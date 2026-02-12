Goal.com
En direct
Man Utd issues GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Cinq problèmes que Michael Carrick et Manchester United devraient régler pendant les 12 jours de pause entre les matchs des Red Devils

Les entraîneurs disent souvent que le seul aspect positif du calendrier chargé du football moderne est qu'on n'a jamais trop de temps pour ruminer un résultat décevant. C'est toutefois tout le contraire pour Michael Carrick, qui a tout le temps nécessaire pour analyser le match nul 1-1 de Manchester United à West Ham avant que son équipe ne reprenne le chemin des terrains.

L'absence de Manchester United dans les compétitions européennes et son élimination précoce de la FA Cup lui ont laissé un trou de 12 jours dans son calendrier avant son déplacement à Everton le 23 février. Cette pause est si longue qu'elle a été considérée comme une occasion idéale pour disputer des matchs amicaux lucratifs à l'étranger.

Au final, aucun match amical n'a été programmé et Carrick aurait refusé l'offre d'emmener l'équipe en stage d'entraînement dans un pays chaud, préférant travailler à Carrington. Alors que les joueurs vont bénéficier de quatre jours de repos, Carrick ne peut se permettre de prendre ne serait-ce qu'un jour de congé, car il prépare la stratégie qui permettra à United de terminer parmi les quatre premiers de la Premier League et de revenir en Ligue des champions.

Le but égalisateur de Benjamin Sesko en fin de match contre West Ham signifie que l'ambiance au sein du club est plus positive qu'elle n'aurait pu l'être pendant cette période creuse, mais les Hammers ont tout de même mis fin au début de saison parfait de United sous Carrick et la performance médiocre a soulevé de nombreuses questions auxquelles l'entraîneur devra répondre au cours des 12 prochains jours.

GOAL examine les cinq principaux problèmes que l'ancien milieu de terrain des Red Devils devenu entraîneur, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, doivent résoudre...

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Trouver un rôle de titulaire pour Sesko

    Sesko a continué à rembourser lentement ses 74 millions de livres sterling (101 millions de dollars) de frais de transfert grâce à son tir improvisé dans les filets de West Ham, et il est grand temps que l'international slovène recommence à jouer. La recrue la plus chère de Manchester United l'été dernier a connu quelques difficultés depuis son passage de la Bundesliga à la Premier League, mais il a marqué cinq fois depuis le début de l'année, ses quatre buts en championnat (un doublé à Burnley, le but de la victoire à la 94e minute contre Fulham et son but égalisateur à la 96e minute dans l'est de Londres) rapportant quatre points à l'équipe.

    Sesko n'a joué qu'un peu plus de 60 minutes sous les ordres de Carrick sur un total potentiel de 450, mais c'était la deuxième fois en trois matchs qu'il sauvait le résultat. Alors que United peinait en première mi-temps et en début de seconde période, l'équipe avait désespérément besoin d'un attaquant vers qui diriger ses centres, et Carrick a admis plus tard qu'il aurait dû faire entrer le buteur avant de finalement le faire à la 69e minute.

    United sera confronté à un défi similaire à celui de West Ham lors de son prochain match à Everton. Sesko devra donc être titularisé pour offrir une autre option à l'équipe face à une équipe qui se contente de rester en défense et de bloquer les voies habituelles menant au but.

    • Publicité
  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Mieux exploiter la possession du ballon

    Une chose que Ruben Amorim et Carrick semblent avoir en commun, c'est que leurs équipes ont tendance à mieux jouer lorsqu'elles ont moins le ballon. Au cours des quatre dernières semaines, Manchester United a battu Manchester City avec 32 % de possession, Arsenal avec 44 % et Fulham avec un pourcentage étonnamment bas de 42 %, alors que tout le monde s'attendait à ce que les Cottagers se replient et subissent la pression.

    Les Red Devils ont certes battu Tottenham avec 65 % de possession, mais ils avaient l'avantage évident de jouer avec un homme en plus pendant plus d'une heure. Ils ont eu le même pourcentage de possession contre West Ham, mais n'ont pour l'essentiel pas su en tirer parti.

    Les prochains adversaires de United seront très attentifs, ce qui signifie que les prochains matchs contre Everton et Crystal Palace seront sans doute plus difficiles que s'ils affrontaient un rival du top 5. Carrick a finalement échoué à Middlesbrough après une excellente première saison parce que son équipe était devenue trop prévisible en possession du ballon, et il doit s'assurer que son équipe de United ne subisse pas le même sort.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gérer deux matchs par semaine

    Il était difficile de ne pas voir une raison évidente à l'arrêt de la série de victoires de United à West Ham, même si les Irons étaient l'équipe la moins bien classée qu'ils aient affrontée sous Carrick. Les Red Devils n'ont eu que deux jours complets de repos entre leur victoire contre Tottenham et leur déplacement dans la capitale, et malgré ce court délai, Carrick a aligné un onze de départ inchangé, ce qui a eu pour conséquence que plusieurs joueurs semblaient épuisés physiquement et mentalement.

    Carrick a beaucoup mieux tiré parti de l'absence de football européen qu'Amorim, utilisant ce temps pour préparer et récupérer en vue du prochain match, mais s'il veut atteindre son objectif de ramener United en Ligue des champions ou même en Ligue Europa, lui - ou celui qui obtiendra le poste de façon permanente - n'aura pas ce luxe et devra adopter la rotation des effectifs.

    Manchester United a tout le temps de récupérer après ses efforts dans l'est de Londres, mais dans moins d'un mois, il devra faire face à un autre court délai, avec trois jours seulement entre son match à domicile contre Crystal Palace et son déplacement à Newcastle. Carrick devra mieux préparer son équipe cette fois-ci.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Appeler Maguire

    Avant le match de Manchester United à West Ham, des informations ont circulé selon lesquelles le club serait sur le point de conclure un nouveau contrat avec Harry Maguire. Il est difficile de contester que le défenseur mérite de rester dans l'équipe en raison de l'exemple qu'il donne et, lorsqu'il est en forme et utilisé correctement, il reste un défenseur central de premier ordre.

    Le problème, c'est que la condition physique de Maguire est de moins en moins fiable. Comme pour souligner ce point, il a été remplacé en deuxième mi-temps au London Stadium en raison d'une apparente blessure aux ischio-jambiers.

    Maguire vient seulement de revenir après plus de deux mois d'absence pour cause de blessure aux ischio-jambiers, qui l'ont conduit à manquer neuf matchs. La saison dernière, il a également passé deux longues périodes sur la touche, manquant au total neuf matchs. En 2023-2024, il avait également manqué deux périodes importantes, manquant la fin de la saison et le Championnat d'Europe.

    Maguire a déclaré aux journalistes à sa sortie du stade mardi qu'il allait « bien », mais ce n'est pas le signe le plus encourageant si le club souhaite sérieusement prolonger son contrat.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    La recherche complète va commencer maintenant

    Ce n'est un secret pour personne que le milieu de terrain sera la principale priorité de Manchester United lors du mercato estival, le club cherchant à remplacer Casemiro et à renforcer son effectif dans cette zone du terrain. Mais le match contre West Ham a également mis en évidence la nécessité pour les Red Devils de recruter un ou deux arrières latéraux de haut niveau.

    Luke Shaw a commis la plus grosse erreur du match en offrant le premier but aux hôtes, marqué par Tomas Soucek. Le timing était malheureux, car Shaw avait bien joué dans l'ensemble et il a été très régulier cette saison, après avoir surmonté ses graves problèmes de blessures.

    Mais même en faisant abstraction de son échec à dégager un ballon rebondissant, Shaw n'a plus beaucoup de temps à passer au club, son contrat expirant en 2027. Il fait partie des grands survivants, ayant été recruté à Old Trafford lors du premier mercato de Louis van Gaal.

    Son coéquipier Diogo Dalot n'a pas non plus réalisé son meilleur match, avec une première mi-temps instable, même s'il a effectué une course prometteuse que Amad Diallo n'a pas su repérer.

    Traduit automatiquement par GOAL-e

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0