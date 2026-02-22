Chelsea publie un communiqué condamnant les insultes racistes ignobles proférées à l'encontre de Wesley Fofana

Fofana a reçu deux cartons jaunes lors du match nul 1-1 et a été expulsé en fin de match. Le défenseur a ensuite partagé les insultes qu'il avait reçues sur Instagram et a ajouté son propre message qui disait : « 2026, c'est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous lancez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien concrètement. »

Le milieu de terrain de Burnley, Hannibal Mejbri, a également révélé avoir été victime d'insultes racistes après le match, ce qui a également suscité une vive réaction de la part des Clarets : « Le club a signalé le message à la société mère d'Instagram, Meta, et attend un soutien ferme de sa part, ainsi que de la Premier League et de la police, et s'efforcera de faire en sorte que le responsable soit identifié et fasse l'objet d'une enquête. Ce comportement n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'adopter une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de discrimination. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces insultes. Il n'y a pas de place pour le racisme. »