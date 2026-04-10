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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Cinq raisons de croire à la remontada du Barça à Madrid

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
Ligue des Champions
L. Yamal
F. de Jong
Espagne

Malgré sa défaite 0-2 face à l'Atlético de Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone conserve plusieurs atouts pour renverser la vapeur et se qualifier pour le dernier carré.

Les Blaugranas veulent ainsi franchir l’écueil madrilène pour continuer leur route vers un trophée qui leur échappe depuis 2015.

Les Blaugranas se déplaceront au stade Metropolitano mardi prochain pour le match retour des quarts de finale.

Malgré l’ampleur de la tâche, le club catalan peut s’appuyer sur un mélange d’histoire, de statistiques, de motivation et de qualités techniques pour espérer réussir une nouvelle remontada face à l’Atlético.

Le quotidien Mundo Deportivo passe en revue les principaux facteurs qui autorisent les Blaugranas à croire en une nouvelle remontada.

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Bilan positif et 10 remontadas

    Barcelone peut s'appuyer sur des souvenirs récents qui nourrissent l'optimisme : en 2025, l'équipe de l'entraîneur Hans Flick avait réussi à remonter un déficit de 0-2 au stade Metropolitano pour s'imposer finalement 4-2.

    Plus tôt cette saison, les Blaugranas avaient déjà renversé un 0-1 pour s’imposer 3-1, un score suffisant pour arracher la prolongation.

    Les Catalans ont également dominé 3-0 au retour des demi-finales de la Coupe du Roi, au Camp Nou.

    Au total, Barcelone a déjà réussi dix remontées cette saison, dont sept en Liga et trois en Ligue des champions.

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  • فرينكي دي يونجEPA

    Un résultat européen encourageant et le retour de De Jong

    Malgré l’ampleur de la tâche, Barcelone a déjà renversé la vapeur à cinq reprises sur douze en Ligue des champions après avoir concédé deux buts d’écart, une statistique encourageante même si la majorité de ces remontées s’est produite à domicile.

    Autre bonne nouvelle : le milieu néerlandais Frenkie de Jong effectue son retour.

    Pedri, lui, sera préservé lors du derby catalan en Liga pour aborder la rencontre face aux Rojiblancos en pleine fraîcheur, même si Pau Kubarsi, suspendu, manquera à l’appel.

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Transformer la frustration en une puissante source de motivation

    La défaite a profondément marqué les joueurs, notamment Lamine Yamal et Gavi ; pourtant, cette déception s’est rapidement transformée en une puissante source de motivation dans les vestiaires, afin de riposter avec force.

    Le choc de la défaite se lisait sur le visage de Yamal à la fin du match, profondément affecté, tout comme Gavi, en larmes, et le reste du groupe.

    Dans le vestiaire blaugrana, la colère domine et la volonté de rebondir s’affirme, sous l’impulsion d’un Hans-Dieter Flick déjà tourné vers la réaction.

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