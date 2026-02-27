Classement du Ballon d'Or 2026 : Harry Kane reste en tête, Erling Haaland retrouve son meilleur niveau et Vinicius Jr s'impose enfin au Real Madrid

Dembele a largement remporté ce prix grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait à nouveau jouer un rôle important dans la course au Ballon d'Or cette année. Cependant, c'est aussi l'année de la Coupe du monde, il est donc possible que le vainqueur final ne soit connu qu'à l'été, en Amérique du Nord.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller dans leur club, mais aussi impressionner lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La course au Ballon d'Or est un marathon, pas un sprint, et il ne faut pas oublier que Dembélé n'est apparu comme un vainqueur potentiel qu'à la mi-saison 2024-25. Cependant, alors que la saison européenne a désormais dépassé la moitié de son parcours et que les phases à élimination directe de la Ligue des champions sont en cours, le classement du Ballon d'Or de GOAL continue de suivre les vainqueurs les plus probables du Ballon d'Or au cours des semaines et des mois à venir :

Dernière mise à jour : 30 janvier 2026.