Comment l'avenir de Marcus Rashford pourrait être influencé par les élections présidentielles à Barcelone alors que Michael Carrick envisage un retour à Manchester United

Les supporters qui ont encouragé Rashford s'apprêtent à voter lors d'une élection présidentielle. Ils détermineront à la mi-mars qui dirigera Barcelone au cours des cinq prochaines années. L'actuel président Laporta est le favori pour prolonger son deuxième mandat au sein du conseil d'administration, qui remonte à 2021. Il a acquis une grande partie de sa popularité à l'époque de Pep Guardiola et Lionel Messi.

Le Times rapporte que le mandat actuel de Laporta est « plus pragmatique et qu'il briguera un nouveau mandat moins en tant qu'idéaliste audacieux qu'en tant que pompier habile ». Il a cherché à sortir le Blaugrana d'une période financière difficile, tout en supervisant une rénovation élaborée du Camp Nou.

La valeur a été recherchée sur le marché des transferts, Rashford étant considéré comme disponible à une fraction de ce qu'il aurait coûté autrefois. Le Times souligne que « tous ces aspects du dossier Rashford semblent favorables au programme électoral de Laporta ».

Les rivaux à la présidence vont toutefois en demander davantage. Victor Font, un autre favori, a exhorté les supporters à « décider si nous voulons continuer avec un système de type années 1980 basé sur un seul individu ou choisir un projet pluraliste qui rassemble les meilleurs au monde dans chaque domaine afin de maintenir le succès sportif et de protéger l'avenir du club ».

La cause de Laporta est soutenue par le fait que Barcelone est actuellement en tête de la Liga, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les demi-finales de la Copa del Rey et a déjà battu son rival du Clasico, le Real Madrid, lors de la Supercoupe d'Espagne.

