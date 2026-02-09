Getty Images Sport
Chelsea publie un communiqué confirmant le départ de Paul Green, directeur du football féminin, après 13 ans de service.
La fin d'une époque à Chelsea
Green a rejoint le club en 2013 en tant qu'entraîneur adjoint d'Emma Hayes après avoir quitté les Doncaster Rovers Belles. Il est ensuite devenu une figure influente dans l'ouest de Londres, supervisant le recrutement des joueuses et contribuant à la constitution d'une équipe impressionnante. Pendant cette période, les Chelsea Women ont remporté huit titres WSL, six FA Cups, trois League Cups et se sont qualifiées pour la finale de la Ligue des champions en 2020-2021. Green a également participé à la décision de Chelsea d'engager Bompastor pour remplacer Hayes après son départ, après 12 ans à la tête de l'équipe, pour prendre les rênes de l'équipe nationale américaine. Bompastor est arrivée de Lyon et a mené Chelsea à un triplé national invaincu lors de sa première saison.
Chelsea publie un communiqué concernant Green
Le club a confirmé la nouvelle dans un communiqué qui disait : « Chelsea Women confirme que Paul Green a quitté son poste de directeur du football féminin. Paul a passé 13 ans au club, qu'il a rejoint en 2013 lors des premières étapes de la création de Chelsea Women. Au cours de cette période, il a joué un rôle important dans le développement et la croissance du programme féminin, contribuant à l'établissement de bases solides et à l'évolution de Chelsea Women pour en faire l'une des équipes leaders au niveau national et européen. Son engagement, son expérience et son professionnalisme ont été appréciés par l'ensemble du club, et son travail a contribué à soutenir une période de succès et de progrès soutenus pour Chelsea Women, au cours de laquelle nous avons remporté 19 trophées. Le club tient à remercier Paul pour son dévouement et ses services pendant plus d'une décennie et lui souhaite bonne chance pour l'avenir.
Bompastor sous les feux de la rampe
Bompastor a été sous les feux de la rampe à Chelsea après que l'équipe ait pris 12 points de retard sur Manchester City, leader de la WSL. Ces résultats ont mis la pression sur la coach, mais Chelsea a réagi en lui proposant un nouveau contrat à long terme. Chelsea a ensuite remporté une victoire 2-0 contre Tottenham dimanche, laissant Bompastor dans un état d'esprit combatif. Elle a déclaré aux journalistes : « Même si nous savons tous que nous ne pouvons rien contrôler, nous avons probablement trouvé injuste de recevoir autant de critiques. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin que des personnes extérieures à mon environnement me disent qui je suis. Je veillerai toujours à donner le meilleur de moi-même. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les connaissances, je connais le football féminin et je fais de mon mieux pour Chelsea. Je ne dis pas que je suis la meilleure, je ne dis pas que je suis arrogante, mais je sais qui je suis. Je m'assure toujours de soutenir mes joueuses de la meilleure façon possible. Mon travail consiste à m'assurer qu'elles entrent sur le terrain en sachant clairement ce qu'elles doivent accomplir. Personne ne va ébranler ma confiance. »
Et ensuite ?
Le départ de Green mettra davantage Chelsea sous les feux de la rampe à un moment délicat pour Bompastor et le club. Les Blues reprendront la WSL dimanche contre Liverpool, qui connaît actuellement des difficultés.
