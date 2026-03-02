Comment un maillot et une présentation IA ont convaincu Benjamin Sesko de snober Newcastle et de signer à Manchester United

Selon The Sun, les performances de Sesko se sont améliorées depuis qu'il s'est installé en Angleterre et qu'il a emménagé dans une maison du Cheshire équipée d'une salle de sport privée, d'un sauna et d'un terrain de football. Son nouvel environnement l'a aidé à améliorer sa condition physique par rapport à ses premières semaines au club, lorsqu'il séjournait à l'hôtel Lowry, dans le centre de Manchester. Sa maison est située près de l'aéroport de Manchester, mais il a fait installer des fenêtres à double vitrage pour réduire le bruit et améliorer son sommeil.

La forme prolifique de Sesko après un début difficile reflète ses performances dans ses trois clubs précédents. Il a marqué trois buts au cours de ses six premiers mois au sein du club autrichien Liefering, qui est l'équipe réserve du RB Salzbourg. Il a ensuite marqué 18 buts lors de ses 14 derniers matchs de la saison. Il a connu une première saison décevante avec Salzbourg et a connu un début de saison difficile avec cinq buts avant Noël. Il a marqué 11 fois lors de ses 14 matchs suivants.

Sa première saison à Leipzig a suivi un schéma similaire, Sesko marquant trois fois lors de ses 15 premiers matchs, mais réagissant en marquant 11 fois lors des 16 suivants.