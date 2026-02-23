Getty Images Sport
Christian Pulisic et ses coéquipiers surprennent les supporters de l'AC Milan en dévoilant leur quatrième maillot pour le match contre Parme, tandis que Zlatan Ibrahimovic offre un nouveau maillot à la superstar du rap Megan Thee Stallion, invitée pour l'occasion
Une surprise à San Siro
Le maillot lui-même est le fruit d'une collaboration hautement tendance avec la célèbre marque italienne de streetwear Slam Jam, conçue pour faire le pont entre la culture footballistique et le style milanais. Renonçant aux séances photo classiques et aux vidéos de lancement à gros budget, le club a décidé que le terrain était le meilleur endroit pour mettre en valeur ce design dynamique. Le maillot s'inspire fortement de l'esthétique emblématique de Milan à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec un tissu métallique qui rappelle l'époque où le club dominait le football national et européen.
Le streetwear rencontre les projecteurs de San Siro
Fabriqué par Puma, ce maillot affiche un style rétro tout en bénéficiant d'une technologie moderne performante. Son éclat métallique était particulièrement saisissant sous les projecteurs du stade, offrant un effet scintillant tandis que les joueurs accomplissaient leurs rituels d'avant-match. Si le tissu rend hommage aux maillots « mercuriels » des décennies passées, les fans espèrent que cette version 2026 évitera les problèmes d'électricité statique souvent associés aux répliques des maillots de l'époque.
Le design reste fidèle à une philosophie streetwear minimaliste, avec des bordures noires épurées et un col rabattu classique. Une touche unique à cette collaboration se cache à l'intérieur du vêtement, où le slogan de Slam Jam, « Chaos is Order », est discrètement imprimé à l'intérieur de la nuque. Il s'agit d'une déclaration audacieuse pour un club qui se targue d'être à la croisée du sport et de la mode, renforçant ainsi son statut de l'une des équipes les plus pertinentes sur le plan culturel dans le monde du football.
Zlatan accueille Megan Thee Stallion
Le glamour de la soirée ne s'est pas limité au terrain. L'icône du club, Zlatan Ibrahimovic, désormais conseiller principal de la direction des Rossoneri, a accueilli une invitée d'honneur de renommée mondiale : la superstar américaine du rap Megan Thee Stallion. Le croisement entre le sport et le divertissement était au premier plan de l'événement, le légendaire Suédois ayant accueilli l'artiste lauréate d'un Grammy Award dans le temple du football italien.
Ibrahimovic a offert à la rappeuse de « Hiss » sa propre version du nouveau quatrième maillot. Le duo a été aperçu en train de rire et de discuter dans la section VIP au bord du terrain, d'où ils ont regardé le match se dérouler. La présence d'une star américaine aussi en vue, associée à la participation de Pulisic sur le terrain, souligne la stratégie actuelle du Milan AC visant à étendre l'influence de sa marque outre-Atlantique et au-delà des frontières traditionnelles de la Serie A.
Pulisic fait son retour, mais les espoirs de titre s'amenuisent
Sur le plan sportif, ce match a marqué une étape importante pour Pulisic, qui a fait sa première apparition dans le onze de départ du club depuis plus d'un mois. L'international américain a été suivi de près par le staff médical suite à ses récentes blessures, et son retour dans le onze de départ a été très apprécié par les supporters milanais.
Malgré l'enthousiasme suscité par le lancement du maillot et la présence d'une célébrité, l'après-midi s'est terminé sur une note frustrante pour l'équipe locale, qui a peiné à trouver son rythme face à une équipe de Parme disciplinée.
L'ambiance festive a été gâchée par une défaite décevante 1-0, un résultat qui laisse les aspirations au titre du Milan suspendues à un fil tout en mettant fin à sa série de 24 matchs sans défaite en Serie A. Cette défaite signifie que le club est désormais à 10 points de son rival local et leader du championnat, l'Inter Milan, alors qu'il ne reste plus que 12 matchs à jouer dans la saison. Si le mantra « Chaos is Order » (le chaos est l'ordre) peut trouver un écho dans le monde de la mode, les Rossoneri devront trouver le moyen de mettre plus d'ordre sur le terrain s'ils veulent rattraper leur retard en tête du classement.
