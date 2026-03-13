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Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Côme-Rome : où regarder le match, chaîne de télévision, diffusion en direct, compositions

Toutes les informations sur le match de Ligue des champions prévu dimanche à 18 h

La Roma a envie de rebondir après sa défaite à Gênes. Le match à Côme s'annonce décisif pour la saison des Giallorossi : l'équipe de Fabregas est à égalité de points avec les Giallorossi, qui ont perdu du terrain lors de leurs deux derniers matchs, ne récoltant qu'un seul point. À un point derrière, la Juventus est prête à dépasser les deux équipes. Lors du match aller, la Roma s'était imposée 1-0 grâce à un but de Wesley. 

  • COMO-ROME : chaîne de télévision et diffusion en direct

    Match : Côme - Rome

    Date : dimanche 15 mars

    Heure : 18 h

    Chaîne TV : DAZN, Sky

    Diffusion en streaming : DAZN, Sky Go, NOW

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  • COMPOSITIONS PROBABLES COMO-ROME

    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno ; Perrone, Da Cunha ; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.ROME (3-4-2-1) : Svilar ; Celik, Mancini, Hermoso ; Rensch, Cristante, Koné, Wesley ; Pisilli, Pellegrini ; Malen. Entraîneur : Gasperini.


  • LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES COMPOSITIONS

    Ndicka sera suspendu ; Hermoso est prêt à le remplacer dès le coup d'envoi. Gasperini doit composer avec de nombreuses absences et devra se passer de Dybala, Ferguson et Dovbyk. En attaque, Pellegrini, galvanisé par son but contre Bologne en Ligue Europa, est prêt à faire son retour, aux côtés de Malen. Rien de grave pour Koné, qui avait manqué le match de jeudi en raison d'une fatigue musculaire. Fabregas récupère Perrone, qui vise un retour dès la 1ère minute. Addai est forfait. 

  • OÙ REGARDER COMO-ROME À LA TÉLÉVISION

    Le match entre Côme et Rome sera diffusé sur DAZN : pour le regarder à la télévision, il faudra télécharger l'application DAZN sur une smart TV compatible ou sur une console PlayStation ou Xbox, ou encore utiliser des appareils tels que l'Amazon Firestick, le Google Chromecast ou la TIMVISION Box. Le match sera également diffusé sur Sky, sur les chaînes Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K et Sky Sport (251).

  • OÙ REGARDER COMO-ROME EN DIRECT EN STREAMING

    Pour regarder le match Côme-Rome en direct, il faudra télécharger l'application DAZN sur PC, smartphone ou tablette, ou bien se connecter au site web de DAZN depuis un ordinateur ou un ordinateur portable et sélectionner la fenêtre dédiée à l'événement. Les abonnés Sky, quant à eux, pourront utiliser le service Sky Go, l'autre option étant NOW.
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