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« Complètement dévasté » : Ryan Reynolds réagit après la non-qualification de Wrexham pour les barrages d’accession à la Championship

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Wrexham vs Middlesbrough

Ryan Reynolds, copropriétaire de Wrexham, a exprimé sa profonde déception après l’échec du club dans sa quête d’une quatrième promotion consécutive, un exploit historique, qui s’est joué lors de la dernière journée de la saison de Championship. Les Red Dragons n’ont pas réussi à obtenir la victoire nécessaire pour accéder aux barrages, poussant la star hollywoodienne à dresser le bilan d’une saison riche en rebondissements.

  • Un crève-cœur lors de la dernière journée

    Wrexham abordait la dernière journée de Championship avec son destin en mains : une victoire contre Middlesbrough lui assurait une place dans le top 6. Les Dragons ont toutefois dû se contenter d’un match nul 2-2, résultat finalement insuffisant au regard des autres rencontres.

    Pendant que les Red Dragons luttaient pour obtenir ce point, Hull City battait Norwich City 2-1. Ce succès propulsait les Tigers devant Wrexham au classement, leur offrant la dernière place qualificative pour les barrages et éteignant ainsi les espoirs gallois d'accession à la Premier League.

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  • Reynolds réagit à l’élimination en play-offs

    Au lendemain de cette déception, le copropriétaire Reynolds s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager ses sentiments avec les supporters. Malgré la douleur immédiate d’avoir manqué les barrages pour les séries éliminatoires, la star de Deadpool est restée combative et fière des progrès réalisés sous sa direction et celle de Rob McElhenney.

    Sur X, il a tweeté : « Je suis complètement anéanti par le résultat d’aujourd’hui, mais incroyablement fier de notre saison. En cinq ans, nous avons accompli un immense parcours et obtenu le meilleur résultat de nos plus de 150 ans d’histoire. Il reste encore du travail. Mais pour l’instant, nous avons tant de raisons d’être fiers, les Reds. »


  • Une ère de croissance sans précédent

    La déception d’avoir manqué les barrages témoigne du chemin parcouru par Wrexham depuis que le duo hollywoodien en a pris les rênes en février 2021. Ayant hérité d’un club qui végétait en National League, les propriétaires ont orchestré une ascension fulgurante dans la hiérarchie du football, atteignant la deuxième division en seulement cinq ans.

    Cette dynamique profite aussi à la ville, qui voit son économie et sa culture s’épanouir. Des supporters du monde entier se rendent désormais régulièrement au Racecourse Ground, faisant du club l’un des sujets les plus en vogue du football mondial, malgré ce revers temporaire sur le terrain.

  • Wrexham AFC v Middlesbrough - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    En vue de la saison prochaine

    Même si le rêve d’une quatrième promotion consécutive s’est officiellement envolé, le classement final du club en Championship, supérieur aux attentes, offre une base solide pour l’avenir. Peu d’observateurs anticipaient que cette équipe, fraîchement promue, puisse briguer la Premier League dès sa première saison de retour à ce niveau.

    Tous les regards se tournent désormais vers le mercato estival, Reynolds et McElhenney entendent renforcer l’effectif. Avec, en toile de fond, le mantra « il reste du travail » martelé par les propriétaires, Wrexham devrait figurer parmi les favoris à la montée au coup d’envoi de la nouvelle saison, alors que le club poursuit sa quête d’une place dans l’élite anglaise.

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