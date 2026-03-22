Un match sans histoire, tout comme les notes attribuées aux joueurs.
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Côme-Pise : les notes de CM : Diao est imparable, Douvikas talonne Lautaro
NOTES DE COME
Butez 6 : pratiquement jamais sollicité, il est sauvé par l'arbitre assistant et par la VAR qui annule les deux seules occasions créées par Pise.
Var Der Brempt 6 : Titularisé à la surprise générale dès la 1ère minute, il commence le match avec beaucoup de prudence et monte en puissance au fil des minutes. Pise ne parvient pratiquement jamais à percer sur les ailes, ce qui lui facilite la tâche.
Diego Carlos 6 : une seule erreur en première mi-temps provoque un petit frisson dans la surface de réparation, mais la situation est immédiatement dénouée par ses coéquipiers.
(à partir de la 77e minute, Goldaniga, sans note)
Kempf 6,5 : très habile à deux reprises pour mettre Stoijlkovic hors-jeu. Derrière lui, rien ne passe.
Moreno 7 : une poussée constante, il accompagne l'action et délivre même la passe décisive pour Nico Paz.
Perrone 7,5 : une performance exceptionnelle faite de lecture du jeu, de distribution, de verticalité et même d'un but. Applaudissements.
Da Cunha 6,5 : moins présent que ses coéquipiers dans la surface de réparation par rapport aux matchs précédents, il est presque en situation d'urgence et Fabregas lui accorde une demi-mi-temps de repos une fois le résultat acquis.
(59' Caqueret 6,5 : il ne fait pas regretter Da Cunha et, au contraire, sa passe en profondeur pour Alberto Moreno sur le 4-0 est à encadrer)
Jesus Rodriguez 6 : malgré lui, il est la note négative du match, non pas pour sa performance, affectée par le coup reçu en début de rencontre, mais pour l'inquiétude quant à l'impact que cette blessure pourrait avoir sur la suite de la saison
(37' Baturina 7,5 : il était en « difficulté physique » selon Fabregas, d'où le choix de le laisser sur le banc. Il entre en jeu et fait lui aussi basculer le match)
Nico Paz 7 : il retrouve le chemin des filets après 4 journées d'absence et marque à domicile un but qui lui échappait depuis octobre. Lui aussi semblait un peu en difficulté physique, mais ce but lui donne un regain d'énergie.
Diao 8 : il est enfin de retour. Un but et une passe décisive en 28 minutes, et le match est plié. C'est l'atout supplémentaire de Fabregas pour la fin de saison, comme il l'était déjà il y a un an
(77' Kuhn 6,5 : quelques minutes pour se mettre en valeur et c'est parti, slalom sur l'aile et passe décisive pour le 5-0 de Perrone. Lui aussi est là)
Douvikas 7,5 : il marque pratiquement dès son premier ballon touché. C'est son 11e but de la saison, qui le place en deuxième position au classement des buteurs, à 3 points de Lautaro.
(59' Morata 5,5 : il est le seul à manquer à la fête des buts. Il n'est pas en forme et ça se voit).
Entraîneur Fabregas : 6,5 : tout cela a été trop facile
BULLETIN DE PISE
Nicolas 5 : Cinq buts, c'est beaucoup, et il n'a rien pu faire sur les deux premiers. À partir du troisième, il s'est montré peu solide et peu réactif sur son poteau.
Caracciolo 5 : Il a du mal à contenir Diao tout au long du match, il dérape avec toute l'équipe.
Albiol 4,5 : Lent et maladroit pour contrer les percées verticales des attaquants de Côme.
Canestrelli 5 : Il tente de résister en intervenant à plusieurs reprises de manière brutale, mais lui aussi jette rapidement l'éponge
(77' Iling Jr. sv)
Leris 5,5 : Si le rôle d'un latéral dans un 3-5-2 ne concernait que la phase offensive, cela suffirait, mais il court trop souvent après le ballon et est mauvais en défense.
Hojholt 5 : au milieu de terrain, on ne le sent presque jamais.
Akinsanmiro 4,5 : cette fois-ci, le talent appartenant à l'Inter rate complètement son coup, tant en soutien offensif qu'en filtrage défensif, pratiquement inexistant
(46' Meister 6 : au moins, il essaie en apportant un peu plus de physique. Il marque même un but, mais Stoijlkovic était hors-jeu).
Loyola 5 : il n'aide pas l'attaque et souffre en défense, mauvais
(64' Stengs 5 : lui aussi, il est absent)
Angori 4,5 : contrairement à l'autre ailier, Leris, il n'arrive même pas à se projeter vers l'avant
Tramoni 5 : quelques mouvements entre les lignes et une seule occasion en milieu de première mi-temps. Cela ne suffit pas
(77' Piccinini sv),
Moreo 5 : choisi comme seul attaquant, il est « dévoré » par le marquage serré des défenseurs centraux de Côme
(51' Stojilkovic 6 : un but, le feinte qui mène à celui de Meister. Tous deux annulés pour hors-jeu, mais au moins, cela a été une faible lueur dans le néant pisain).
Entraîneur Hiljemark 5 : La résistance de Pise ne dure que 6 minutes et, au-delà de la différence technique avec Côme, ce qui a manqué dès le début, c'est l'envie de se battre. Et le classement est de plus en plus compliqué