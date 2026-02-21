Comment Tottenham a laissé Arsenal reprendre le contrôle du nord de Londres

Avant de devenir l'homme de la FIFA, Arsène Wenger était un entraîneur de légende qui a révolutionné le football anglais. Ses "Invincibles" de 2004 restent la dernière équipe d'Arsenal à avoir été sacrée championne d'Angleterre. Mais après ce triomphe, le club a dû gérer sa dette suite à la construction de l'Emirates Stadium. Pendant des années, Arsenal n'a plus pu rivaliser financièrement avec ses concurrents et a dû vendre ses meilleurs joueurs.

Malgré une victoire en FA Cup en 2014, le déclin était en marche. Les débats sur l'avenir de Wenger n'ont jamais cessé. En 2017, pour la première fois sous ses ordres, Arsenal a terminé en dehors du top 4. Il n'allait rester qu'une saison de plus.