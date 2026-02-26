Getty
Comment Liam Rosenior a « montré son côté colérique » lorsque l'entraîneur de Chelsea a critiqué son équipe pour avoir laissé filer des points après le match nul contre Burnley
Chelsea a été rattrapé lors de ses rencontres avec Leeds et Burnley.
Chelsea a laissé filer une avance de deux buts à domicile contre Leeds le 10 février, avant d'être rattrapé à Stamford Bridge par Burnley à la 93e minute d'un match qui a vu les hôtes terminer à 10.
Les Whites et les Clarets ont tous deux été promus en première division anglaise la saison dernière et disposent d'une expérience limitée de la Premier League au sein de leurs effectifs respectifs. Chelsea, en revanche, compte dans ses rangs un certain nombre de joueurs qui ont fait leurs preuves au plus haut niveau.
Rosenior s'est engagé à parler aux joueurs qui ne font pas leur travail.
Ils ont toutefois fait preuve d'un manque de contrôle alarmant lors de leurs dernières sorties. Rosenior a déclaré après un match nul décevant 1-1 contre Burnley : « Ce qui m'est arrivé, c'est que nous avons laissé filer quatre points lors de deux matchs à domicile, ce qui, pour quiconque a regardé le match, n'est pas suffisant pour un club de ce niveau.
Je ne peux pas me contenter de dire que nous étions la meilleure équipe. Nous devons être la meilleure équipe à chaque match. Nous devons gagner des matchs de football. Je connais la réponse, et nous allons y travailler cette semaine. Après chaque match, que nous gagnions ou perdions, nous faisons le point. Mais j'apprends à connaître les joueurs. »
Il a poursuivi en disant : « Il y avait un joueur qui... Je ne suis pas ici pour critiquer les joueurs, je les protégerai toujours, mais je m'occuperai de cela cette semaine. Il y avait un joueur à qui nous avions assigné cette tâche et qui a marqué le mauvais joueur. »
Après avoir promis de régler les problèmes avec les membres de son équipe, le Daily Mail rapporte que Rosenior s'est montré « en colère » et qu'il « n'a pas réagi gentiment » en voyant certains joueurs ne pas respecter les plans tactiques collectifs qui avaient été mis en place.
Chelsea a perdu 19 points alors qu'il était en position de gagner.
Alors que Chelsea panse ses blessures auto-infligées, on dit que Rosenior a « organisé des réunions d'équipe au cours des deux dernières semaines, au cours desquelles l'accent a été mis sur la manière dont et les raisons pour lesquelles cela est devenu un thème récurrent de leur saison ».
Les Blues ont perdu 19 points en Premier League alors qu'ils menaient au score cette saison, dont 17 à domicile. Rosenior est frustré « de voir comment ils ont gâché leur bon travail dans les matchs ».
La moyenne d'âge des onze titulaires de Chelsea est parmi les plus basses de la Premier League, mais cela n'est pas utilisé comme excuse dans l'ouest de Londres. Le club a investi massivement dans des joueurs capables d'apporter une contribution décisive dans le présent et à long terme.
Le Mail affirme qu'il n'y aura « aucune réaction négative de la part des joueurs face à la colère affichée par Rosenior, ni au fait qu'il ait déclaré publiquement qu'ils avaient « mis le feu » à quatre points, car l'équipe partage la même frustration de voir ces victoires leur échapper ».
La qualification pour la Ligue des champions est cruciale pour les plans de transfert
Au sein du club de Chelsea, on reconnaît que l'équipe risque de perdre sa qualification pour la Ligue des champions, ce qui la mettrait « face à un été difficile pour convaincre ses cibles de choisir son projet plutôt que d'autres ».
Les Blues ont été associés à des joueurs tels que le meneur de jeu d'Aston Villa Morgan Rogers, la star de Nottingham Forest Elliot Anderson et le milieu de terrain de Crystal Palace Adam Wharton. Ils sont en concurrence pour toutes ces cibles potentielles et ont besoin d'une compétition européenne de haut niveau pour servir de monnaie d'échange.
Chelsea, qui n'a pas réussi à garder ses cages inviolées lors de ses cinq derniers matchs de Premier League, occupe la cinquième place du classement, à trois points de Manchester United et à égalité avec le champion en titre, Liverpool.
Les Blues, avec Rosenior exigeant une réponse aux récents revers, seront de retour en action dimanche lorsqu'ils se rendront à l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal, leader du championnat.
