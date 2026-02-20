Claudia Martinez : la jeune buteuse paraguayenne sensationnelle s'apprête à rejoindre Trinity Rodman et le Washington Spirit

Née à Capitan Bado, à la frontière avec le Brésil, Martinez a grandi avec le handball comme sport principal, qu'elle appréciait beaucoup. Cependant, son père, Timeteo, jouait au football et emmenait sa fille à ses matchs, ce qui l'a aidée à tomber amoureuse d'un sport qu'elle pratiquait avec ses cousins et les garçons de son école. Plus tard, elle a rejoint une équipe de football à cinq, puis le Sportivo Ameliano à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a quitté sa ville natale pour s'installer à Asunción, la capitale du Paraguay.

Ce déménagement à quelque 400 kilomètres au sud a entraîné de nombreux changements. À Capitan Bado, pour commencer, les gens parlent le guarani et le portugais. À Asunción, Martinez allait devoir travailler son espagnol. Mais ce qui était le plus excitant pour la jeune fille, c'était la plus grande prévalence du football.

« Quand je suis arrivée à Asunción, j'ai vu d'énormes terrains de football à 11. C'était impressionnant. Je n'avais jamais joué sur un terrain de cette taille auparavant », a déclaré Martinez à La Nacion l'année dernière. « C'était quelque chose de très nouveau, mais je m'y suis rapidement adaptée. »

Au bout d'un an, elle a rejoint le Club Olimpia, le club le plus titré de la ville, avant de faire ses débuts avec les équipes nationales juniors du Paraguay. En 2024, elle a disputé la Copa Libertadores et représenté son pays lors du Championnat sud-américain U17 et de la Coupe du monde féminine U20, alors que les grandes compétitions commençaient à s'inviter dans sa carrière prometteuse.