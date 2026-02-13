Goal.com
En direct
Cole Palmer Chelsea England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Translated by

Cole Palmer est un atout majeur : le talisman de Chelsea doit être dans l'avion pour la Coupe du monde avec l'Angleterre, quel que soit son niveau de forme physique

De son propre aveu, Cole Palmer n'est toujours pas en pleine forme, car il souffre d'un problème récurrent à l'aine qui le tourmente depuis le début de la saison. Ce qui est effrayant, c'est que nous commençons à voir le talisman de Chelsea atteindre un niveau proche de son meilleur niveau malgré ses problèmes de blessures persistants, et le moment choisi pour sa récente remontée en forme pourrait être parfait, car il vise une place dans l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026.

« Je suis sûr que lorsque je serai complètement rétabli, vous verrez le meilleur de moi-même », a déclaré Palmer dans un avertissement sévère aux prochains adversaires des Blues après avoir inscrit un triplé contre les Wolves. « Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, et je vais surmonter mes blessures. Je sais de quoi je suis capable lorsque je suis en forme, et j'espère pouvoir retrouver rapidement ce niveau. »

Il reste à voir quand exactement le joueur de 23 ans sera de retour à 100 %, car il doit gérer sa pubalgie, un problème chronique à l'aine probablement causé par son style de jeu imprévisible et ses changements de direction explosifs. Cependant, sous la houlette de Liam Rosenior, il a trouvé le moyen d'équilibrer la gestion de la douleur et ses performances sur le terrain.

C'est une bonne nouvelle pour son pays. Palmer était censé être un élément essentiel de l'attaque de l'Angleterre à l'heure actuelle, mais ses blessures l'ont privé d'opportunités et ses chances de participer à la Coupe du monde semblaient compromises. Mais maintenant qu'il a retrouvé une forme proche de son meilleur niveau et de son impact habituel, il peut tenter de se faire une place dans l'équipe de Tuchel, même s'il n'est pas encore complètement remis.

  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un timing parfait

    Tout comme ses incursions tardives dans la surface ou ses passes millimétrées, le timing de Palmer est parfait. Il semble avoir retrouvé son rythme à l'approche du dernier tiers de la saison, alors que Tuchel est en train de composer son équipe finale pour l'Angleterre avant de dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour le tournoi qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Les Three Lions affronteront l'Uruguay et le Japon lors de deux matchs amicaux en mars, et le tacticien allemand aura des décisions incroyablement difficiles à prendre avant et après ce stage, notamment pour désigner le numéro 10. Malgré la concurrence acharnée de Morgan Rogers, l'ami proche de Palmer, de la superstar du Real Madrid Jude Bellingham, d'Eberechi Eze d'Arsenal et de son ancien coéquipier de Manchester City Phil Foden, la forme actuelle de Palmer est impossible à ignorer.

    L'arrivée de Rosenior sur le banc de Stamford Bridge semble avoir eu un effet certain : l'attaquant a été impliqué dans huit buts en seulement six apparitions depuis que l'Anglais a pris les rênes, notamment grâce à un triplé décisif en première mi-temps contre les Wolves ce week-end, suivi d'un but et d'une passe décisive lors du match nul frustrant contre Leeds mardi. Après plusieurs semaines où il semblait être l'ombre de lui-même, son influence ne cesse de croître à nouveau.

    • Publicité
  • Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pensée effrayante

    Palmer est le premier à admettre qu'il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, comme en témoignent certains de ses mouvements et certaines de ses décisions. Son changement de rythme et ses mouvements explosifs ne sont toujours pas à la hauteur de ce dont il est capable lorsqu'il est au sommet de sa forme. Ce n'est pas quelqu'un qui est pleinement convaincu que son corps ne va pas le laisser tomber à tout moment.

    « Vous savez, évidemment, les gens ne savent pas ce qui se passe en coulisses, mais il est évident qu'être blessé toute la saison n'est pas idéal », a-t-il déclaré après avoir remporté le match à Molineux. « Et quand je ne suis pas capable de jouer comme je le voudrais à cause, évidemment, de ma blessure et tout ça, et que je suis toujours en train de soigner ma blessure. Mais j'espère pouvoir bientôt surmonter cette blessure en la gérant, car je sais évidemment ce dont je suis capable quand je me sens en pleine forme. »

    Le fait qu'il ait pu débuter son deuxième match en trois jours contre Leeds, après avoir vu son temps de jeu strictement limité, est certainement un signe positif. Si cela marque le début du retour en force de Palmer, après une ascension fulgurante qui lui a permis d'inscrire 43 buts et 29 passes décisives lors de ses deux premières saisons dans l'ouest londonien, alors la perspective des dégâts qu'il pourrait causer lorsqu'il sera à pleine capacité est effrayante et ne peut certainement pas être ignorée.

  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    « Imparable »

    Rosenior ne se fait aucune illusion quant aux capacités d'un Palmer en pleine forme. « Nous savons qu'il est un joueur de classe mondiale. Il a beaucoup joué au football au cours de l'année dernière, sans beaucoup de repos », a déclaré l'entraîneur principal après la victoire contre les Wolves. « Mais quand il est au meilleur de sa forme, il est imparable. Je suis ravi de travailler avec lui.

    Il n'a pas besoin de changer. Quand il est en pleine forme et au meilleur de son art, c'est un footballeur exceptionnel. Mais quand on évolue dans ce club, où l'on est sous le feu des projecteurs – ce que je commence moi-même à apprendre –, il faut faire abstraction du bruit ambiant et se rappeler à quel point on est un bon footballeur.

    J'adore travailler avec lui. Il adore être ici. J'espère qu'il pourra en profiter d'ici la fin de la saison, car cela l'aidera sur le terrain. »

  • Thomas Tuchel Cole Palmer England 2025Getty

    Le dilemme de Tuchel

    Dans l'ensemble, ce qui pourrait finalement jouer en défaveur de Palmer, c'est son manque d'implication sous Tuchel depuis que le tacticien allemand a pris ses fonctions de sélectionneur de l'Angleterre il y a près d'un an. En effet, il n'a disputé que trois matches internationaux depuis son but décisif en finale de l'Euro 2024, un moment qui devait marquer un tournant dans sa carrière internationale, en raison d'une série de problèmes physiques malvenus. Un seul de ces problèmes est survenu depuis l'arrivée de Tuchel à la tête de l'équipe, puisqu'il a joué 65 minutes contre Andorre en juin dernier.

    Le problème récurrent à l'aine de l'attaquant l'a empêché de participer aux trois stages de l'Angleterre cette saison, le privant ainsi de six matchs à un moment crucial du cycle de la Coupe du monde, alors que les plans tactiques sont en train de se mettre en place et que les joueurs cherchent à s'imposer pour obtenir une place dans la sélection finale. En l'absence de Palmer, Rogers s'est particulièrement illustré, laissant entendre que le meneur de jeu d'Aston Villa pourrait même évincer Bellingham, qui a lui-même connu des problèmes physiques, de la composition de départ.

    Tuchel a déjà déclaré qu'il ne surchargerait pas son équipe de milieux offensifs et qu'il était prêt à laisser les joueurs les plus talentueux du pays à la maison s'ils ne correspondaient pas à son schéma tactique. Il a évoqué la situation de Palmer en octobre, déclarant : « Il n'a participé qu'au stage de juin. C'est préoccupant, bien sûr. Tout d'abord, le plus important est qu'il puisse jouer sans douleur, car les problèmes à l'aine peuvent devenir chroniques, ce qui est très dangereux. C'est la chose la plus importante.

    Nous comprenons et voyons clairement son potentiel et ses qualités, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'il n'était pas disponible lors de cinq des sept derniers stages. »

  • Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Quelque chose de spécial »

    L'ancien attaquant de Chelsea et de l'Angleterre Joe Cole, qui possédait des qualités similaires à celles de Palmer, estime que l'actuel numéro 10 du club devrait être un « choix évident » non seulement pour l'équipe, mais aussi pour le onze de départ, même s'il n'est pas au meilleur de sa forme.

    « Si c'était moi qui choisissais l'équipe, Cole Palmer serait sélectionné quelle que soit sa forme, car il a quelque chose de spécial », a-t-il déclaré à Paddy Power. « Ce n'est pas un joueur qui dépend trop de sa confiance, il en a déjà beaucoup dans sa façon de se comporter. C'était formidable de le voir marquer à nouveau contre les Wolves.

    Mais ce qui m'inquiète pour Cole, c'est la façon dont Thomas Tuchel compose son équipe d'Angleterre. Cela ne me pose pas vraiment de problème tant que vous avez une stratégie claire et que vous savez quel type de joueur vous aimez. J'ai juste l'impression qu'avec les numéros 10 dont nous disposons, Tuchel ne va aligner qu'un seul joueur parmi Palmer, Morgan Rogers, Jude Bellingham et Phil Foden.

    Je commencerais avec deux d'entre eux et ferais entrer les deux autres. C'est là que je crains pour Cole, mais s'il continue à jouer comme il l'a fait ce week-end, il sera assurément titulaire avec le numéro 10. »

  • Cole Palmer England 2024Getty Images

    Rôle familier

    Prétendre à une place de titulaire à ce stade avancé de la saison peut sembler un peu ambitieux, même pour un joueur du calibre de Palmer, mais il est indéniable qu'il apporte « quelque chose de spécial » à l'équipe, et il prouve qu'il en est capable même lorsqu'il n'est pas au meilleur de sa forme en club.

    À maintes reprises, le joueur de 23 ans a démontré qu'il était le joueur idéal pour les grands matchs, que ce soit en tourmentant Tottenham au niveau national, en démantelant le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du monde des clubs ou en marquant sans faillir lors de la finale de l'Euro 2024. Il y a peu de joueurs sur la planète qui garantissent presque une certaine contribution lorsqu'ils sont au meilleur de leur forme, mais Palmer est l'un d'entre eux, et c'est un atout majeur dans un tournoi important.

    C'est quelque chose que Tuchel lui-même a reconnu. « Quand il est en forme et qu'il a du rythme et de la fluidité, il peut décider des matchs au niveau des clubs et, bien sûr, au niveau international », a-t-il déclaré. « Nous le savons. »

    À ce stade, Palmer était censé être le pivot offensif de l'équipe d'Angleterre, mais ses blessures récurrentes l'ont empêché de gravir les échelons. Mais même s'il ne peut pas être le point central dès le début de chaque match, son rôle en Amérique du Nord pourrait être similaire à celui qu'il a joué lors du Championnat d'Europe en Allemagne, où il a eu un impact énorme en sortant du banc, même s'il mériterait beaucoup plus de temps de jeu que celui que lui a accordé Sir Gareth Southgate. Et si le match se terminait aux tirs au but ? Il n'y a personne d'autre que vous ne voudriez avoir à vos côtés.

    S'il continue sur sa lancée, Palmer est indéniablement un pari qui vaut la peine d'être pris, qu'il soit en pleine forme ou non.

FA Cup
Hull crest
Hull
HUL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0