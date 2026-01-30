Jordan, mode, culture : comment le PSG est devenu la marque la plus cool du football

Le profil mondial du PSG a connu une croissance exponentielle depuis le rachat par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour le club, alimentée par des dépenses quasi illimitées qui ont vu défiler certaines des plus grandes stars du football mondial au Parc des Princes. Zlatan Ibrahimović, David Beckham, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont tous attiré des millions de regards sur un club qui ne manquait ni de trophées, ni de drames.

Aujourd'hui, le club est peut-être entré dans une nouvelle époque, laissant derrière lui la phase des superstars pour privilégier le collectif sous la houlette de Luis Enrique. Une stratégie payante, récompensée par une première Ligue des Champions en 2025. Mais ce nouveau profil mondial perdure, et le club s'est solidement installé parmi les plus grandes institutions du football mondial.