Comment le lien profond qui unit Kylian Mbappé aux rues de Paris a inspiré les nouvelles chaussures Nike Mercurial de la star du Real Madrid

L'image de Mbappé domine désormais sa ville natale, puisque son équipementier, Nike, célèbre la réalisation de son rêve d'enfant avec une fresque murale de 20 mètres de haut sur le côté d'un immeuble. Elle représente un jeune Mbappé utilisant un ballon comme oreiller, rêvant de lui-même dans les couleurs de l'équipe nationale française avec le numéro 10 dans le dos. À côté, un message indique : « Aime ton rêve et il t'aimera en retour. »

Devenu une véritable superstar, Mbappé n'a jamais renié ses origines. Il retourne régulièrement à Bondy, collabore à la création d'un nouveau terrain de football pour le quartier et défend la vie dans les banlieues face à la presse négative et aux stéréotypes qui stigmatisent les faubourgs des grandes villes françaises, souvent imprégnés de préjugés.

Il a bien sûr eu de nombreuses chaussures signature par le passé, notamment sa paire de 2019, baptisée « Bondy Dreams » par Nike, qui rendait hommage aux rues où il a grandi.