Chelsea exhorté à réaliser un transfert surprise par une légende des Blues alors que les doutes persistent autour de Robert Sanchez

Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole estime que Chelsea doit recruter un gardien de but d'élite pour rivaliser avec des clubs comme Liverpool, Manchester City et Arsenal. « C'est difficile avec Robert Sanchez, car il a parfois réalisé de bonnes performances », a fait remarquer Cole. « Il a été remplacé par [Filip] Jorgensen dans le onze de départ l'autre jour. Il semble donc que Liam Rosenior n'ait pas encore choisi son numéro un, même s'il affirme « ne pas avoir de numéro un ». C'est simplement sa façon de fonctionner.

L'ancien international anglais a ensuite suggéré que les Blues devraient essayer de recruter Trafford, qui peine à rivaliser avec Gianluigi Donnarumma à l'Etihad Stadium. Il a ajouté : « Quand un gardien comme James Trafford devient disponible, Chelsea doit peut-être saisir l'occasion. Sanchez s'améliore, mais je pense qu'il peut encore progresser. Sera-t-il prêt à temps pour permettre à Chelsea de se lancer dans la course à la Ligue des champions et de rivaliser avec Arsenal et Manchester City ? Liverpool a Allison, Manchester City a Donnarumma et Arsenal a David Raya. C'est le niveau de gardien dont Chelsea a besoin. Sanchez peut y arriver, mais y arrivera-t-il assez vite ? »