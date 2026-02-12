Cinq problèmes que Michael Carrick et Manchester United devraient régler pendant les 12 jours de pause entre les matchs des Red Devils

L'absence de Manchester United dans les compétitions européennes et son élimination précoce de la FA Cup lui ont laissé un trou de 12 jours dans son calendrier avant son déplacement à Everton le 23 février. Cette pause est si longue qu'elle a été considérée comme une occasion idéale pour disputer des matchs amicaux lucratifs à l'étranger.

Au final, aucun match amical n'a été programmé et Carrick aurait refusé l'offre d'emmener l'équipe en stage d'entraînement dans un pays chaud, préférant travailler à Carrington. Alors que les joueurs vont bénéficier de quatre jours de repos, Carrick ne peut se permettre de prendre ne serait-ce qu'un jour de congé, car il prépare la stratégie qui permettra à United de terminer parmi les quatre premiers de la Premier League et de revenir en Ligue des champions.

Le but égalisateur de Benjamin Sesko en fin de match contre West Ham signifie que l'ambiance au sein du club est plus positive qu'elle n'aurait pu l'être pendant cette période creuse, mais les Hammers ont tout de même mis fin au début de saison parfait de United sous Carrick et la performance médiocre a soulevé de nombreuses questions auxquelles l'entraîneur devra répondre au cours des 12 prochains jours.

GOAL examine les cinq principaux problèmes que l'ancien milieu de terrain des Red Devils devenu entraîneur, ainsi que ses supérieurs hiérarchiques, doivent résoudre...