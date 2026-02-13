Cole Palmer est un atout majeur : le talisman de Chelsea doit être dans l'avion pour la Coupe du monde avec l'Angleterre, quel que soit son niveau de forme physique

« Je suis sûr que lorsque je serai complètement rétabli, vous verrez le meilleur de moi-même », a déclaré Palmer dans un avertissement sévère aux prochains adversaires des Blues après avoir inscrit un triplé contre les Wolves. « Je ne suis pas ici pour trouver des excuses, et je vais surmonter mes blessures. Je sais de quoi je suis capable lorsque je suis en forme, et j'espère pouvoir retrouver rapidement ce niveau. »

Il reste à voir quand exactement le joueur de 23 ans sera de retour à 100 %, car il doit gérer sa pubalgie, un problème chronique à l'aine probablement causé par son style de jeu imprévisible et ses changements de direction explosifs. Cependant, sous la houlette de Liam Rosenior, il a trouvé le moyen d'équilibrer la gestion de la douleur et ses performances sur le terrain.

C'est une bonne nouvelle pour son pays. Palmer était censé être un élément essentiel de l'attaque de l'Angleterre à l'heure actuelle, mais ses blessures l'ont privé d'opportunités et ses chances de participer à la Coupe du monde semblaient compromises. Mais maintenant qu'il a retrouvé une forme proche de son meilleur niveau et de son impact habituel, il peut tenter de se faire une place dans l'équipe de Tuchel, même s'il n'est pas encore complètement remis.