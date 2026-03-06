Comment le lien profond qui unit Kylian Mbappé aux rues de Paris a inspiré les nouvelles chaussures Nike Mercurial de la star du Real Madrid

C'est dans cette banlieue nord-est de Paris que l'un des meilleurs footballeurs du monde a fait ses débuts, rejoignant le club local de l'AS Bondy à l'âge de cinq ans en 2004. Ce fut la première étape d'un parcours qui l'a mené au Real Madrid, en passant par la victoire en Coupe du monde avec la France et un succès sans précédent avec le PSG.
Mbappé n'a cependant jamais oublié ses racines, et ses nouvelles chaussures Nike Mercurial reflètent le lien durable qui unit l'attaquant à sa ville natale, s'inspirant d'une basket emblématique pour faire le pont entre la rue et le terrain.