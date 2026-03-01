Getty Images Entertainment
Traduit par
Coleen Rooney admet que la présence de Wayne à la maison est agaçante et lève le voile sur les hauts et les bas avec la légende de Manchester United
Frictions domestiques : la vie avec Wayne à la maison
Ce changement d'emploi du temps a considérablement modifié la dynamique domestique du couple dans leur propriété de 20 millions de livres sterling située dans le Cheshire. Réfléchissant au temps supplémentaire qu'ils passent désormais ensemble après deux décennies sous les feux de la rampe, Coleen a expliqué cette transition vers une nouvelle vie avec l'ancien attaquant dans une interview accordée au Times : « D'une certaine manière, c'est bien, mais d'une autre manière, c'est agaçant, car nous n'avons jamais passé autant de temps ensemble. J'aime que tout soit en ordre, il est un peu plus décontracté. » Lorsqu'on lui a demandé si elle donnait des ordres à l'ancien joueur d'Everton et de Manchester United, elle a ajouté : « Il dirait probablement cela, mais je dirais qu'il a parfois besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. »
- (C)Getty Images
L'évolution d'un mariage très médiatisé
Ensemble depuis leur adolescence à Liverpool, le couple a traversé de nombreuses tempêtes publiques, des écarts de conduite de Wayne au début de sa carrière à son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 2017. Malgré les fréquents gros titres et la bataille juridique « Wagatha Christie » avec Rebekah Vardy, Coleen reste le pilier de la famille. Wayne lui-même a déjà salué l'influence de sa femme sur sa vie lors d'une apparition dans le podcast de Rio Ferdinand, déclarant : « Je crois sincèrement que si elle n'avait pas été là, je serais mort. Elle m'a guidé parce que j'avais besoin d'être guidé. »
À l'approche de son 40e anniversaire, Coleen revient sur leur parcours avec recul. « Évidemment, les choses ont changé avec l'âge, l'arrivée des enfants et les changements de carrière », a-t-elle déclaré. « Il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mais je pense qu'en étant ensemble depuis notre plus jeune âge, nous nous connaissons par cœur. Nous formons une équipe. Donc non, je ne dirais pas que nous avons changé. Je dirais plutôt que ce qui nous entoure a changé. »
Former la prochaine génération de stars de United
L'héritage Rooney se perpétue à Old Trafford, où ses fils Kai et Klay sont actuellement inscrits à l'Académie de Manchester United. Kai, 16 ans, fait déjà des vagues dans les rangs juniors, suivant les traces de son père. Coleen, qui a passé des années à regarder Wayne depuis les tribunes, se retrouve désormais dans le rôle de « maman footballeuse », souvent aperçue au bord du terrain avec sa chaise longue et son café. Elle estime que leur expérience dans le football professionnel aidera leurs enfants à gérer la pression liée à ce sport.
« C'est bien de savoir à quoi s'attendre. Et nous pouvons essayer de le guider. Évidemment, c'est sa vie, sa passion — c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Mais je pense que c'est bien d'avoir ces connaissances », a-t-elle déclaré à propos du développement de Kai. Au sujet de la capacité de son fils à gérer la notoriété, elle ajoute : « Il y est habitué depuis son plus jeune âge. Quand nous allions voir des matchs quand il était plus jeune, beaucoup de gens venaient lui dire : "Oh, tu es le fils de Wayne Rooney ?" Mais il a toujours été fort mentalement. Je ne m'inquiète pas de la façon dont il gère cela. »
- Getty Images
Au-delà du football : les cochons et la mode
Alors que Wayne se concentre sur sa carrière dans les médias et que les garçons poursuivent leurs rêves footballistiques, Coleen est occupée par ses propres projets, notamment une nouvelle collection de mode et un documentaire Disney à venir. Malgré leur immense richesse, elle insiste pour que ses enfants gardent les pieds sur terre et restent connectés à leurs racines à Croxteth. Elle se souvient que même dans les moments calmes à la maison, elle reste occupée, ayant récemment rangé tous les tiroirs de la maison pendant que Wayne s'occupait d'emmener les enfants à l'école. « Wayne est allé chercher les enfants et je continuais à m'occuper de tout », raconte-t-elle. « Il m'a dit : "Tu es vraiment dans ta bulle, là, non ?" »
Les Rooney ont également introduit quelques nouveautés inhabituelles dans leur vie familiale afin d'occuper leurs enfants. « Mon fils de dix ans voulait un animal de compagnie », révèle-t-elle. « Et puis il s'est avéré qu'il voulait un cochon. Et on ne peut pas en acheter un seul, il faut en acheter deux. Alors maintenant, nous avons une porcherie dans le jardin. C'était une idée géniale de sa mère. Mais c'est moi qui dois ramasser les crottes. Mais vous savez quoi ? Je m'y habitue. Je commence à m'attacher à ces cochons. » Qu'il s'agisse de s'occuper de cochons ou de l'une des plus grandes icônes du football, Coleen continue d'être la main ferme de la famille Rooney.
Publicité