Ensemble depuis leur adolescence à Liverpool, le couple a traversé de nombreuses tempêtes publiques, des écarts de conduite de Wayne au début de sa carrière à son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2017. Malgré les fréquents gros titres et la bataille juridique « Wagatha Christie » avec Rebekah Vardy, Coleen reste le pilier de la famille. Wayne lui-même a déjà salué l'influence de sa femme sur sa vie lors d'une apparition dans le podcast de Rio Ferdinand, déclarant : « Je crois sincèrement que si elle n'avait pas été là, je serais mort. Elle m'a guidé parce que j'avais besoin d'être guidé. »

À l'approche de son 40e anniversaire, Coleen revient sur leur parcours avec recul. « Évidemment, les choses ont changé avec l'âge, l'arrivée des enfants et les changements de carrière », a-t-elle déclaré. « Il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mais je pense qu'en étant ensemble depuis notre plus jeune âge, nous nous connaissons par cœur. Nous formons une équipe. Donc non, je ne dirais pas que nous avons changé. Je dirais plutôt que ce qui nous entoure a changé. »