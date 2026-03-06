Goal.com
Kylian Mbappe Nike Bondy bootsNike/Getty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

Comment le lien profond qui unit Kylian Mbappé aux rues de Paris a inspiré les nouvelles chaussures Nike Mercurial de la star du Real Madrid

Kylian Mbappé entretient peut-être des relations tendues avec le Paris Saint-Germain depuis son départ amer du Parc des Princes en 2024, mais la capitale française, et en particulier le quartier de Bondy, occupera toujours une place particulière dans son cœur. En lançant ses dernières chaussures signature, Nike a reconnu le lien profond qui unit Mbappé aux rues où il a grandi.

C'est dans cette banlieue nord-est de Paris que l'un des meilleurs footballeurs du monde a fait ses débuts, rejoignant le club local de l'AS Bondy à l'âge de cinq ans en 2004. Ce fut la première étape d'un parcours qui l'a mené au Real Madrid, en passant par la victoire en Coupe du monde avec la France et un succès sans précédent avec le PSG.

Mbappé n'a cependant jamais oublié ses racines, et ses nouvelles chaussures Nike Mercurial reflètent le lien durable qui unit l'attaquant à sa ville natale, s'inspirant d'une basket emblématique pour faire le pont entre la rue et le terrain.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    Les rêves de Bondy

    L'image de Mbappé domine désormais sa ville natale, puisque son équipementier, Nike, célèbre la réalisation de son rêve d'enfant avec une fresque murale de 20 mètres de haut sur le côté d'un immeuble. Elle représente un jeune Mbappé utilisant un ballon comme oreiller, rêvant de lui-même dans les couleurs de l'équipe nationale française avec le numéro 10 dans le dos. À côté, un message indique : « Aime ton rêve et il t'aimera en retour. »

    Devenu une véritable superstar, Mbappé n'a jamais renié ses origines. Il retourne régulièrement à Bondy, collabore à la création d'un nouveau terrain de football pour le quartier et défend la vie dans les banlieues face à la presse négative et aux stéréotypes qui stigmatisent les faubourgs des grandes villes françaises, souvent imprégnés de préjugés.

    Il a bien sûr eu de nombreuses chaussures signature par le passé, notamment sa paire de 2019, baptisée « Bondy Dreams » par Nike, qui rendait hommage aux rues où il a grandi.

  • FBL-FRA-MBAPPE-BONDYAFP

    « Un incroyable melting-pot »

    En 2020, Mbappé a rédigé une lettre ouverte émouvante adressée aux « enfants de Bondy » et aux « enfants des banlieues » françaises pour The Players' Tribune, démontrant à quel point il est attaché à ses racines et déterminé à changer l'image du type de quartier dont il est originaire.

    « Notre quartier est un incroyable melting-pot de cultures différentes : française, africaine, asiatique, arabe, toutes les cultures du monde », écrivait-il. « Les gens qui ne sont pas français parlent toujours des banlieues en termes négatifs, mais si vous n'êtes pas d'ici, vous ne pouvez pas vraiment comprendre ce que c'est.

    Les gens parlent des « voyous » comme s'ils avaient été inventés ici. Mais il y a des voyous partout dans le monde. Il y a des gens qui se battent partout dans le monde... Quand j'étais enfant, je voyais certains des gars les plus durs du quartier porter les courses de ma grand-mère. On ne voit jamais ces aspects de notre culture dans les médias. On n'entend parler que du mauvais, jamais du bon. »

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Inspiration streetwear

    Les dernières Mercurial signées Mbappé reviennent une fois de plus à ses racines, s'inspirant cette fois-ci d'une paire de baskets qui a captivé l'imagination de la capitale française lorsque la superstar faisait ses premiers pas dans sa brillante carrière.

    Le nouveau design s'inspire de la basket Air Max Plus 7, alias la TN7, un modèle culte lancé en 2004 et devenu emblématique en Europe occidentale, notamment à Paris. Le look unique de la chaussure originale s'inspirait des gouttes d'eau qui se déforment sur un pare-brise, et ce motif a été reproduit sur les nouvelles chaussures de Mbappé.

    Disponibles dans un coloris saisissant prune, argent et vert citron, ses nouvelles Mercurials signature présentent ce que Nike décrit comme une « iconographie TN retravaillée », notamment le logo « KM » de Mbappé, apportant une touche streetwear au terrain.

    Sur le plan technique, l'avant-pied est équipé de la technologie « Zoom Air » pour un « retour d'énergie », tandis que la tige tricotée offre un toucher et un contrôle précis, des qualités qui caractérisent Mbappé.

  • Kylian Mbappe Nike Mercurial bootsNike Football

    Double lancement

    Pour vraiment consolider ce lancement football x streetwear, Nike a également sorti une nouvelle paire d'Air Max Plus VII pour marquer l'occasion.

    La chaussure est également ornée de ce motif de gouttes de pluie hors du commun dans le même coloris accrocheur, faisant le lien entre le terrain et la rue avec sa silhouette emblématique.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    « La culture parle à tout le monde »

    À propos de la dernière sortie, Mbappé a insisté sur le fait qu'il souhaitait que les gens se reconnaissent dans son expérience, peut-être en s'inspirant de la réalisation de son rêve.

    « La culture est quelque chose qui parle à tout le monde », a-t-il déclaré. « Cette histoire va permettre aux gens de se reconnaître au-delà de mes chaussures de football. »

    Les modèles Kylian Mbappé Player Edition Mercurial, Mercurial Zoom Superfly 10 et Zoom Vapor 16 sont disponibles dès maintenant sur nike.com.

