lui confirme que l'action a déjà été revue, puis il se tourne vers Palombo sur le banc : « C'est une main ou pas ? C'est une main ou pas ? ».


  • CHIVU S'EXPRIME DEPUIS LA TRIBUNE

    En raison d'une suspension, Cristian Chivu suit le match depuis les tribunes du stade Franchi. L'entraîneur communique avec Kolarov par l'intermédiaire d'Angelo Palombo, qui, depuis le banc, est en liaison avec la loge de Chivu et se lève à chaque fois pour s'approcher de la ligne de touche et donner ses consignes.



  • « METS LA PRESSION ! »

    Après un excellent début de match, l'Inter s'essouffle au fil des minutes et la Fiorentina prend le dessus, se créant peu à peu des occasions. La consigne de Kolarov à ses joueurs est claire : « Mettez la pression ! Encore plus de pression ! ».


    Après une nouvelle occasion de but manquée par Kean, Kolarov s'entretient avec ses collaborateurs sur le banc, Palombo et Cecchi, pour analyser les positions des milieux de terrain de la Fiorentina : c'est Zielinski qui doit aller mettre la pression. Quelques instants plus tard, Kolarov s'adresse directement à Barella : « C'est Zielo qui doit aller sur Brescianini. »



  • « LES ATTAQUANTS DOIVENT REVENIR ! »

    Dès le début de la seconde mi-temps, c'est la Fiorentina qui se montre la plus offensive. Palombo, sur le banc, échange quelques mots avec Chivu dans les tribunes ; l'équipe a perdu ses repères et Cecchi interpelle Kolarov : « Koki, les attaquants doivent revenir ! Ils ne peuvent pas, ils ne doivent pas s'arrêter. »


    Kolarov transmet le message à Marcus Thuram, mais dit aussi à Dimarco : « Dis au milieu de terrain qu'on doit monter davantage. »



  • FRUSTRATION À L'INTER

    Après le but égalisateur (1-1) marqué par Ndou, Frattesi se prend la tête entre les mains et Barella ne cache pas non plus sa frustration. Kolarov, après avoir donné un coup de pied dans une bouteille d'eau, invite son équipe, par de grands gestes, à monter et à remonter le bloc. L'Inter ne parvient à se créer qu'une seule occasion franche à la 95e minute, mais De Gea s'oppose à Esposito par un superbe arrêt avant de laisser éclater sa joie.






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