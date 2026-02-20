Goal.com
Claudia Martinez : la jeune buteuse paraguayenne sensationnelle s'apprête à rejoindre Trinity Rodman et le Washington Spirit

Il y avait tellement de grands noms à suivre lors de la Copa America Femenina de l'année dernière. Le retour de Marta sur la scène internationale était le principal sujet d'actualité à l'approche du tournoi, où des stars telles que Linda Caicedo du Real Madrid, Mayra Ramirez de Chelsea et Kerolin de Manchester City étaient également prêtes à briller. Mais ces événements offrent également une tribune à de nouveaux talents, et c'est exactement ce qui s'est produit avec une sensationnelle joueuse paraguayenne de 17 ans, Claudia Martinez.

Bien qu'elle ne joue pas pour l'une des grandes équipes d'Amérique du Sud et qu'elle soit la plus jeune joueuse de son équipe nationale, Martinez a réussi l'incroyable exploit de marquer six buts en cinq matchs, permettant au Paraguay de terminer cinquième du tournoi et de remporter ainsi le Soulier d'or.

Les observateurs attentifs du football féminin en Amérique du Sud connaissaient déjà le nom de Martinez. Elle s'était illustrée lors du championnat continental des moins de 17 ans plus tôt dans l'année et jouait déjà pour l'équipe première du Club Olimpia, qui s'était qualifié pour la Copa Libertadores l'année précédente. Mais l'été 2025 a propulsé sa carrière à un tout autre niveau, lui permettant de signer un transfert record de près d'un million de dollars et de faire ses débuts à l'étranger, tout en devenant l'une des adolescentes les plus prometteuses à suivre en 2026.

  • Sharon Siakaloba Claudia Martinez Zambia Paraguay Women 2025 Getty Images

    Là où tout a commencé

    Née à Capitan Bado, à la frontière avec le Brésil, Martinez a grandi avec le handball comme sport principal, qu'elle appréciait beaucoup. Cependant, son père, Timeteo, jouait au football et emmenait sa fille à ses matchs, ce qui l'a aidée à tomber amoureuse d'un sport qu'elle pratiquait avec ses cousins et les garçons de son école. Plus tard, elle a rejoint une équipe de football à cinq, puis le Sportivo Ameliano à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Asunción, la capitale du Paraguay.

    Ce déménagement à quelque 400 kilomètres au sud a entraîné de nombreux changements. À Capitan Bado, pour commencer, les gens parlent le guarani et le portugais. À Asunción, Martinez allait devoir travailler son espagnol. Mais ce qui était le plus excitant pour la jeune fille, c'était la plus grande prévalence du football.

    « Quand je suis arrivée à Asunción, j'ai vu d'énormes terrains de football à 11. C'était impressionnant. Je n'avais jamais joué sur un terrain de cette taille auparavant », a déclaré Martinez à La Nacion l'année dernière. « C'était quelque chose de très nouveau, mais je m'y suis rapidement adaptée. »

    Au bout d'un an, elle a rejoint le Club Olimpia, le club le plus titré de la ville, avant de faire ses débuts avec les équipes nationales juniors du Paraguay. En 2024, elle a disputé la Copa Libertadores et représenté son pays lors du Championnat sud-américain U17 et de la Coupe du monde féminine U20, alors que les grandes compétitions commençaient à s'inviter dans sa carrière prometteuse.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    La grande percée

    En 2025, Martinez s'est révélée au monde entier. Après avoir terminé meilleure buteuse du Championnat sud-américain U17 au printemps, aidant le Paraguay à remporter son premier titre de football féminin à tous les niveaux, l'attaquante adolescente a poursuivi sur sa lancée lors de son tout premier tournoi majeur avec l'équipe senior, avec laquelle elle a fait ses débuts à la fin de l'année 2024.

    Titulaire lors du premier match du Paraguay contre la Bolivie, Martinez a inscrit un triplé dans une victoire 4-0. Elle a ensuite marqué contre la Colombie et le Brésil, les deux équipes qui allaient s'affronter quelques semaines plus tard dans une finale extraordinaire, avant de marquer le but de la victoire contre le Venezuela en fin de match pour conclure la phase de groupes. Cela n'a pas suffi pour qualifier le Paraguay pour les demi-finales, mais l'équipe a tout de même atteint le match pour la cinquième place, où une victoire contre le Chili lui a permis de se qualifier pour les Jeux panaméricains de 2027.

    À la fin du tournoi, Martinez a également connu la gloire individuelle, partageant le Soulier d'or avec la Brésilienne Amanda Gutierres et étant nommée dans le meilleur XI de la Copa America, à seulement 17 ans.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Comment ça va ?

    Sans surprise, ces performances sur une scène aussi importante ont attiré l'attention de nombreux clubs de premier plan à travers le monde, et c'est finalement le Washington Spirit qui a remporté la course pour sa signature, en déboursant la somme colossale de 950 000 dollars (697 000 livres sterling), selon ESPN. Ce transfert figure parmi les 10 plus coûteux de l'histoire du football féminin.

    Martinez a signé un contrat de trois ans avec une option pour une année supplémentaire et devrait faire équipe avec certaines des attaquantes les plus électrisantes de la NWSL lors de sa première saison, notamment la star américaine Trinity Rodman, qui vient de signer un contrat record pour rester avec le Spirit.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    Principaux atouts

    La plus grande force de Martinez est évidente : c'est sa finition. Elle est aidée en cela par une frappe puissante du pied droit et par le fait qu'elle sait très bien utiliser son pied gauche, ce qu'elle n'hésite pas à faire. Grâce à ses excellents déplacements sans ballon qui lui permettent de se mettre en position de marquer, à sa vitesse exceptionnelle qui la rend dangereuse dans le dos de la défense et à ses qualités techniques qui lui permettent de ne pas toujours dépendre des passes décisives de ses coéquipières, Martinez possède toutes les qualités requises pour devenir une buteuse d'élite au plus haut niveau.

    Il convient également de noter que la jeune femme de 18 ans accomplit un travail impressionnant lorsque son équipe n'a pas le ballon, ce qui n'est pas toujours le cas des jeunes attaquantes. Elle s'investit pleinement dans son rôle défensif, ce qui témoigne de sa bonne attitude et de son caractère.

  • Gisele Thompson Claudia Martinez USWNT Paraguay 2026Getty Images

    Possibilité d'amélioration

    Nous avons vu Martinez faire preuve de ces qualités régulièrement chez les jeunes, et ses performances lors de la Copa America de l'année dernière ont été exceptionnelles, mais la prochaine étape pour l'adolescente est de montrer ses qualités semaine après semaine dans une ligue de haut niveau comme la NWSL.

    Il n'est pas surprenant qu'à 18 ans, Martinez soit encore assez légère et qu'elle doive se développer physiquement pour pouvoir rivaliser avec les défenseuses américaines et étrangères, et devenir plus menaçante dans l'ensemble. Mais ce ne sont pas des défauts inquiétants, ils sont naturels pour une joueuse de son âge et de son expérience, et elle pourra y remédier avec le temps.

  • Sam KerrGetty Images

    La prochaine... Sam Kerr ?

    Avec la variété de ses finitions, son agilité, sa capacité à utiliser ses deux pieds et son merveilleux instinct de buteuse, Martinez ressemble parfois à Sam Kerr. Kerr est beaucoup plus forte et beaucoup plus difficile à gérer pour les défenseurs adverses sur le plan physique, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la différence d'âge et d'expérience, et l'Australienne possède également des atouts évidents dans le jeu aérien, ce que Martinez n'a pas encore vraiment démontré.

    Cependant, l'adolescente a démontré son potentiel pour être une menace dans les airs et, comme pour son physique, c'est quelque chose qu'elle peut développer avec le temps.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2026Getty Images

    Et ensuite ?

    Il sera fascinant de voir comment Martinez s'en sortira dans la NWSL. L'adolescente débutera sa première année dans la ligue avec un léger désavantage, car elle est actuellement avec le Paraguay au Championnat féminin U20 de la CONMEBOL. Ayant aidé son pays à atteindre la phase finale de ce tournoi, Martinez sera absente jusqu'aux derniers matchs, qui se joueront le 28 février. Elle ne rejoindra donc ses coéquipières du Spirit que moins de deux semaines avant le début de la nouvelle saison.

    Il est donc possible que l'attaquante mette un certain temps à s'adapter à sa première saison aux États-Unis, sans compter l'interrogation qui plane sur la place qu'elle occupera dans une attaque déjà riche en stars. Outre Rodman, et malgré le départ surprise de Croix Bethune, le Spirit compte dans ses rangs des joueuses telles que la Nigériane Gift Monday, la meneuse de jeu colombienne Leicy Santos, l'attaquante italienne Sofia Cantore et Rosemonde Kouassi, de Côte d'Ivoire.

    La concurrence pour les places est donc rude, mais l'avantage est que Martinez ne subira pas une pression énorme pour être immédiatement performante dès son arrivée. Tout ce soutien devrait créer un environnement idéal pour que cette jeune attaquante talentueuse apprenne et progresse, dans une année importante qui devrait la voir, malgré ses 18 ans seulement, jouer un rôle clé dans la tentative du Paraguay de se qualifier pour la Coupe du monde féminine 2027.

