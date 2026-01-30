Après des années dans l'ombre, le PSG est aujourd'hui une force avec laquelle il faut compter, sur tous les plans. Le club a enfin remporté sa première Ligue des Champions en 2025 et domine la scène nationale depuis le rachat par QSI en 2011. Ce succès a permis au club de devenir une marque mondiale, ses propriétaires ayant investi non seulement sur les plus grandes stars de la planète, mais aussi sur l'image, la visibilité et le symbolisme, en capitalisant sur le poids culturel de Paris. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à exporter ce modèle à Londres, en transformant une maison de ville traditionnelle en un lieu éphémère baptisé "Ici C'est Paris 'La Maison'".
Jordan, mode, culture : comment le PSG est devenu la marque la plus cool du football
- Getty Images
Le succès sur le terrain...
Le profil mondial du PSG a connu une croissance exponentielle depuis le rachat par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour le club, alimentée par des dépenses quasi illimitées qui ont vu défiler certaines des plus grandes stars du football mondial au Parc des Princes. Zlatan Ibrahimović, David Beckham, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont tous attiré des millions de regards sur un club qui ne manquait ni de trophées, ni de drames.
Aujourd'hui, le club est peut-être entré dans une nouvelle époque, laissant derrière lui la phase des superstars pour privilégier le collectif sous la houlette de Luis Enrique. Une stratégie payante, récompensée par une première Ligue des Champions en 2025. Mais ce nouveau profil mondial perdure, et le club s'est solidement installé parmi les plus grandes institutions du football mondial.
- AFP
…Et en dehors
Ce succès moderne et cette ascension fulgurante ont été exploités de main de maître en dehors des terrains. Le service marketing du club a su capitaliser sur le statut du PSG comme le plus grand club de la capitale française, en s'inspirant de l'une des villes les plus emblématiques de la planète.
Paris est une capitale mondiale de la mode, de l'art, de la musique et du design. Le club a su puiser dans cette richesse culturelle pour se réinventer sous l'ère QSI. La synergie entre la marque PSG et sa ville est aujourd'hui l'une des plus fortes au monde. Dans un contexte où le croisement entre la mode et le football est de plus en plus populaire, le timing semble parfait pour le PSG.
- AFP
La connexion Air Jordan
La collaboration avec la ligne de basketball de Nike, Air Jordan, a été particulièrement prolifique. Lucratif et innovant, ce partenariat a débuté en 2018 avec la sortie de diverses collections de vêtements et de chaussures co-brandées. Le logo "Jumpman" d'Air Jordan a depuis remplacé le "Swoosh" de Nike sur de nombreux maillots du club, apparaissant même sur le maillot domicile en 2021-2022, à l'époque du trio Messi-Neymar-Mbappé.
Bien sûr, la collaboration s'est étendue bien au-delà des terrains. Elle a fait un clin d'œil à la popularité du basketball en France avec des baskets co-brandées et a surfé sur le boom du streetwear avec des collections de survêtements. La collection de luxe "Jordan Wings X PSG" de 2025, année du sacre européen, fut particulièrement emblématique de cette stratégie.
- PSG
Un "laboratoire expérientiel" à Londres
Alors qu'il possède déjà une boutique à Londres, le PSG a imaginé une manière unique de mettre en valeur sa marque de l'autre côté de la Manche. Le club s'apprête à lancer "Ici C'est Paris 'La Maison'", au cœur du West End. Une maison de ville traditionnelle sera transformée en un "hub expérientiel" sur quatre étages, avec l'intention d'offrir un aperçu inédit de l'« univers créatif » du club, au carrefour du sport, de la culture et du fameux "art de vivre" parisien.
Le nom "Ici C'est Paris" est tiré de l'un des chants les plus emblématiques du Parc des Princes. Un slogan qui, au fil des ans, est devenu un symbole puissant de l'identité du club, bien au-delà de ses supporters.
- PSG
Quatre étages de découvertes
"La Maison" se déploiera sur quatre étages, avec une offre et une ambiance différentes à chaque niveau. Au rez-de-chaussée, on trouvera le "Training Room", où les rituels d'avant-match seront réinterprétés à travers des séances de sport variées, du yoga pour enfants aux circuits à haute intensité. À l'étage, l'"Ici C'est Paris Café" proposera une expérience "inspirée du savoir-faire parisien", avec café et pâtisseries. On y trouvera aussi un concept store et un "sneaker lab" avec des collaborations exclusives.
Le deuxième étage accueillera "The Lounge", un espace destiné à capturer le "dialogue créatif entre Paris et Londres", avec des DJ, des concerts, des conférences et des ateliers. Enfin, le dernier étage proposera une expérience plus exclusive avec une salle à manger privée, sur inscription, où des chefs parisiens et londoniens créeront des menus spéciaux pour l'événement.
- AFP
"Paris est au cœur de notre identité"
Fabien Allègre, directeur de la marque du PSG, a résumé l'esprit du projet : « Paris est au cœur de l'identité du Paris Saint-Germain. C'est une source d'inspiration constante qui nourrit notre créativité et notre ouverture au monde. Avec 'Ici C'est Paris La Maison London', nous donnons vie à cette identité à travers un lieu de création et de partage, conçu pour connecter nos fans internationaux avec l'univers et l'art de vivre parisiens ».
L'événement se déroulera du 11 au 15 février. L'entrée sera gratuite et ouverte à tous. Une nouvelle étape dans la conquête du monde pour la marque PSG.