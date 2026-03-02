Getty Images Sport
Comment un maillot et une présentation IA ont convaincu Benjamin Sesko de snober Newcastle et de signer à Manchester United
Sesko en pleine forme
Sesko a mené United à une victoire 2-1 contre Crystal Palace dimanche grâce à son septième but en huit matchs toutes compétitions confondues, portant son total à neuf buts depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig. Le match contre Palace était son premier match en tant que titulaire sous les ordres de l'entraîneur de United, Michael Carrick, après avoir marqué trois buts en tant que remplaçant lors de ses quatre matchs précédents.
Le Slovène a connu un début de carrière difficile à Old Trafford, ne marquant que deux buts en 10 titularisations en Premier League sous Ruben Amorim. Il est désormais à la hauteur de son prix et l'équipe de recrutement de United est félicitée pour avoir choisi de le signer et d'envoyer Rasmus Hojlund en prêt à Naples.
« Faites en sorte que ça marche »
Le Sun a révélé comment United a attiré Sesko à Old Trafford cet été et a devancé Newcastle pour obtenir sa signature. Christopher Vivell, responsable du recrutement, qui travaillait auparavant pour Leipzig, et Matt Hargreaves, directeur des négociations de transfert, ont joué un rôle clé dans ce transfert. Ils ont contacté l'entourage de Sesko après que United ait perdu face à Chelsea dans la course pour signer Liam Delap, ce qui les a laissés avec le choix entre le Slovène et l'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins.
Selon l'article du Sun, Hargreaves et Vivell ont notamment présenté au camp de Sesko une vidéo générée par intelligence artificielle montrant des fans de United portant son maillot et lui offrant un maillot des Red Devils. Son agent, Elvis Basanovic, a apporté le maillot à Sesko pendant qu'il effectuait sa préparation d'avant-saison avec Leipzig. Le joueur l'a enfilé, a regardé l'écusson de United et a dit à son représentant : « Faites en sorte que ça se réalise. »
Une salle de sport privée et un sauna, la clé d'une série prolifique
Selon The Sun, les performances de Sesko se sont améliorées depuis qu'il s'est installé en Angleterre et qu'il a emménagé dans une maison du Cheshire équipée d'une salle de sport privée, d'un sauna et d'un terrain de football. Son nouvel environnement l'a aidé à améliorer sa condition physique par rapport à ses premières semaines au club, lorsqu'il séjournait à l'hôtel Lowry, dans le centre de Manchester. Sa maison est située près de l'aéroport de Manchester, mais il a fait installer des fenêtres à double vitrage pour réduire le bruit et améliorer son sommeil.
La forme prolifique de Sesko après un début difficile reflète ses performances dans ses trois clubs précédents. Il a marqué trois buts au cours de ses six premiers mois au sein du club autrichien Liefering, qui est l'équipe réserve du RB Salzbourg. Il a ensuite marqué 18 buts lors de ses 14 derniers matchs de la saison. Il a connu une première saison décevante avec Salzbourg et a connu un début de saison difficile avec cinq buts avant Noël. Il a marqué 11 fois lors de ses 14 matchs suivants.
Sa première saison à Leipzig a suivi un schéma similaire, Sesko marquant trois fois lors de ses 15 premiers matchs, mais réagissant en marquant 11 fois lors des 16 suivants.
Carrick salue « l'impact majeur » de Sesko
Seul l'attaquant de Brentford, Igor Thiago, a marqué plus de buts que Sesko en Premier League en 2026. Le Slovène a désormais doublé le nombre de buts marqués par Hojlund la saison dernière, alors qu'il reste encore 10 matchs à jouer. Les derniers buts de l'attaquant - décisifs contre Fulham, Everton et Palace et égalisateur à West Ham - ont rapporté sept points à United, propulsant le club à la troisième place de la Premier League alors qu'il cherche à revenir en Ligue des champions.
« Benjamin est en bonne forme et il a eu un impact majeur ces dernières semaines », a déclaré Carrick. « Il apprend ce que cela fait de jouer ici et marquer le but de la victoire aujourd'hui est fantastique. [Le faire débuter] n'est pas un pari. Ce n'était pas une décision si difficile à prendre. Nous sommes là pour l'aider et je suis sûr que cela continuera. Il est prêt à faire tout ce qu'il faut. »
Manchester United se rendra à Newcastle mercredi, puis aura 11 jours avant son prochain match à domicile contre Aston Villa.
