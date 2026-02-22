Getty Images Sport
Chelsea publie un communiqué condamnant les insultes racistes ignobles proférées à l'encontre de Wesley Fofana
Fofana et Hannibal victimes d'insultes racistes
Fofana a reçu deux cartons jaunes lors du match nul 1-1 et a été expulsé en fin de match. Le défenseur a ensuite partagé les insultes qu'il avait reçues sur Instagram et a ajouté son propre message qui disait : « 2026, c'est toujours la même chose, rien ne change. Ces gens ne sont jamais punis. Vous lancez de grandes campagnes contre le racisme, mais personne ne fait rien concrètement. »
Le milieu de terrain de Burnley, Hannibal Mejbri, a également révélé avoir été victime d'insultes racistes après le match, ce qui a également suscité une vive réaction de la part des Clarets : « Le club a signalé le message à la société mère d'Instagram, Meta, et attend un soutien ferme de sa part, ainsi que de la Premier League et de la police, et s'efforcera de faire en sorte que le responsable soit identifié et fasse l'objet d'une enquête. Ce comportement n'a pas sa place dans notre société et nous le condamnons sans réserve. Le club continue d'adopter une position sans équivoque : nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de discrimination. Hannibal bénéficiera du soutien total du club et des supporters de Burnley, qui ont déjà condamné ces insultes. Il n'y a pas de place pour le racisme. »
Chelsea publie un communiqué
Chelsea a également publié une déclaration en réponse aux insultes proférées à l'encontre de Fofana. Le club a déclaré : « Le Chelsea Football Club est consterné et dégoûté par les insultes racistes ignobles proférées en ligne à l'encontre de Wesley Fofana. Les insultes racistes dont Wes a été victime après le match de Premier League d'aujourd'hui contre Burnley sont odieuses et ne seront pas tolérées. Un tel comportement est totalement inacceptable et va à l'encontre des valeurs du football et de tout ce que nous défendons en tant que club. Il n'y a pas de place pour le racisme. Nous soutenons sans réserve Wes. Il bénéficie de notre soutien total, tout comme l'ensemble de nos joueurs qui sont trop souvent contraints de subir cette haine simplement parce qu'ils font leur travail. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes compétentes pour identifier les auteurs de ces insultes et prendrons les mesures les plus sévères possibles. »
La Premier League réagit aux incidents survenus lors du match Chelsea-Burnley
La Premier League a apporté son soutien dans un communiqué qui stipule : « Nous nous joignons à Wesley Fofana et au Chelsea pour condamner les insultes racistes ignobles dont il a été victime sur les réseaux sociaux. Le racisme n'a pas sa place dans notre sport ni dans la société, et nous continuerons à faire tout notre possible pour soutenir les joueurs victimes d'insultes discriminatoires. Le football est pour tout le monde. »
L'UEFA enquête sur les allégations concernant Vinicius Jr
Cet incident survient après les accusations selon lesquelles Vinicius Jr, la star du Real Madrid, aurait été victime d'insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, joueur du Benfica, lors d'un match de Ligue des champions en milieu de semaine. L'UEFA mène actuellement une enquête sur cet incident qui s'est produit à l'Estadio da Luz. La Confédération brésilienne de football a demandé que des sanctions exemplaires soient prononcées à l'encontre de toute personne reconnue coupable de racisme.
Dans un communiqué, la CBF a déclaré : « La Confédération brésilienne de football (CBF) attend de la FIFA qu'elle suive cette affaire et de l'UEFA qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour identifier et punir les responsables de ces insultes racistes. La CBF a également adressé une demande officielle à l'UEFA afin qu'elle mène une enquête approfondie sur les actes commis à l'encontre de Vinícius Jr., en tenant compte du témoignage de la victime et des personnes présentes, afin d'identifier et de punir de manière exemplaire les personnes impliquées dans cet incident. »
