Côme-Rome 2-1 : le compte rendu du match

COMO (3-4-2-1) : Butez ; Ramon, Diego Carlos, Kempf (46' Diao) ; Smolcic, Sergi Roberto (46' Douvikas), Da Cunha (87' Van der Brempt), Alex Valle ; Nico Paz (77' Rodriguez), Caqueret ; Baturina. Remplaçants : Lahdo, Moreno, Morata, Goldaniga, Van der Brempt, Vigorito M., Vojvoda, Rodriguez, Kühn, Cavlina, Törnqvist. Entraîneur : Fabregas.
ROME (3-4-1-2) : Svilar ; Ghilardi, Mancini, Hermoso (70' Ziolkowski) ; Celik (70' Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley ; Pellegrini (67' Pisilli) ; El Shaarawy (56' Rensch), Malen (67' Vaz). Remplaçants : Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Venturino, Vaz, Zaragoza. Entraîneur : Gasperini.
Arbitre : Massa (Imperia). Assistants : Meli et Alassio. 4e arbitre : Sozza. VAR : Fabbri. AVAR : Gariglio.
Avertissements : Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)
Expulsés : Wesley (R)
Buteurs : 7' Malen (R), 59' Douvikas (C), 79' Diego Carlos (C)