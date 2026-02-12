Getty/GOAL
Comment Jude Bellingham et Morgan Rogers pourraient tous deux être titulaires avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde, selon le plan tactique astucieux dévoilé par Michael Owen.
Bellingham fait face à une concurrence féroce pour une place chez les Three Lions
L'Angleterre s'est facilement qualifiée pour ce tournoi, remportant le maximum de points lors des huit matchs et ne concédant aucun but. L'optimisme est donc de mise quant à la possibilité de mettre fin à 60 ans de disette en matière de trophées internationaux.
Tuchel, qui s'est engagé à prolonger son contrat jusqu'à l'été 2028, est chargé de répondre à ces attentes. Il doit faire face à des choix difficiles pour composer une équipe de 26 joueurs alliant solidité défensive et talent offensif.
L'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain a prévenu que personne n'était assuré d'une place dans ses plans, quels que soient ses exploits passés ou son statut dans le monde du football. Même les « Galactiques » du Real Madrid, comme Bellingham, devront mériter leur sélection.
Il est en concurrence pour le poste de meneur de jeu avec la star d'Aston Villa Rogers, l'as de Manchester City Phil Foden, le talisman de Chelsea Cole Palmer et le milieu de terrain de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.
Qui remportera la course pour devenir le numéro 10 de l'Angleterre ?
Interrogé sur le favori à quelques mois du coup d'envoi de l'événement phare de la FIFA en Amérique du Nord, l'ancien attaquant des Three Lions Owen, s'exprimant en association avec casino.org, qui évalue les codes promotionnels Crypto.com, a déclaré à GOAL: « Je pense que Morgan Rogers semble être le favori, il semble être le préféré de Tuchel ces derniers temps. Il semble l'apprécier.
Je trouverais une place pour Jude Bellingham s'il est en forme. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde, pas seulement l'un des meilleurs joueurs anglais. Beaucoup dépendra de la décision de Tuchel de faire jouer l'un de ces numéros 10 dans une position plus large pour les intégrer.
Y a-t-il un joueur évident sur le côté gauche qui va commencer ? Il y a quelques candidats. Si deux de ces numéros 10 jouent exceptionnellement bien, pourrait-il alors pousser quelqu'un sur le côté gauche ?
Si tout le monde est en pleine forme, au meilleur de sa forme et joue à son meilleur niveau, alors pour moi, Jude Bellingham est le meilleur joueur du pays pour ce poste. Mais il y a quelques « si » et « mais » avant d'en arriver là. »
Blessure de Bellingham : la star du Real Madrid pourrait-elle être écartée par l'Angleterre ?
L'un de ces points d'interrogation concerne actuellement la condition physique de Bellingham. Il s'est blessé de manière inopportune alors qu'il représentait le Real Madrid contre le Rayo Vallecano le 1er février. Il semblerait qu'il soit indisponible pendant cinq semaines.
Comme il est peu probable que le club ou le pays prennent des risques, le joueur de 22 ans pourrait être contraint de manquer les matchs amicaux internationaux en mars, l'Angleterre devant affronter l'Uruguay et le Japon avant de déterminer la composition de son équipe pour la Coupe du monde.
Interrogé sur le risque que Bellingham soit écarté, Tuchel devant aller à l'encontre de ses propres souhaits et faire un choix basé sur la confiance, Owen a ajouté : « Évidemment, s'il revient et que tout va bien, d'ici la fin de la saison, alors oui, pour moi, il ferait partie de la catégorie des joueurs intouchables. À mes yeux, s'il est en forme, il partira.
On ne trouve pas des joueurs comme lui à la pelle. Il joue chaque semaine pour le Real Madrid, c'est l'un de leurs joueurs vedettes, l'un de nos joyaux absolus, le fleuron de notre équipe. Ce n'est pas idéal, il n'est pas le premier à se blesser avant un tournoi, mais si tout va bien et qu'il se rétablit bien, alors bien sûr, il fera partie de l'équipe. »
Calendrier des matchs de l'Angleterre : dates des matchs amicaux et premier match de la Coupe du monde
Bellingham, qui a fait ses débuts internationaux seniors en 2020, a disputé 46 matchs avec l'Angleterre, marquant six buts au passage. S'il est appelé par Tuchel, il pourrait participer aux matchs amicaux de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica en Floride avant que la course à la gloire mondiale ne commence contre la Croatie le 17 juin.
Traduit automatiquement par GOAL-e
