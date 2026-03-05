Goal.com
Classement des joueuses EA Sports FC 26 : le duo barcelonais Alexia Putellas et Aitana Bonmati est imbattable, tandis que la star des Lionesses Alessia Russo rate de peu la première place

Les stars du FC Barcelone Aitana Bonmati et Alexis Putella se partagent la première place du classement EA Sports FC 26 des meilleures joueuses, devant la star des Lionesses Alessia Russo.

    AITANA ET ALEXIA EN TÊTE DU CLASSEMENT

    Les deux superstars du FC Barcelone entrent dans l'histoire dans EA Sports FC 26 en partageant pour la première fois la première place du classement féminin avec une note globale de 91. Grâce à leurs performances exceptionnelles, elles devancent une autre star du FC Barcelone, Caroline Graham Hansen, tandis que Russo doit se contenter de la quatrième place avec une note de 89, malgré une saison incroyable avec Arsenal et les Lionesses.

  • EA SPORTS FC 26 CLASSEMENT DES MEILLEURES JOUEUSES

    ClassementJoueurPosition Classement
    1Alexia Putellas CM91
    2Aitana BonmatiCM91
    3Caroline Graham HansenRW90
    4Alessia RussoST89
    5Mariona CaldenteyCM89
    6Patri GuijarroCDM89
    7Khadija ShawST89
    8Mapi LeonCB89
    9Marie-Antoinette KatotoST89
    10Kadidiatou DianiRW88
  • BARCELONE DOMINE LE TOP 10

    Sans surprise, l'incroyable équipe féminine de Barcelone domine le top 10, tandis que Khadija Shaw, de Manchester City, réalise la plus forte progression. La capitaine jamaïcaine a bénéficié d'une importante mise à jour (+3) pour cette édition, ce qui lui permet de se hisser à la septième place du classement des meilleures joueuses dans la dernière édition.

    DATE DE SORTIE DE EA FC 26

