Comment Jude Bellingham et Morgan Rogers pourraient tous deux être titulaires avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde, selon le plan tactique astucieux dévoilé par Michael Owen.

L'Angleterre s'est facilement qualifiée pour ce tournoi, remportant le maximum de points lors des huit matchs et ne concédant aucun but. L'optimisme est donc de mise quant à la possibilité de mettre fin à 60 ans de disette en matière de trophées internationaux.

Tuchel, qui s'est engagé à prolonger son contrat jusqu'à l'été 2028, est chargé de répondre à ces attentes. Il doit faire face à des choix difficiles pour composer une équipe de 26 joueurs alliant solidité défensive et talent offensif.

L'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain a prévenu que personne n'était assuré d'une place dans ses plans, quels que soient ses exploits passés ou son statut dans le monde du football. Même les « Galactiques » du Real Madrid, comme Bellingham, devront mériter leur sélection.

Il est en concurrence pour le poste de meneur de jeu avec la star d'Aston Villa Rogers, l'as de Manchester City Phil Foden, le talisman de Chelsea Cole Palmer et le milieu de terrain de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.