Classement des joueuses EA Sports FC 26 : le duo barcelonais Alexia Putellas et Aitana Bonmati est imbattable, tandis que la star des Lionesses Alessia Russo rate de peu la première place

Les deux superstars du FC Barcelone entrent dans l'histoire dans EA Sports FC 26 en partageant pour la première fois la première place du classement féminin avec une note globale de 91. Grâce à leurs performances exceptionnelles, elles devancent une autre star du FC Barcelone, Caroline Graham Hansen, tandis que Russo doit se contenter de la quatrième place avec une note de 89, malgré une saison incroyable avec Arsenal et les Lionesses.