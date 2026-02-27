Goal.com
En direct
Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Classement du Ballon d'Or 2026 : Harry Kane reste en tête, Erling Haaland retrouve son meilleur niveau et Vinicius Jr s'impose enfin au Real Madrid

Avec la fin probable du duopole Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, la course au Ballon d'Or n'a jamais semblé aussi ouverte depuis près de 20 ans, et de nombreux joueurs entament désormais chaque saison avec la conviction qu'ils ont une chance de remporter le prix individuel le plus prestigieux du football. Ousmane Dembélé est sorti d'une carrière marquée par des irrégularités pour remporter le Ballon d'Or en 2025, et il figurait parmi les nombreux prétendants à la course de 2026.

Dembele a largement remporté ce prix grâce à ses performances qui ont aidé le Paris Saint-Germain à remporter sa première Coupe d'Europe, et la Ligue des champions devrait à nouveau jouer un rôle important dans la course au Ballon d'Or cette année. Cependant, c'est aussi l'année de la Coupe du monde, il est donc possible que le vainqueur final ne soit connu qu'à l'été, en Amérique du Nord.

N'oubliez pas non plus que la Coupe d'Afrique des nations sera également prise en compte, ce qui signifie que certains joueurs pourraient non seulement briller dans leur club, mais aussi impressionner lors de deux tournois majeurs au cours de la saison.

La course au Ballon d'Or est un marathon, pas un sprint, et il ne faut pas oublier que Dembélé n'est apparu comme un vainqueur potentiel qu'à la mi-saison 2024-25. Cependant, alors que la saison européenne a désormais dépassé la moitié de son parcours et que les phases à élimination directe de la Ligue des champions sont en cours, le classement du Ballon d'Or de GOAL continue de suivre les vainqueurs les plus probables du Ballon d'Or au cours des semaines et des mois à venir :

Dernière mise à jour : 30 janvier 2026.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Martin Zubimendi (Arsenal) 🆕

    En 2025-26 : sept buts, quatre passes décisives.

    Rodri a démontré en 2024 qu'un milieu de terrain défensif qui remporte à la fois la Premier League et un tournoi estival peut triompher dans la course au Ballon d'Or, et Martin Zubimendi cherche désormais à suivre les traces de son coéquipier espagnol. Bien sûr, aucun de ces deux titres n'est encore assuré pour Zubimendi, mais avec Arsenal également parmi les favoris de la Ligue des champions, il pourrait encore réaliser une saison encore plus mémorable que celle de Rodri il y a deux ans.

    Zubimendi est l'une des recrues de la saison en Premier League, et comme l'équipe de Mikel Arteta ne dispose pas d'un buteur ou d'un joueur créatif capable de se démarquer et de remporter des distinctions individuelles, l'ancien joueur de la Real Sociedad pourrait encore s'imposer comme leur principal candidat au cours des derniers mois de la saison.

    • Publicité
  • FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    14Pedri (Barcelone) 🆕

    En 2025-26 : quatre buts, huit passes décisives. Vainqueur de la Supercopa de España.

    Pedri reste l'un des milieux de terrain les plus talentueux du football mondial, malgré ses 23 ans seulement. Barcelone ne peut vraiment fonctionner que lorsque son maestro est disponible au milieu du terrain. Cela n'a pas toujours été le cas cette saison, Pedri ayant de nouveau été victime de blessures, mais lorsqu'il est en forme, il y a peu de meilleurs joueurs que lui en Liga.

    L'équipe de Hansi Flick est actuellement en bonne voie pour défendre son titre national tout en restant parmi les prétendants à la Ligue des champions, et Pedri sera également un membre clé de l'équipe espagnole dans sa quête de la gloire en Coupe du monde. Tant qu'il restera à l'écart de l'infirmerie, une nouvelle nomination au Ballon d'Or devrait déjà être assurée.

  • Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    13Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) 🆕

    En 2025-26 : 27 buts, quatre passes décisives.

    Un seul homme, Sir Stanley Matthews, a remporté le Ballon d'Or à l'âge de 40 ans ou plus, et l'entrée de Ronaldo dans ce club très fermé peut sembler farfelue à ceux qui restent focalisés sur le football européen. Cependant, il continue d'enchaîner les buts en Arabie saoudite et pourrait bien remporter son premier trophée au Moyen-Orient cette saison. Après un passage à vide en milieu de saison, Al-Nassr est de retour en tête du classement de la Pro League, tandis que Ronaldo et ses coéquipiers sont les grands favoris pour remporter l'AFC Champions League Two (l'équivalent asiatique de la Ligue Europa).

    La FIFA ayant accordé un sursis au quintuple vainqueur du Ballon d'Or afin qu'il puisse disputer la Coupe du monde dès le début, il sera à nouveau en tête de l'équipe portugaise qui aura toutes ses chances après avoir remporté la Ligue des nations de l'UEFA l'année dernière. Si Ronaldo connaît le succès au niveau club et international au cours des six prochains mois, il pourrait bien remporter un nouveau Ballon d'or.

  • FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    12Raphinha (Barcelone) ⬇️

    En 2025-26 : 13 buts, 5 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa de España.

    Pour certains, la cinquième place de Raphinha au classement du Ballon d'Or 2025 était une honte, compte tenu des statistiques offensives tout à fait ridicules qu'il a affichées pour Barcelone. Ils n'avaient pas tort, et il semble que le Brésilien soit déterminé à revenir parmi les prétendants après s'être débarrassé d'un problème persistant aux ischio-jambiers qui a freiné sa progression au cours des premiers mois de la saison.

    Sa performance décisive contre le Real Madrid en finale de la Supercopa de España a couronné le retour en forme de Raphinha, qui semble désormais prêt à ne montrer aucune pitié aux défenses espagnoles et européennes pendant la seconde moitié de la saison. Il sera également l'un des leaders du Brésil lors de la Coupe du monde, la Seleção ayant montré des améliorations sous la houlette de Carlo Ancelotti à l'approche du tournoi.

  • Chelsea v Arsenal - Carabao Cup Semi Final First LegGetty Images Sport

    11Gabriel Magalhaes (Arsenal) 🆕

    En 2025-26 : quatre buts, quatre passes décisives, 19 clean sheets.

    Peut-être aucun autre joueur n'incarne mieux l'Arsenal moderne que Gabriel Magalhaes. Le joueur international brésilien s'est imposé comme l'un des joueurs les plus dangereux sur les coups de pied arrêtés en Premier League, tandis que son style de défense physique est plus en vogue aujourd'hui qu'il ne l'a été au cours des deux dernières décennies.

    Bien que William Saliba reste toujours aussi classe, Gabriel devrait désormais être considéré comme le plus important des deux défenseurs centraux d'Arsenal. S'il continue à marquer des buts importants en fin de match tout en empêchant l'adversaire de marquer, une bonne Coupe du monde avec la Seleção devrait suffire à lui garantir une place parmi les nominés au Ballon d'Or.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ↔️

    En 2025-26 : 22 buts, 19 passes décisives. Vainqueur de la MLS Cup.

    Il n'y arrivera pas, n'est-ce pas ? On pensait que Lionel Messi n'était plus en lice pour le Ballon d'Or, mais après avoir mené l'Inter Miami à sa toute première MLS Cup et avec l'Argentine qui reste parmi les favorites pour remporter la Coupe du monde, il y a de fortes chances que le huit fois vainqueur se retrouve à nouveau en course pour le Ballon d'Or cet été.

    Messi s'est montré exceptionnel en remportant son deuxième titre consécutif de MVP de la MLS, avec six buts et sept passes décisives lors des six matchs de barrage disputés par Miami. Ce succès au niveau du club sera certainement pris en compte s'il aide l'Argentine à défendre son titre mondial en Amérique du Nord en 2026. Malgré tout le talent qui l'entoure, Messi reste au cœur de la formation de l'Albiceleste, et tout triomphe dans le pays qu'il considère désormais comme sa patrie lui sera donc probablement attribué en grande partie, une fois de plus.

  • Leeds United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26 : cinq buts, douze passes décisives.

    Declan Rice s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde grâce à ses performances contre le Real Madrid lors de la Ligue des champions de la saison dernière, et le joueur d'Arsenal n'a cessé de progresser depuis. Rice est désormais l'un des joueurs les plus importants des Gunners, qui visent non seulement le titre de Premier League, mais aussi leur tout premier sacre en Ligue des champions, après avoir remporté leurs huit matches de phase de groupes en Europe.

    Grâce à ses courses fulgurantes, ses contributions défensives et ses coups de pied arrêtés, Rice est rarement absent des matchs. Il est également titulaire indiscutable dans l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel, qui semble plus que capable de mettre fin à 60 ans de souffrance en remportant la Coupe du monde 2026.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    8Vinicius Jr (Real Madrid) 🆕

    En 2025-26 : 14 buts, 12 passes décisives.

    Vinicius Jr a connu une année 2025 difficile en termes de performances avec le Real Madrid, ne marquant que huit buts en Liga au cours de l'année, alors que sa revanche pour le Ballon d'Or tournait court. Cependant, comme le dit le vieil adage, la forme est temporaire, mais la classe est permanente, et Vini a montré qu'il pouvait encore faire la différence lors d'une série de victoires pour démarrer l'année 2026.

    L'ancien talent de Flamengo devra rester au meilleur de sa forme pour aider le Bernabeu à remporter des trophées, tandis que ses résultats catastrophiques avec le Brésil doivent absolument s'améliorer avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Mais s'il parvient à atteindre ces objectifs, Vinicius pourrait bien se retrouver à nouveau en lice pour le Ballon d'or.

  • FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLEAFP

    7Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬇️

    En 2025-26 : Six buts, dix passes décisives. A remporté le Trophée des Champions, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA.

    Vitinha a parcouru un long chemin depuis son prêt décevant aux Wolves il y a cinq ans pour finir sur le podium du Ballon d'Or en 2025. Le dictateur en chef du PSG est désormais considéré par beaucoup comme le meilleur milieu de terrain de la planète. Il a certainement joué de cette manière pendant la première moitié de la saison, et a même ajouté plus de buts et de passes décisives à son jeu, comme le montre son triplé contre Tottenham en Ligue des champions en novembre.

    Il fera également partie de l'équipe du Portugal l'été prochain qui, après avoir remporté la Ligue des nations, croit sincèrement pouvoir triompher lors de la Coupe du monde. Si tel est le cas, Vitinha aura probablement joué un rôle déterminant.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    6Luis Diaz (Bayern Munich) ⬆️

    En 2025-26 : 21 buts, 17 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    On peut pardonner aux supporters de Liverpool de se demander si leur saison aurait été aussi mouvementée si Luis Diaz n'avait pas été vendu pendant l'été. L'attaquant polyvalent a joué un rôle important dans le titre remporté par les Reds en 2024-25, mais son envie de relever un nouveau défi a conduit le club d'Anfield à accepter une offre de 75 millions d'euros (65,5 millions de livres sterling/88 millions de dollars) du Bayern Munich pour l'international colombien.

    Depuis, Diaz n'a pas regardé en arrière, ayant noué une excellente entente avec Harry Kane et le reste de ses coéquipiers du Bayern. Certains de ses buts en Bundesliga ont été époustouflants, tandis que son doublé contre le PSG en Ligue des champions a été le genre de performance décisive qui attire l'attention des votants du Ballon d'Or, même s'il a également reçu un carton rouge.

    Si l'on ajoute à cela le fait que Diaz disputera sa première Coupe du monde cet été avec une équipe colombienne considérée comme un outsider, il a toutes les qualités requises pour prétendre au Ballon d'or.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    5Michael Olise (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-26 : 15 buts, 26 passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Tous ceux qui pensaient que Michael Olise aurait du mal à passer de Crystal Palace au Bayern Munich se sont lourdement trompés, puisque l'ailier a enchaîné pendant près d'un an des performances fantastiques pour le champion de Bundesliga. Aussi capable de marquer que de créer des occasions pour les autres, le joueur de 24 ans est devenu l'un des attaquants les plus redoutables du championnat allemand, tout en s'imposant également en Ligue des champions.

    Les performances d'Olise en club lui ont également permis de s'assurer une place de titulaire dans l'équipe de France, malgré une concurrence intense. Il pourrait donc être l'une des stars de la prochaine Coupe du monde pour l'une des équipes favorites pour remporter le trophée.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelone) ↔️

    En 2025-26 : 16 buts, 16 passes décisives. Vainqueur de la Supercopa de España.

    Favori des bookmakers à l'aube de la saison, Lamine Yamal est en bonne voie pour devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter le Ballon d'Or, et il n'aura même pas besoin de le remporter en 2026 pour y parvenir ! Les performances du jeune joueur du FC Barcelone lors des dernières phases de la Ligue des champions la saison dernière l'ont fait apparaître aux yeux de beaucoup comme le meilleur footballeur du monde, et sa deuxième place derrière Dembélé au classement du Ballon d'or en est la preuve.

    Certains pensent encore qu'il doit se montrer plus décisif dans les matchs importants, tandis que d'autres s'inquiètent du nombre de matchs disputés par Yamal à un si jeune âge, qui pourrait entraîner une augmentation des blessures. Le Barça, quant à lui, doit combler ses lacunes défensives s'il veut remporter la Ligue des champions, ce qui signifie que Yamal devra peut-être compter sur ses performances avec l'Espagne lors de la Coupe du monde s'il veut remporter le Ballon d'Or.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En 2025-26 : 43 buts, 9 passes décisives.

    Est-ce l'année où Kylian Mbappé remportera enfin le Ballon d'Or ? Presque dès ses débuts à Monaco alors qu'il était encore adolescent, l'attaquant a été désigné comme le futur vainqueur du Ballon d'Or. Mais après avoir récemment fêté son 27e anniversaire, Mbappé attend toujours l'occasion de monter sur la plus haute marche du podium à Paris.

    Jusqu'à présent, il n'aurait pas pu faire mieux pour mettre toutes les chances de son côté et mettre fin à cette attente, Mbappé ayant porté un Real Madrid en difficulté cette saison grâce à plusieurs buts décisifs. Il a également réservé les meilleures performances internationales de sa carrière pour les Coupes du monde, et on peut donc s'attendre à ce que le capitaine de l'équipe de France aille jusqu'au bout dans cette course.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP

    2Erling Haaland (Manchester City) ⬆️

    En 2025-26 : 42 buts, 9 passes décisives.

    Après une saison décevante par rapport à ses propres standards élevés, Erling Haaland est passé en « mode Terminator » pour débuter la campagne actuelle, devenant un véritable bélier pour Manchester City, qui cherchait à se repositionner comme challenger tant en Premier League qu'en Ligue des champions. Déjà en bonne voie pour remporter son troisième Soulier d'or en quatre saisons, les défenses étaient impuissantes face au joueur de 25 ans jusqu'à ce qu'il connaisse une longue période de disette autour du Nouvel An, mais il semble désormais sortir de cette mauvaise passe.

    Les statistiques impressionnantes de Haaland pour City l'auraient de toute façon placé dans la course au Ballon d'Or, mais ses chances sont cette fois-ci renforcées par la première qualification de la Norvège pour la Coupe du monde depuis 1998, qui donne à son attaquant vedette l'occasion de participer pour la première fois à un grand tournoi. Les Scandinaves ne sont que des outsiders pour remporter la victoire en Amérique du Nord, mais Haaland pourrait encore profiter de la scène mondiale pour mettre un point final à sa candidature au Ballon d'Or si tout se passe bien au niveau du club.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-FRANKFURTAFP

    1Harry Kane (Bayern Munich) ↔️

    En 2025-26 : 48 buts, cinq passes décisives. Vainqueur de la DFL-Supercup.

    Il y aura toujours des gens pour ne pas apprécier Harry Kane à sa juste valeur, mais maintenant qu'il s'est débarrassé du poids des trophées que tant de personnes lui reprochaient depuis des années, l'attaquant du Bayern Munich semble déterminé à prouver qu'il mérite également une reconnaissance individuelle, alors qu'il continue à marquer à un rythme record.

    En plus de marquer des montagnes de buts, Kane a démontré ses talents de joueur complet avec un effet dévastateur pour les champions de Bundesliga, et s'il parvient à maintenir cette forme, d'autres trophées viendront s'ajouter à son palmarès à la fin de la saison. Les supporters anglais, quant à eux, prient pour que leur capitaine ne s'essouffle pas à nouveau avant l'été, Kane étant la clé des espoirs des Three Lions de mettre fin à leur attente interminable d'un titre majeur au niveau international.

0