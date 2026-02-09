Getty
Comment l'avenir de Marcus Rashford pourrait être influencé par les élections présidentielles à Barcelone alors que Michael Carrick envisage un retour à Manchester United
Option d'achat : Barcelone peut acheter Rashford pour 30 millions d'euros.
Rashford a rejoint la Catalogne à l'été 2025 après avoir été jugé excédentaire à Old Trafford par Ruben Amorin. Il a passé la seconde moitié de la saison dernière à Aston Villa, avant de saisir l'opportunité de rejoindre l'un des plus grands clubs européens.
Le Barça peut acquérir l'attaquant de 28 ans pour 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/36 millions de dollars), un transfert permanent étant en cours de finalisation. Aucune discussion directe avec Manchester United n'aurait encore eu lieu.
Rashford a toutefois su se faire apprécier des habitants de Barcelone. Il a reçu une ovation debout lorsqu'il a été remplacé lors de la victoire 3-0 contre le Real Majorque. Sa cote au Camp Nou continue de grimper, mais des événements en dehors du terrain sont sur le point de compliquer les choses.
Élections présidentielles : Laporta cherche à conserver le contrôle
Les supporters qui ont encouragé Rashford s'apprêtent à voter lors d'une élection présidentielle. Ils détermineront à la mi-mars qui dirigera Barcelone au cours des cinq prochaines années. L'actuel président Laporta est le favori pour prolonger son deuxième mandat au sein du conseil d'administration, qui remonte à 2021. Il a acquis une grande partie de sa popularité à l'époque de Pep Guardiola et Lionel Messi.
Le Times rapporte que le mandat actuel de Laporta est « plus pragmatique et qu'il briguera un nouveau mandat moins en tant qu'idéaliste audacieux qu'en tant que pompier habile ». Il a cherché à sortir le Blaugrana d'une période financière difficile, tout en supervisant une rénovation élaborée du Camp Nou.
La valeur a été recherchée sur le marché des transferts, Rashford étant considéré comme disponible à une fraction de ce qu'il aurait coûté autrefois. Le Times souligne que « tous ces aspects du dossier Rashford semblent favorables au programme électoral de Laporta ».
Les rivaux à la présidence vont toutefois en demander davantage. Victor Font, un autre favori, a exhorté les supporters à « décider si nous voulons continuer avec un système de type années 1980 basé sur un seul individu ou choisir un projet pluraliste qui rassemble les meilleurs au monde dans chaque domaine afin de maintenir le succès sportif et de protéger l'avenir du club ».
La cause de Laporta est soutenue par le fait que Barcelone est actuellement en tête de la Liga, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les demi-finales de la Copa del Rey et a déjà battu son rival du Clasico, le Real Madrid, lors de la Supercoupe d'Espagne.
Retour à Manchester United ? Carrick aimerait voir Rashford revenir à Old Trafford.
Manchester United espère ne pas être encore complètement hors jeu, Amorim ayant été démis de ses fonctions d'entraîneur à Old Trafford début janvier. Michael Carrick assure désormais l'intérim et souhaiterait, selon certaines sources, le retour de Rashford s'il était nommé entraîneur permanent cet été.
Le Times affirme qu'un retour à Manchester « semble peu probable, compte tenu de la bonne entente entre Rashford et Barcelone ». Le journal reconnaît toutefois qu'« une élection présidentielle peut changer la donne du jour au lendemain ».
Rashford a été conseillé de « compter » ses alliés en Catalogne et de faire la sourde oreille aux déclarations audacieuses des candidats à la présidence concernant de supposées signatures de joueurs de renom. Il est dans le bâtiment et dans la meilleure position pour obtenir un prolongement de son séjour.
Rashford attire l'attention aux côtés du jeune prodige Yamal
Le patron du Barça, Hansi Flick, a laissé entendre qu'il aimerait garder l'international anglais dans son équipe. Le tacticien allemand a déclaré : « Je suis ravi de Marcus, et je pense qu'avec son potentiel, sa vitesse et sa technique, il peut nous apporter encore plus. »
On affirme que le rôle de Rashford en tant que remplaçant décisif ne doit pas être « considéré comme un signe de subordination dans la hiérarchie des attaquants ». Seul le jeune prodige Lamine Yamal a joué plus de minutes que Rashford dans le secteur offensif cette saison.
L'Anglais a également atteint les deux chiffres en termes de buts et de passes décisives, et ses courses incessantes et son efficacité devant le but lui ont valu l'admiration d'un public exigeant. Son avenir reste incertain, mais les cartes semblent jouer en faveur de Rashford au Camp Nou.
Traduit automatiquement par GOAL-e
