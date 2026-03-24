Lors de la 30e journée de Serie A, la Fiorentina a accueilli l'Inter, un match qui s'est soldé par un score de 1-1.





Un duel qui mettait en jeu des points cruciaux tant pour les Violets, toujours enlisés dans la lutte pour le maintien, que pour les Nerazzurri, qui devaient répondre présents face au Milan et à l'Inter pour conserver leur avance sur leurs poursuivants directs dans la course au Scudetto. Au final, les buts de Pio Esposito et Cher Ndour ont scellé le score à 1-1.





Le format BordoCam de DAZN, réalisé par Davide Bernardi, nous fait revivre les moments forts du match depuis le bord du terrain, en analysant les réactions des protagonistes.



