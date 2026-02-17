Christian Chivu, l'entraîneur de l'Inter, critiqué pour ses propos « stupides » et « inacceptables » à l'encontre de Pierre Kalulu après son carton rouge lors de la victoire controversée contre la Juventus

Les retombées toxiques du Derby d'Italia se sont répercutées sur les préparatifs en milieu de semaine, la guerre des mots entre la Juventus et l'Inter ne montrant aucun signe d'apaisement. Alors que Spalletti aurait dû se concentrer uniquement sur le match crucial de barrage de Ligue des champions de son équipe contre Galatasaray, l'entraîneur de la Juventus a plutôt été contraint de réagir au manque de classe perçu de la part du banc adverse. La tension est due aux commentaires de Chivu, joueur de l'Inter, qui aurait insulté Kalulu dans le tunnel après l'expulsion du défenseur lors de la défaite douloureuse de la Juve 3-2.

Spalletti, visiblement encore sous le coup d'une défaite marquée par une controverse arbitrale, a pris ombrage du fait que l'ancien international roumain ait critiqué un joueur alors qu'il était à terre. Chivu aurait traité Kalulu de « stupide » pour avoir été expulsé, une remarque qui, selon Spalletti, ignore la réalité de l'injustice subie par son défenseur.

« Je ne m'attendais pas à ce que Kalulu soit traité d'imbécile par Chivu. Il est traité d'imbécile après deux erreurs colossales. C'est inacceptable, ou peut-être devrais-je aussi parler des joueurs de l'Inter... », a déclaré Spalletti à Sky Sport. L'utilisation du mot « bischero », issu de l'argot toscan, souligne la nature personnelle de la frustration de Spalletti, qui suggère que le staff des Nerazzurri devrait balayer devant sa porte avant de critiquer les autres, compte tenu du caractère controversé de leur victoire.