Après Luis Milla, le Como a officialisé son deuxième recrutement de la journée. L’équipe entraînée par Cesc Fàbregas a finalisé l’arrivée de Kaiki, ailier gauche né en 2003, en provenance du Cruzeiro. Le transfert s’effectue sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire fixée à 15 millions d’euros, bonus compris.
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Côme : le transfert de Kaiki est officiel : les chiffres de l'opération
LE BULLETIN
Le club italien Como 1907 a officialisé la signature du latéral gauche brésilien Kaiki Bruno da Silva, en provenance du Cruzeiro Esporte Clube. Ce latéral gauche de 23 ans arrive en prêt avec option d’achat obligatoire et apportera vitesse, intensité et expérience internationale à l’effectif de Cesc Fàbregas. »
En remplacement d’Alberto Moreno
Formé au sein du centre de formation du Cruzeiro, Kaiki a disputé 129 matchs avec l'équipe première et marqué 2 buts. Son palmarès comprend un titre de champion du Brésil de Série B, un titre de champion de l'État du Minas Gerais et un titre sud-américain des moins de 20 ans avec la sélection brésilienne, avec laquelle il a effectué une apparition en équipe première. Le Como l’a recruté pour remplacer Alberto Moreno, dont le contrat est arrivé à son terme.