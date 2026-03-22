Butez 6 : pratiquement jamais sollicité, il est sauvé par l'arbitre assistant et par la VAR qui annule les deux seules occasions créées par Pise.





Var Der Brempt 6 : Titularisé à la surprise générale dès la 1ère minute, il commence le match avec beaucoup de prudence et monte en puissance au fil des minutes. Pise ne parvient pratiquement jamais à percer sur les ailes, ce qui lui facilite la tâche.





Diego Carlos 6 : une seule erreur en première mi-temps provoque un petit frisson dans la surface de réparation, mais la situation est immédiatement dénouée par ses coéquipiers.

(à partir de la 77e minute, Goldaniga, sans note)





Kempf 6,5 : très habile à deux reprises pour mettre Stoijlkovic hors-jeu. Derrière lui, rien ne passe.





Moreno 7 : une poussée constante, il accompagne l'action et délivre même la passe décisive pour Nico Paz.





Perrone 7,5 : une performance exceptionnelle faite de lecture du jeu, de distribution, de verticalité et même d'un but. Applaudissements.





Da Cunha 6,5 : moins présent que ses coéquipiers dans la surface de réparation par rapport aux matchs précédents, il est presque en situation d'urgence et Fabregas lui accorde une demi-mi-temps de repos une fois le résultat acquis.

(59' Caqueret 6,5 : il ne fait pas regretter Da Cunha et, au contraire, sa passe en profondeur pour Alberto Moreno sur le 4-0 est à encadrer)





Jesus Rodriguez 6 : malgré lui, il est la note négative du match, non pas pour sa performance, affectée par le coup reçu en début de rencontre, mais pour l'inquiétude quant à l'impact que cette blessure pourrait avoir sur la suite de la saison

(37' Baturina 7,5 : il était en « difficulté physique » selon Fabregas, d'où le choix de le laisser sur le banc. Il entre en jeu et fait lui aussi basculer le match)





Nico Paz 7 : il retrouve le chemin des filets après 4 journées d'absence et marque à domicile un but qui lui échappait depuis octobre. Lui aussi semblait un peu en difficulté physique, mais ce but lui donne un regain d'énergie.





Diao 8 : il est enfin de retour. Un but et une passe décisive en 28 minutes, et le match est plié. C'est l'atout supplémentaire de Fabregas pour la fin de saison, comme il l'était déjà il y a un an

(77' Kuhn 6,5 : quelques minutes pour se mettre en valeur et c'est parti, slalom sur l'aile et passe décisive pour le 5-0 de Perrone. Lui aussi est là)





Douvikas 7,5 : il marque pratiquement dès son premier ballon touché. C'est son 11e but de la saison, qui le place en deuxième position au classement des buteurs, à 3 points de Lautaro.

(59' Morata 5,5 : il est le seul à manquer à la fête des buts. Il n'est pas en forme et ça se voit).





Entraîneur Fabregas : 6,5 : tout cela a été trop facile