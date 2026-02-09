Chelsea publie un communiqué confirmant le départ de Paul Green, directeur du football féminin, après 13 ans de service.

Bompastor a été sous les feux de la rampe à Chelsea après que l'équipe ait pris 12 points de retard sur Manchester City, leader de la WSL. Ces résultats ont mis la pression sur la coach, mais Chelsea a réagi en lui proposant un nouveau contrat à long terme. Chelsea a ensuite remporté une victoire 2-0 contre Tottenham dimanche, laissant Bompastor dans un état d'esprit combatif. Elle a déclaré aux journalistes : « Même si nous savons tous que nous ne pouvons rien contrôler, nous avons probablement trouvé injuste de recevoir autant de critiques. Je sais qui je suis, je n'ai pas besoin que des personnes extérieures à mon environnement me disent qui je suis. Je veillerai toujours à donner le meilleur de moi-même. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai les connaissances, je connais le football féminin et je fais de mon mieux pour Chelsea. Je ne dis pas que je suis la meilleure, je ne dis pas que je suis arrogante, mais je sais qui je suis. Je m'assure toujours de soutenir mes joueuses de la meilleure façon possible. Mon travail consiste à m'assurer qu'elles entrent sur le terrain en sachant clairement ce qu'elles doivent accomplir. Personne ne va ébranler ma confiance. »