Sur le plan sportif, ce match a marqué une étape importante pour Pulisic, qui a fait sa première apparition dans le onze de départ du club depuis plus d'un mois. L'international américain a été suivi de près par le staff médical suite à ses récentes blessures, et son retour dans le onze de départ a été très apprécié par les supporters milanais.

Malgré l'enthousiasme suscité par le lancement du maillot et la présence d'une célébrité, l'après-midi s'est terminé sur une note frustrante pour l'équipe locale, qui a peiné à trouver son rythme face à une équipe de Parme disciplinée.

L'ambiance festive a été gâchée par une défaite décevante 1-0, un résultat qui laisse les aspirations au titre du Milan suspendues à un fil tout en mettant fin à sa série de 24 matchs sans défaite en Serie A. Cette défaite signifie que le club est désormais à 10 points de son rival local et leader du championnat, l'Inter Milan, alors qu'il ne reste plus que 12 matchs à jouer dans la saison. Si le mantra « Chaos is Order » (le chaos est l'ordre) peut trouver un écho dans le monde de la mode, les Rossoneri devront trouver le moyen de mettre plus d'ordre sur le terrain s'ils veulent rattraper leur retard en tête du classement.