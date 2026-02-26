Comment Liam Rosenior a « montré son côté colérique » lorsque l'entraîneur de Chelsea a critiqué son équipe pour avoir laissé filer des points après le match nul contre Burnley

Ils ont toutefois fait preuve d'un manque de contrôle alarmant lors de leurs dernières sorties. Rosenior a déclaré après un match nul décevant 1-1 contre Burnley : « Ce qui m'est arrivé, c'est que nous avons laissé filer quatre points lors de deux matchs à domicile, ce qui, pour quiconque a regardé le match, n'est pas suffisant pour un club de ce niveau.

Je ne peux pas me contenter de dire que nous étions la meilleure équipe. Nous devons être la meilleure équipe à chaque match. Nous devons gagner des matchs de football. Je connais la réponse, et nous allons y travailler cette semaine. Après chaque match, que nous gagnions ou perdions, nous faisons le point. Mais j'apprends à connaître les joueurs. »

Il a poursuivi en disant : « Il y avait un joueur qui... Je ne suis pas ici pour critiquer les joueurs, je les protégerai toujours, mais je m'occuperai de cela cette semaine. Il y avait un joueur à qui nous avions assigné cette tâche et qui a marqué le mauvais joueur. »

Après avoir promis de régler les problèmes avec les membres de son équipe, le Daily Mail rapporte que Rosenior s'est montré « en colère » et qu'il « n'a pas réagi gentiment » en voyant certains joueurs ne pas respecter les plans tactiques collectifs qui avaient été mis en place.