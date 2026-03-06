Classement des joueuses sélectionnées pour la Coupe du monde féminine 2027 en Angleterre : qui fera partie de l'équipe des Lionesses de Sarina Wiegman l'été prochain ?

Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien de joueuses Wiegman sera autorisée à sélectionner pour la Coupe du monde. Les équipes masculines ont été élargies à 26 joueurs pour l'édition 2022, et cette règle a été maintenue pour 2026, avec une augmentation du nombre de joueurs autorisés dans la plupart des tournois continentaux depuis lors. Il n'en va pas de même pour le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025. De plus amples informations à ce sujet seront certainement communiquées à l'approche du tournoi.

Wiegman devra choisir une gardienne de but supplémentaire, cela ne fait aucun doute. Aucune des autres options disponibles dans le groupe de joueuses n'a bénéficié d'un temps de jeu régulier ces derniers mois, ce qui fera probablement la différence au final. Le choix se fera sans doute entre Khiara Keating et Ellie Roebuck, mais Sophie Baggaley a également été appelée récemment en raison de blessures.

En ce qui concerne les défenseuses, étant donné la polyvalence de nombreuses joueuses susceptibles de faire partie de l'équipe pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile de savoir sur quel groupe Wiegman se décidera. De manière réaliste, les six joueuses mentionnées précédemment couvrent tous les postes de la ligne arrière. Il s'agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire elle souhaite avoir à sa disposition.

Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s'est récemment imposée comme une option naturelle pour le poste problématique d'arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, quant à elle, a fait partie des équipes de l'Euro 2022, de la Coupe du monde féminine 2023 et de l'Euro 2025, ce qui pourrait jouer fortement en sa faveur.

Au milieu de terrain, Grace Clinton a du mal à trouver du temps de jeu depuis son transfert à Manchester City cet été, ce qui nuit à ses ambitions avec l'Angleterre, tandis que sa coéquipière Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Super League féminine, mais cela ne s'est pas encore traduit par davantage d'opportunités avec les Lionesses.

Il y a ensuite Freya Godfrey, l'attaquante de 20 ans qui a participé aux deux derniers stages de l'Angleterre en raison des blessures d'autres attaquantes. Les postes offensifs sont très disputés dans cette équipe, et il se pourrait que seules des absences lui permettent d'intégrer l'équipe l'été prochain, mais beaucoup de choses peuvent changer d'ici là en termes de temps de jeu et de forme.

Nombre total de joueuses : 30