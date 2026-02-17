Getty/GOAL
Traduit par
Christian Chivu, l'entraîneur de l'Inter, critiqué pour ses propos « stupides » et « inacceptables » à l'encontre de Pierre Kalulu après son carton rouge lors de la victoire controversée contre la Juventus
Spalletti s'emporte face à une insulte
Les retombées toxiques du Derby d'Italia se sont répercutées sur les préparatifs en milieu de semaine, la guerre des mots entre la Juventus et l'Inter ne montrant aucun signe d'apaisement. Alors que Spalletti aurait dû se concentrer uniquement sur le match crucial de barrage de Ligue des champions de son équipe contre Galatasaray, l'entraîneur de la Juventus a plutôt été contraint de réagir au manque de classe perçu de la part du banc adverse. La tension est due aux commentaires de Chivu, joueur de l'Inter, qui aurait insulté Kalulu dans le tunnel après l'expulsion du défenseur lors de la défaite douloureuse de la Juve 3-2.
Spalletti, visiblement encore sous le coup d'une défaite marquée par une controverse arbitrale, a pris ombrage du fait que l'ancien international roumain ait critiqué un joueur alors qu'il était à terre. Chivu aurait traité Kalulu de « stupide » pour avoir été expulsé, une remarque qui, selon Spalletti, ignore la réalité de l'injustice subie par son défenseur.
« Je ne m'attendais pas à ce que Kalulu soit traité d'imbécile par Chivu. Il est traité d'imbécile après deux erreurs colossales. C'est inacceptable, ou peut-être devrais-je aussi parler des joueurs de l'Inter... », a déclaré Spalletti à Sky Sport. L'utilisation du mot « bischero », issu de l'argot toscan, souligne la nature personnelle de la frustration de Spalletti, qui suggère que le staff des Nerazzurri devrait balayer devant sa porte avant de critiquer les autres, compte tenu du caractère controversé de leur victoire.
- Getty
Le scandale de la simulation Bastoni
Le point de départ de toute cette saga s'est produit à la 42e minute au stade San Siro, un moment que les experts qualifient déjà de l'une des plus grosses erreurs arbitrales de la saison. Alors que la Juventus tenait bon, Kalulu a reçu un deuxième carton jaune à la suite d'un incident avec Bastoni. Cependant, les ralentis ont immédiatement donné raison au Français, montrant qu'il n'avait pas eu de contact significatif avec le défenseur de l'Inter. La chute théâtrale de Bastoni a convaincu l'arbitre Federico La Penna du contraire, et comme les protocoles VAR interdisent strictement toute intervention sur les fautes passibles d'un carton jaune, l'injustice a été maintenue.
La Juventus a été contrainte de jouer plus de la moitié du match à 10 contre 11, avant de finalement s'incliner à la 90e minute sur un but de Piotr Zielinski. Le résultat, et la manière dont il a été obtenu, ont mobilisé les plus hauts responsables de l'Allianz Stadium. Dans un élan d'unité, le directeur Giorgio Chiellini et le PDG Damien Comolli sont intervenus pour gérer les relations avec les médias après le match afin de protéger leur entraîneur et de condamner l'arbitrage.
« Ce qui s'est passé est inacceptable. C'est pour cette raison que nous sommes ici à la place de Luciano Spalletti », a déclaré Chiellini, indiquant clairement que le club était en état de révolte ouverte contre cette décision. Comolli a renchéri sur ce sentiment, qualifiant l'incident de tache noire sur la ligue elle-même. « C'était une injustice totale. La Juve a perdu trois points, mais le football italien en a perdu encore plus. Le premier message s'adresse à nos supporters : je suis désolé pour ce qu'ils ont vu. Nous ne pouvons pas nous battre, gagner ou jouer dans ces conditions. »
Le responsable de la désignation des arbitres reconnaît une « erreur manifeste »
Gianluca Rocchi, responsable de la désignation des arbitres de Serie A, a rompu le silence pour confirmer que l'équipe arbitrale avait commis une erreur. Rocchi a reconnu que Kalulu n'était pas responsable de la faute, mais a exprimé sa frustration face aux limites systémiques du VAR et, plus précisément, face aux joueurs qui en tirent profit.
« Nous sommes très déçus, tant par la décision de La Penna, qui était clairement erronée, que par le fait que le VAR n'ait pas pu être utilisé pour la rectifier », a déclaré Rocchi à l'Ansa, validant ainsi les plaintes de la Juventus.
Cependant, Rocchi ne s'est pas contenté de présenter des excuses. Il a lancé une critique cinglante de la culture de la simulation qui gangrène le football italien, accusant les joueurs de tromper délibérément les arbitres pour obtenir des avantages injustes. « La Penna est mortifié et nous compatissons avec lui, mais je dois vous dire la vérité : il n'est pas le seul à s'être trompé, car il y a eu une simulation évidente », a-t-il ajouté. « C'est le dernier épisode d'une longue série dans un championnat où ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour nous tromper. Je pense que quelqu'un devrait faire son examen de conscience. »
- Getty Images Sport
Moratti défend Bastoni, qu'il qualifie d'« enthousiaste »
Alors que les instances arbitrales et la Juventus s'insurgent contre l'éthique du jeu, le camp de l'Inter a tenté de détourner les critiques visant Bastoni. Massimo Moratti, l'ancien président légendaire de l'Inter, a pris la défense du joueur. Face à la vague de réactions négatives sur les réseaux sociaux, où Bastoni a été qualifié de « tricheur », Moratti a tenté de présenter cette simulation comme un moment d'exubérance compétitive plutôt que comme une manipulation cynique.
« Les simulations sont agaçantes... mais celle de Bastoni était une simulation "enthousiaste" ; il a fait un saut incroyable à partir d'une extension du bras de son adversaire », a déclaré Moratti à Radio Anch'io Sport. Il a ensuite plaidé pour la clémence de l'entraîneur de l'équipe nationale italienne, Gennaro Gattuso, suggérant que l'humiliation publique était une punition suffisante.
Publicité