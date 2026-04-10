Cinq raisons de croire à la remontada du Barça à Madrid

Malgré sa défaite 0-2 face à l'Atlético de Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone conserve plusieurs atouts pour renverser la vapeur et se qualifier pour le dernier carré.

Les Blaugranas veulent ainsi franchir l’écueil madrilène pour continuer leur route vers un trophée qui leur échappe depuis 2015.

Les Blaugranas se déplaceront au stade Metropolitano mardi prochain pour le match retour des quarts de finale.

Malgré l’ampleur de la tâche, le club catalan peut s’appuyer sur un mélange d’histoire, de statistiques, de motivation et de qualités techniques pour espérer réussir une nouvelle remontada face à l’Atlético.

Le quotidien Mundo Deportivo passe en revue les principaux facteurs qui autorisent les Blaugranas à croire en une nouvelle remontada.

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