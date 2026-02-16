« Comme un attaquant ! » - Le gardien de but du Benfica, Anatoliy Trubin, révèle l'émotion « folle » qu'il a ressentie en marquant contre le Real Madrid et félicite Thibaut Courtois pour son geste élégant après cette victoire surprise

Le suspense était d'autant plus intense que ni les joueurs ni l'entraîneur José Mourinho ne s'étaient initialement rendu compte qu'ils avaient besoin d'un autre but. Mourinho avait interdit l'utilisation de la technologie dans le banc de touche et, estimant qu'une avance de 3-2 était suffisante, avait demandé à Trubin de gagner du temps. Ce n'est que lorsque le public et le président du club, Rui Costa, ont commencé à crier de frustration que le message a finalement été compris.

« Nous étions en tête, je n'avais donc pas besoin de me précipiter », a déclaré Trubin en riant. « Je ne comprenais pas du tout pourquoi les supporters se mettaient à crier, ni pourquoi certains de mes coéquipiers me montraient du doigt en disant « un, un, un ». Je ne comprenais tout simplement pas. Mais lorsque nous avons obtenu le coup franc, Monsieur [Mourinho] m'a fait signe d'avancer. C'est là que j'ai demandé à quelqu'un : « Avons-nous besoin d'un but supplémentaire ? »

Lorsque le signal est enfin arrivé, Trubin s'est élancé pour un coup franc de dernière minute. Son coéquipier Fredrik Aursnes a envoyé un ballon que Trubin a qualifié de « parfait », permettant au gardien de s'élever au-dessus de la défense madrilène. « Quand vous jouez, vous ne réfléchissez pas. Tu agis, c'est tout. Ce moment s'est déroulé très vite. Peut-être parce que le centre était parfait, peut-être parce que [le but] devait arriver, pour moi, c'était naturel, quelque chose qui est venu facilement », a-t-il déclaré. « Dans ce genre de situation, il faut prendre des risques. Il faut tout donner. Si je dois marquer, je dois aller droit au but, pour rendre nos fans heureux, pour améliorer le Benfica. J'ai juste couru, puis j'ai bougé la tête, comme si j'étais un attaquant. C'était fou. »