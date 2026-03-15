Côme-Rome, les notes de CM : Diao change la donne, Douvikas implacable. Koné en retrait

Butez 6 – Peu sollicité en première mi-temps, à l'exception d'une sortie vers l'avant sur un centre de Pellegrini. Il ne peut rien faire sur le penalty transformé par Malen.

Ramon 6,5 – Il monte beaucoup sur son aile et représente une menace constante en phase offensive, à tel point que Gasperini demande à Wesley de le marquer de près. À la fin de la première mi-temps, il frôle l'égalisation sur une belle occasion. En deuxième mi-temps, il reste parmi les plus positifs.

Diego Carlos 6,5 – Il provoque le penalty sur El Shaarawy, mais commet peu d’erreurs par ailleurs et se rattrape en marquant le but décisif.

Kempf 6 – En première mi-temps, la Roma se montre peu créative et il contrôle bien les offensives giallorosse.

(à partir de la 46e minute, Douvikas 7 : le choix de jouer sans avant-centre ne dure qu’une mi-temps. Il entre en jeu et, en moins d’un quart d’heure, marque le but de l’égalisation).

Smolcic 6 – Il joue avec attention et sans faute tout au long du match.

Sergi Roberto 5 – Grave erreur à la 6e minute : il rate sa passe vers Diego Carlos et, en tentant d’anticiper El Shaarawy, provoque un penalty. Wesley lui refuse ensuite l'égalisation potentielle grâce à un superbe arrêt. En première mi-temps, il se fait surtout remarquer pour ses accrochages avec Mancini et Malen.

(à partir de la 46e minute, Diao 7 : insaisissable pour la défense de la Roma. Son entrée change le cours du match et provoque même l'expulsion de Wesley).

Da Cunha 6,5 – Joueur dynamique et imprévisible, utile aussi bien en attaque qu’en défense. En fin de match, il touche même la transversale.

(à partir de la 86e minute, Van der Brent SV).

Valle 7 – Lorsqu’il se projette vers l’avant, il se montre toujours dangereux. En première mi-temps, il met Svilar à l’épreuve et, peu après, adresse un centre parfait à Sergi Roberto, devancé par Wesley. Il délivre ensuite la passe décisive pour Douvikas.

Caqueret 6 – Il ouvre le match avec la première frappe de la rencontre après une belle action de Côme, mais El Shaarawy parvient à le contrer. Il dispute néanmoins un match solide sans se faire remarquer.

(à partir de la 67e minute, Perrone : apporte de l'équilibre au milieu de terrain).

Baturina 6,5 – Il commence sur la droite puis se déplace vers la gauche. Toujours difficile à cerner pour les adversaires, il se crée plusieurs occasions. À la 70e, il rate cependant l'occasion de porter le score à 2-1.

Nico Paz 6,5 – Il entre progressivement dans le match. À la 15e minute, il se crée une occasion en or après une erreur de Koné, mais Svilar lui refuse le but. En fin de première mi-temps, il rate l'égalisation. Il reste toutefois un problème constant pour la défense de la Roma.

(à partir de la 77e minute, Rodriguez sv).

Entraîneur : Fabregas 7 – Côme propose un jeu brillant et offensif. Malgré son retard initial, l'équipe parvient à réagir et mérite pleinement sa quatrième place.