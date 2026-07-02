Formé au sein du centre de formation du Cruzeiro, Kaiki a disputé 129 matchs avec l'équipe première et marqué 2 buts. Son palmarès comprend un titre de champion du Brésil de Série B, un titre de champion de l'État du Minas Gerais et un titre sud-américain des moins de 20 ans avec la sélection brésilienne, avec laquelle il a effectué une apparition en équipe première. Le Como l’a recruté pour remplacer Alberto Moreno, dont le contrat est arrivé à son terme.