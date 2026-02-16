Getty Images Sport
« Comme un attaquant ! » - Le gardien de but du Benfica, Anatoliy Trubin, révèle l'émotion « folle » qu'il a ressentie en marquant contre le Real Madrid et félicite Thibaut Courtois pour son geste élégant après cette victoire surprise
Redessiner le paysage de la Ligue des champions
Le gardien ukrainien a déclenché une explosion de joie avec son but surprise à la dernière minute, permettant à l'équipe portugaise de remporter une victoire spectaculaire contre les géants espagnols. Cette victoire a permis au Benfica de se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions, terminant à la 24e place et occupant ainsi la dernière place garantissant une place en phase à élimination directe. Revenant sur sa transformation de gardien de but à finisseur clinique, Trubin a admis : « Depuis que j'ai commencé à jouer au football, à l'âge de six ans, j'ai travaillé dur et j'ai tout fait pour empêcher les buts. Maintenant, après un seul instant, beaucoup de gens me connaissent parce que j'ai marqué un but. »
Il reste stupéfait par la réaction du public. « C'est toujours fou pour moi, a-t-il déclaré. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que cela soit arrivé. Aujourd'hui, j'ai terminé l'entraînement et un fan m'a arrêté pour prendre une photo — il m'a dit : « Beau but ». Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je me souviendrai toujours de ce moment. »
Confusion dans l'abri des joueurs et chaos sur le terrain
Le suspense était d'autant plus intense que ni les joueurs ni l'entraîneur José Mourinho ne s'étaient initialement rendu compte qu'ils avaient besoin d'un autre but. Mourinho avait interdit l'utilisation de la technologie dans le banc de touche et, estimant qu'une avance de 3-2 était suffisante, avait demandé à Trubin de gagner du temps. Ce n'est que lorsque le public et le président du club, Rui Costa, ont commencé à crier de frustration que le message a finalement été compris.
« Nous étions en tête, je n'avais donc pas besoin de me précipiter », a déclaré Trubin en riant. « Je ne comprenais pas du tout pourquoi les supporters se mettaient à crier, ni pourquoi certains de mes coéquipiers me montraient du doigt en disant « un, un, un ». Je ne comprenais tout simplement pas. Mais lorsque nous avons obtenu le coup franc, Monsieur [Mourinho] m'a fait signe d'avancer. C'est là que j'ai demandé à quelqu'un : « Avons-nous besoin d'un but supplémentaire ? »
Lorsque le signal est enfin arrivé, Trubin s'est élancé pour un coup franc de dernière minute. Son coéquipier Fredrik Aursnes a envoyé un ballon que Trubin a qualifié de « parfait », permettant au gardien de s'élever au-dessus de la défense madrilène. « Quand vous jouez, vous ne réfléchissez pas. Tu agis, c'est tout. Ce moment s'est déroulé très vite. Peut-être parce que le centre était parfait, peut-être parce que [le but] devait arriver, pour moi, c'était naturel, quelque chose qui est venu facilement », a-t-il déclaré. « Dans ce genre de situation, il faut prendre des risques. Il faut tout donner. Si je dois marquer, je dois aller droit au but, pour rendre nos fans heureux, pour améliorer le Benfica. J'ai juste couru, puis j'ai bougé la tête, comme si j'étais un attaquant. C'était fou. »
Courtois prouve sa classe après une défaite déchirante
Au lendemain de ce « miracle », l'un des moments les plus marquants pour Trubin est venu de son homologue. Malgré la douleur de la défaite, Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a tenu à féliciter le joueur ukrainien. Ce geste a laissé une impression durable sur le jeune homme de 24 ans.
« Je respecte beaucoup tous les gardiens de but, en particulier Courtois, mais après cet épisode, il est devenu encore plus spécial à mes yeux », a déclaré Trubin. « Après une défaite difficile, il est venu me voir avec le sourire pour me féliciter. Cela m'a montré qu'il n'était pas seulement l'un des meilleurs sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est un bon exemple pour la jeune génération. Après une défaite difficile, on peut faire preuve de respect. »
Renouer avec les rois d'Europe
Le hasard a voulu que le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions oppose à nouveau Benfica au Real Madrid. Mourinho, qui n'hésite jamais à se livrer à des jeux psychologiques, a déjà commencé à suggérer que son ancienne équipe cherchera à prendre sa revanche. « Ils sont blessés. Et un roi blessé est dangereux », a averti Mourinho avant le match aller. Cependant, il s'est empressé de tempérer les attentes d'un nouveau but de son numéro un, en déclarant sur le ton de la plaisanterie : « Trubin ne sera pas en attaque au stade Luz. »
Pour Trubin, cette revanche est l'occasion de prouver que le « miracle » du Benfica n'était pas un coup de chance. Malgré une saison mouvementée, qui les a vu accumuler 10 points de retard en championnat avant leur résurgence européenne, la confiance reste élevée. « C'était soit l'Inter, soit le Real. Peu m'importe qui nous affrontons, mais comme c'est le Real, ce sera plus émouvant à cause du dernier match », a conclu Trubin.
