Côme-Rome : où regarder le match, chaîne de télévision, diffusion en direct, compositions

La Roma a envie de rebondir après sa défaite à Gênes. Le match à Côme s'annonce décisif pour la saison des Giallorossi : l'équipe de Fabregas est à égalité de points avec les Giallorossi, qui ont perdu du terrain lors de leurs deux derniers matchs, ne récoltant qu'un seul point. À un point derrière, la Juventus est prête à dépasser les deux équipes. Lors du match aller, la Roma s'était imposée 1-0 grâce à un but de Wesley.