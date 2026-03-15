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Côme-Rome, les notes de CM : Diao change la donne, Douvikas implacable. Koné en retrait
COMMENT
Butez 6 – Peu sollicité en première mi-temps, à l'exception d'une sortie vers l'avant sur un centre de Pellegrini. Il ne peut rien faire sur le penalty transformé par Malen.
Ramon 6,5 – Il monte beaucoup sur son aile et représente une menace constante en phase offensive, à tel point que Gasperini demande à Wesley de le marquer de près. À la fin de la première mi-temps, il frôle l'égalisation sur une belle occasion. En deuxième mi-temps, il reste parmi les plus positifs.
Diego Carlos 6,5 – Il provoque le penalty sur El Shaarawy, mais commet peu d’erreurs par ailleurs et se rattrape en marquant le but décisif.
Kempf 6 – En première mi-temps, la Roma se montre peu créative et il contrôle bien les offensives giallorosse.
(à partir de la 46e minute, Douvikas 7 : le choix de jouer sans avant-centre ne dure qu’une mi-temps. Il entre en jeu et, en moins d’un quart d’heure, marque le but de l’égalisation).
Smolcic 6 – Il joue avec attention et sans faute tout au long du match.
Sergi Roberto 5 – Grave erreur à la 6e minute : il rate sa passe vers Diego Carlos et, en tentant d’anticiper El Shaarawy, provoque un penalty. Wesley lui refuse ensuite l'égalisation potentielle grâce à un superbe arrêt. En première mi-temps, il se fait surtout remarquer pour ses accrochages avec Mancini et Malen.
(à partir de la 46e minute, Diao 7 : insaisissable pour la défense de la Roma. Son entrée change le cours du match et provoque même l'expulsion de Wesley).
Da Cunha 6,5 – Joueur dynamique et imprévisible, utile aussi bien en attaque qu’en défense. En fin de match, il touche même la transversale.
(à partir de la 86e minute, Van der Brent SV).
Valle 7 – Lorsqu’il se projette vers l’avant, il se montre toujours dangereux. En première mi-temps, il met Svilar à l’épreuve et, peu après, adresse un centre parfait à Sergi Roberto, devancé par Wesley. Il délivre ensuite la passe décisive pour Douvikas.
Caqueret 6 – Il ouvre le match avec la première frappe de la rencontre après une belle action de Côme, mais El Shaarawy parvient à le contrer. Il dispute néanmoins un match solide sans se faire remarquer.
(à partir de la 67e minute, Perrone : apporte de l'équilibre au milieu de terrain).
Baturina 6,5 – Il commence sur la droite puis se déplace vers la gauche. Toujours difficile à cerner pour les adversaires, il se crée plusieurs occasions. À la 70e, il rate cependant l'occasion de porter le score à 2-1.
Nico Paz 6,5 – Il entre progressivement dans le match. À la 15e minute, il se crée une occasion en or après une erreur de Koné, mais Svilar lui refuse le but. En fin de première mi-temps, il rate l'égalisation. Il reste toutefois un problème constant pour la défense de la Roma.
(à partir de la 77e minute, Rodriguez sv).
Entraîneur : Fabregas 7 – Côme propose un jeu brillant et offensif. Malgré son retard initial, l'équipe parvient à réagir et mérite pleinement sa quatrième place.
ROME
ROME
Svilar 6 – Le premier miracle survient à la 15e minute. Nico Paz tire depuis l’intérieur de la surface, mais il réussit à s’étirer. Il se surpasse également face à Valle, tandis qu’il aurait pu faire mieux sur le but de Douvikas. En fin de match, il réalise une autre superbe parade face à Diao
Ghilardi 6 – Le seul à sauver la face en défense. Peu d’erreurs et le dernier à baisser les bras
Mancini 5,5 – Le public de Sinigaglia ne lui pardonne pas sa dispute avec Ramon et Fabregas lors du match aller et le couvre de sifflets à chaque fois qu’il touche le ballon. En l’absence de Ndicka, c’est lui qui fait la différence au milieu de terrain, mais il souffre tout au long du match et a sur la conscience, avec Hermoso, le but égalisateur de Côme.
Hermoso 5 – De retour dans le onze de départ après un mois. De son côté, Baturina sème la panique. Côme joue à un rythme effréné, mais il tient bon grâce à son expérience. Puis il rate le piège du hors-jeu sur le but de Douvikas (à partir de la 70e, Ziolkowski 6)
Celik 5 – Il commet beaucoup d'erreurs en phase offensive et semble moins sûr derrière que lors des derniers matchs. Il jette ensuite l'éponge pour cause de blessure (à partir de la 70e minute, Tsimikas 5,5 : il est là mais on ne le voit pas)
Cristante 5,5 – Il s’investit physiquement, mais les joueurs de Côme arrivent de tous les côtés et il n’arrive pas à suivre le rythme.
Koné 5 – Manu démarre avec le frein à main tiré (c’était déjà arrivé à Gênes) et au quart d’heure, une de ses mauvaises passes offre une occasion en or à Nico Paz. Il semble manquer d’oxygène
Wesley 5,5 – Il pense plus à défendre qu’à attaquer. En début de match, il sauve un but grâce à une superbe intervention sur Sergi Roberto. À la 65e minute, il est expulsé, mais ce double carton jaune n’aurait pas dû être sifflé. C’est Rensch qui a commis la faute.
Pellegrini 5 – Presque inexistant. Un pas en arrière par rapport à Bologne (à partir de la 67e minute, Pisilli 6 : il commet peu d’erreurs)
El Shaarawy 6,5 – C'est lui la grande surprise, il revient dès la 1ère minute après plus de deux mois d'absence. C'est lui qui obtient le penalty en devançant Diego Carlos. Il se sacrifie jusqu'à ce qu'il reste sur le terrain (à partir de la 55e minute, Rensch 5,5 : jamais dans le match)
Malen 6,5 – Après six minutes, il inscrit son septième but de la saison sur penalty. Ensuite, la Roma se défend et les occasions se font rares ; il aurait pu faire mieux sur la contre-attaque peu après le 1-1, mais il ne sert pas immédiatement Pellegrini (à partir de la 67e, Vaz 6 : n’a pas l’occasion de se démarquer)
Entraîneur : Gasperini 5,5 – La Roma retrouve la sixième place. Les difficultés sont bien réelles, mais les Giallorossi ont fait trop peu hier.