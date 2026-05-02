« Complètement dévasté » : Ryan Reynolds réagit après la non-qualification de Wrexham pour les barrages d’accession à la Championship

Wrexham abordait la dernière journée de Championship avec son destin en mains : une victoire contre Middlesbrough lui assurait une place dans le top 6. Les Dragons ont toutefois dû se contenter d’un match nul 2-2, résultat finalement insuffisant au regard des autres rencontres.

Pendant que les Red Dragons luttaient pour obtenir ce point, Hull City battait Norwich City 2-1. Ce succès propulsait les Tigers devant Wrexham au classement, leur offrant la dernière place qualificative pour les barrages et éteignant ainsi les espoirs gallois d'accession à la Premier League.