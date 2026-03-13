La Roma a envie de rebondir après sa défaite à Gênes. Le match à Côme s'annonce décisif pour la saison des Giallorossi : l'équipe de Fabregas est à égalité de points avec les Giallorossi, qui ont perdu du terrain lors de leurs deux derniers matchs, ne récoltant qu'un seul point. À un point derrière, la Juventus est prête à dépasser les deux équipes. Lors du match aller, la Roma s'était imposée 1-0 grâce à un but de Wesley.
Getty Images Sport
Traduit par
Côme-Rome : où regarder le match, chaîne de télévision, diffusion en direct, compositions
COMO-ROME : chaîne de télévision et diffusion en direct
Match : Côme - Rome
Date : dimanche 15 mars
Heure : 18 h
Chaîne TV : DAZN, Sky
Diffusion en streaming : DAZN, Sky Go, NOW
COMPOSITIONS PROBABLES COMO-ROMECOMO (4-2-3-1) : Butez ; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno ; Perrone, Da Cunha ; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.ROME (3-4-2-1) : Svilar ; Celik, Mancini, Hermoso ; Rensch, Cristante, Koné, Wesley ; Pisilli, Pellegrini ; Malen. Entraîneur : Gasperini.
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES COMPOSITIONS
Ndicka sera suspendu ; Hermoso est prêt à le remplacer dès le coup d'envoi. Gasperini doit composer avec de nombreuses absences et devra se passer de Dybala, Ferguson et Dovbyk. En attaque, Pellegrini, galvanisé par son but contre Bologne en Ligue Europa, est prêt à faire son retour, aux côtés de Malen. Rien de grave pour Koné, qui avait manqué le match de jeudi en raison d'une fatigue musculaire. Fabregas récupère Perrone, qui vise un retour dès la 1ère minute. Addai est forfait.
OÙ REGARDER COMO-ROME À LA TÉLÉVISIONLe match entre Côme et Rome sera diffusé sur DAZN : pour le regarder à la télévision, il faudra télécharger l'application DAZN sur une smart TV compatible ou sur une console PlayStation ou Xbox, ou encore utiliser des appareils tels que l'Amazon Firestick, le Google Chromecast ou la TIMVISION Box. Le match sera également diffusé sur Sky, sur les chaînes Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K et Sky Sport (251).
OÙ REGARDER COMO-ROME EN DIRECT EN STREAMINGPour regarder le match Côme-Rome en direct, il faudra télécharger l'application DAZN sur PC, smartphone ou tablette, ou bien se connecter au site web de DAZN depuis un ordinateur ou un ordinateur portable et sélectionner la fenêtre dédiée à l'événement. Les abonnés Sky, quant à eux, pourront utiliser le service Sky Go, l'autre option étant NOW.
Publicité