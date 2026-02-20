Claudia Martinez : la jeune buteuse paraguayenne sensationnelle s'apprête à rejoindre Trinity Rodman et le Washington Spirit

Bien qu'elle ne joue pas pour l'une des grandes équipes d'Amérique du Sud et qu'elle soit la plus jeune joueuse de son équipe nationale, Martinez a réussi l'incroyable exploit de marquer six buts en cinq matchs, permettant au Paraguay de terminer cinquième du tournoi et de remporter ainsi le Soulier d'or.
Les observateurs attentifs du football féminin en Amérique du Sud connaissaient déjà le nom de Martinez. Elle s'était illustrée lors du championnat continental des moins de 17 ans plus tôt dans l'année et jouait déjà pour l'équipe première du Club Olimpia, qui s'était qualifié pour la Copa Libertadores l'année précédente. Mais l'été 2025 a propulsé sa carrière à un tout autre niveau, lui permettant de signer un transfert record de près d'un million de dollars et de faire ses débuts à l'étranger, tout en devenant l'une des adolescentes les plus prometteuses à suivre en 2026.