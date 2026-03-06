Goal.com
Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Classement des joueuses sélectionnées pour la Coupe du monde féminine 2027 en Angleterre : qui fera partie de l'équipe des Lionesses de Sarina Wiegman l'été prochain ?

La campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027 est officiellement lancée. Les Lionesses ont débuté mardi par une victoire 6-1 contre l'Ukraine et poursuivront samedi leur quête d'une place au Brésil en accueillant l'Islande. En tant que vice-championnes en 2023, rares sont ceux qui ne s'attendent pas à ce que l'équipe de Sarina Wiegman réalise un exploit similaire, mais le choix de la sélectionneuse pour représenter les championnes d'Europe en Amérique du Sud est un peu moins certain.

Bien sûr, il y a beaucoup de noms sur lesquels on peut parier sans hésiter pour la composition finale de l'équipe en juin prochain. Après tout, Wiegman est à la tête de l'équipe d'Angleterre depuis plus de quatre ans maintenant, nous connaissons donc les joueuses en qui elle a confiance, la composition habituelle de son équipe de départ lors des tournois et le type de joueuses qu'elle souhaite intégrer au reste de son équipe, en dehors des incontournables.

Cela ne signifie toutefois pas qu'il est facile de prédire la composition complète de l'équipe des Lionesses pour la Coupe du monde féminine 2027. De nombreux nouveaux noms ont fait leur apparition depuis la campagne triomphale de l'Euro 2025 et, malheureusement, plusieurs joueuses sont actuellement écartées en raison de blessures de longue durée.

Alors que l'Angleterre a lancé sa campagne de qualification, qui semble assuré d'une place dans l'équipe de Wiegman ? Qui a quelque chose à prouver au cours de ce processus ? Et qui risque de ne pas être sélectionné ? Laissez GOAL vous présenter l'état des effectifs des Lionesses avant le tournoi de l'été prochain...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    Serrures incontestables

    Grâce à la stabilité qui règne autour des Lionesses et à la longue période pendant laquelle Wiegman a été aux commandes, ainsi qu'aux informations dont nous disposons sur les grands tournois précédents, on peut déjà citer avec certitude plusieurs joueuses qui seront dans l'avion pour le Brésil l'été prochain, à condition bien sûr qu'aucune d'entre elles ne se blesse.

    La capitaine Leah Williamson en fait bien sûr partie, tout comme la gardienne titulaire Hannah Hampton. Parmi les autres joueuses qui ont consolidé leur place dans le onze de Wiegman au cours de son mandat, on trouve Lucy Bronze, Keira Walsh, Georgia Stanway et Alessia Russo. Il serait tout à fait surprenant que l'une de ces six joueuses ne soit pas sélectionnée pour le Brésil.

    Lauren Hemp et Lauren James entrent également dans cette catégorie. Toutes deux ont été blessées cette saison et ne viennent donc pas immédiatement à l'esprit comme les autres, mais ce sont des joueuses que Wiegman inclura presque certainement toujours dans son onze de départ et qui, à ce titre, sont assurées de faire partie de l'équipe.

    Nombre total de joueuses : 8

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    Les autres leaders de Wiegman

    Il serait facile d'argumenter en faveur de l'inclusion de plusieurs joueuses de ce groupe dans la catégorie des titulaires incontestables ci-dessus, mais elles se retrouvent dans une catégorie inférieure car elles ne sont pas tout à fait aussi incontournables que les autres. Il serait toutefois très surprenant que Wiegman ne sélectionne aucune de ces joueuses pour représenter les Lionesses au Brésil, car elles se sont imposées comme des joueuses de premier plan et des leaders importantes au cours de son mandat.

    Parmi elles, Jess Carter, Esme Morgan et Alex Greenwood sont presque toujours certaines de faire partie de l'équipe d'Angleterre à l'heure actuelle, même si elles peuvent être remplacées dans la composition de l'équipe en fonction de la manière dont Wiegman organise sa défense. Toutes trois offrent une polyvalence précieuse en plus de leur qualité et de leur expérience, et semblent destinées à être des membres essentiels de l'équipe de 2027.

    Ella Toone est toujours en concurrence pour sa place au poste de numéro 10, mais elle s'impose régulièrement comme le premier choix de Wiegman, tandis que Beth Mead et Chloe Kelly ont prouvé qu'elles étaient des membres extrêmement importants de cette équipe, même si elles ne sont pas titulaires à chaque match. Toutes trois ont joué un rôle déterminant dans les succès précédents de l'Angleterre et devraient faire partie de l'équipe qui se rendra au Brésil.

    Nombre total de joueuses : 14

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Tendance positive

    À partir de là, le niveau de certitude diminue. Cela dit, les joueurs de cette catégorie affichent une tendance positive dans le cadre anglais et ont donc de très fortes chances d'être sélectionnés l'été prochain.

    Aggie Beever-Jones est l'une des membres les plus anciennes de ce groupe, ayant passé la majeure partie des 18 derniers mois comme remplaçante de Russo au poste d'avant-centre. La situation a quelque peu changé récemment avec l'émergence de Michelle Agyemang, qui l'a devancée à plusieurs reprises lors de l'Euro 2025. Mais Beever-Jones reste en tête du classement général de cette équipe d'Angleterre et redevient la remplaçante attitrée de Russo pendant que Agyemang est blessée.

    Jess Park, Maya Le Tissier et Lucia Kendall, quant à elles, ont récemment rejoint ce groupe grâce à leurs performances très impressionnantes en club, qui leur ont valu d'être sélectionnées chez les Lionesses.

    Park a été l'une des attaquantes les plus en forme d'Europe lors de la saison 2025-26 et semble désormais incontournable. Le Tissier a commencé à avoir plus d'opportunités au poste de défenseur central après avoir été presque exclusivement considérée comme arrière droit auparavant, tandis que Kendall a été l'une des révélations des matchs amicaux de l'Angleterre après l'Euro 2025.

    La dernière à mentionner dans ce groupe est Anna Moorhouse. Âgée de 30 ans, elle a fait ses débuts avec l'Angleterre en novembre dernier et a été une présence constante dans le groupe des gardiennes de but au cours des 18 derniers mois. Contrairement aux autres gardiennes de but du groupe de joueuses qui ont été appelées pour remplacer Hampton, elle a toujours eu un temps de jeu régulier au niveau des clubs, ce qui fait d'elle la moins susceptible de quitter l'équipe derrière Hampton.

    Si les cinq joueuses de cette catégorie continuent sur leur lancée, elles devraient se rendre à la Coupe du monde féminine 2027 en tant que membres importantes de l'équipe, que ce soit en tant que remplaçantes fiables ou en tant que remplaçantes utiles.

    Nombre total de joueuses : 19

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    Dernières places disponibles

    Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore combien de joueuses Wiegman sera autorisée à sélectionner pour la Coupe du monde. Les équipes masculines ont été élargies à 26 joueurs pour l'édition 2022, et cette règle a été maintenue pour 2026, avec une augmentation du nombre de joueurs autorisés dans la plupart des tournois continentaux depuis lors. Il n'en va pas de même pour le football féminin, Wiegman étant limitée à 23 joueuses pour la Coupe du monde féminine 2023 et l'Euro 2025. De plus amples informations à ce sujet seront certainement communiquées à l'approche du tournoi.

    Wiegman devra choisir une gardienne de but supplémentaire, cela ne fait aucun doute. Aucune des autres options disponibles dans le groupe de joueuses n'a bénéficié d'un temps de jeu régulier ces derniers mois, ce qui fera probablement la différence au final. Le choix se fera sans doute entre Khiara Keating et Ellie Roebuck, mais Sophie Baggaley a également été appelée récemment en raison de blessures.

    En ce qui concerne les défenseuses, étant donné la polyvalence de nombreuses joueuses susceptibles de faire partie de l'équipe pour la Coupe du monde féminine 2027, il est toujours difficile de savoir sur quel groupe Wiegman se décidera. De manière réaliste, les six joueuses mentionnées précédemment couvrent tous les postes de la ligne arrière. Il s'agit donc simplement de savoir quelles autres qualités ou quelle profondeur supplémentaire elle souhaite avoir à sa disposition.

    Niamh Charles, Anouk Denton et Taylor Hinds peuvent toutes jouer à droite ou à gauche, tandis que Poppy Pattinson s'est récemment imposée comme une option naturelle pour le poste problématique d'arrière gauche. La défenseuse centrale Lotte Wubben-Moy, quant à elle, a fait partie des équipes de l'Euro 2022, de la Coupe du monde féminine 2023 et de l'Euro 2025, ce qui pourrait jouer fortement en sa faveur.

    Au milieu de terrain, Grace Clinton a du mal à trouver du temps de jeu depuis son transfert à Manchester City cet été, ce qui nuit à ses ambitions avec l'Angleterre, tandis que sa coéquipière Laura Blindkilde Brown brille avec le leader de la Super League féminine, mais cela ne s'est pas encore traduit par davantage d'opportunités avec les Lionesses.

    Il y a ensuite Freya Godfrey, l'attaquante de 20 ans qui a participé aux deux derniers stages de l'Angleterre en raison des blessures d'autres attaquantes. Les postes offensifs sont très disputés dans cette équipe, et il se pourrait que seules des absences lui permettent d'intégrer l'équipe l'été prochain, mais beaucoup de choses peuvent changer d'ici là en termes de temps de jeu et de forme.

    Nombre total de joueuses : 30

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    Les étrangers

    D'autres joueuses pourraient-elles être sélectionnées ? Ce n'est pas impossible. Après tout, Wiegman n'est pas étrangère à l'idée de rappeler des joueuses qui ont été mises à l'écart. Elle a sélectionné Laura Coombs pour la Coupe du monde féminine 2023, mettant fin à huit ans d'absence de la star de Manchester City dans l'équipe d'Angleterre. Elle a également rappelé Nikita Parris l'année dernière, après que l'attaquante ait passé plus de deux ans dans l'ombre, même si elle n'a finalement pas été retenue pour l'Euro 2025.

    Alors, qui pourrait suivre leurs traces et rejoindre cette équipe d'Angleterre de manière inattendue, si nécessaire ?

    Millie Turner et Lucy Parker sont toutes deux des habituées de la WSL qui ont été en marge de l'équipe des Lionesses sous Wiegman et elles seraient probablement les prochaines dans l'ordre hiérarchique si des blessures devaient toucher le groupe des défenseurs centraux.

    Au milieu de terrain, Ruby Mace et Maisie Symonds sont deux jeunes espoirs qui ont été appelées en équipe senior et qui jouent régulièrement en club et en équipe d'Angleterre des moins de 23 ans. Wiegman s'est régulièrement tournée vers les moins de 23 ans pour compléter son équipe lorsque d'autres joueuses étaient absentes, ainsi que lorsque de jeunes joueuses méritaient de faire le saut.

    Une fois encore, dans l'état actuel des choses, il est peu probable que l'une de ces quatre joueuses soit sélectionnée en 2027. En effet, Parker et Symonds n'ont jamais été sélectionnées en équipe senior, et Turner et Mace n'ont qu'une seule sélection chacune. Mais toutes ont démontré leurs qualités en WSL, elles ont évolué dans cet environnement et la situation de Mace et Symonds pourrait notamment changer, car elles sont encore très jeunes et pourraient faire de grands progrès d'ici l'été prochain.

    Nombre total de joueuses : 34

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    Les femmes oubliées

    Au cours des quatre ans et demi passés à la tête de cette équipe, Wiegman a sélectionné 48 joueuses différentes. Six d'entre elles ont depuis pris leur retraite, mais beaucoup d'autres continuent de jouer, certaines dans la deuxième division anglaise, et ont toutes été sélectionnées à un moment ou à un autre par l'actuelle sélectionneuse des Lionesses.

    Beaucoup d'entre elles sont des joueuses plus âgées qui ont depuis été remplacées dans l'équipe par des talents plus jeunes, tels que Coombs, Parris, Bethany England et Jordan Nobbs. Ailleurs, ni Katie Zelem ni Gabby George n'ont vraiment retenu l'attention de Wiegman lors des stages, bien qu'elles occupaient des postes qui avaient besoin d'être pourvus dans l'équipe.

    Il y a également quelques jeunes joueuses dans cette catégorie qui n'ont jamais vraiment réussi à percer après avoir intégré l'équipe d'Angleterre. Ebony Salmon n'a plus été sélectionnée depuis février 2023, ayant eu du mal à marquer régulièrement au fil des ans. Katie Robinson, quant à elle, semblait être une véritable favorite de Wiegman et a même obtenu une place dans l'équipe de la Coupe du monde féminine 2023, se rendant en Australie en tant que plus jeune joueuse des Lionesses, âgée de 20 ans. Cependant, elle n'a plus été sélectionnée en équipe senior depuis septembre de cette année-là, bien qu'elle ait longtemps été titulaire en équipe U23 après cette date.

    Nombre total de joueuses : 42

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    Absents de longue durée

    Cette projection est toutefois remise en question par quelques absentes de longue date qui feront leur retour bien avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2027. Elles sont donc toujours en lice pour une place dans l'avion, mais difficiles à classer pour l'instant en raison de leur situation.

    Parmi eux, Agyemang est la plus susceptible de faire partie de l'équipe l'été prochain. L'attaquante s'est révélée en 2025, faisant une entrée fracassante sur la scène internationale en marquant un but après seulement 41 secondes lors de ses débuts avec les Lionesses, dans le cadre d'une sélection tardive pour l'Euro. En Suisse, elle a marqué deux buts en phase finale et a été nommée meilleure jeune joueuse du tournoi, avant de se blesser au ligament croisé antérieur en octobre. Elle sera toutefois de retour plus tard dans l'année et espère reprendre là où elle s'était arrêtée et renforcer les options de Wiegman au poste d'avant-centre.

    Trois autres joueuses en marge de cette équipe sont également blessées au ligament croisé antérieur. Jessica Naz, l'attaquante de Tottenham qui est absente depuis décembre 2025, compte six sélections à son actif ; l'adolescente Katie Reid n'a pas encore fait ses débuts internationaux chez les seniors, mais elle était l'une des défenseuses centrales les plus en forme du pays lorsqu'elle a été sélectionnée pour la première fois en équipe nationale en novembre, quelques jours avant l'annonce de sa blessure ; et Ella Morris a été recrutée pour pallier le manque de profondeur au poste d'arrière droite juste avant l'Euro 2025, mais elle s'est blessée au genou lors de ce même stage.

    Missy Bo Kearns est une autre absente, mais pour des raisons beaucoup plus réjouissantes. La milieu de terrain d'Aston Villa a annoncé en mars 2026 qu'elle était enceinte de son premier enfant, dont la naissance est prévue en septembre. Kearns était en réserve pour l'Euro 2025 et a disputé deux matchs amicaux avec l'Angleterre à la fin de l'année, devançant des joueuses telles que Blindkilde Brown et Clinton.

    Total : 47

