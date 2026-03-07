Getty Images
Chelsea exhorté à réaliser un transfert surprise par une légende des Blues alors que les doutes persistent autour de Robert Sanchez
Trafford lié à un transfert à Stamford Bridge
L'icône de Chelsea, Cole, a appelé son ancien club à recruter le gardien de but de Manchester City, James Trafford. Cette suggestion intervient alors que Sanchez doit lutter pour son avenir à Stamford Bridge, son statut de numéro un incontesté du club étant menacé.
Le manager Liam Rosenior a récemment décidé de mettre l'Espagnol sur le banc après une série de performances irrégulières, notamment après une mauvaise prestation lors de la défaite 2-1 contre Arsenal. Ce changement tactique a suscité un débat plus large sur la question de savoir si l'équipe actuelle dispose d'un gardien capable de rivaliser avec les standards fixés par ses rivaux potentiels pour le titre.
Cole exige des normes d'élite dans les buts
Dans une interview accordée à Paddy Power, Cole estime que Chelsea doit recruter un gardien de but d'élite pour rivaliser avec des clubs comme Liverpool, Manchester City et Arsenal. « C'est difficile avec Robert Sanchez, car il a parfois réalisé de bonnes performances », a fait remarquer Cole. « Il a été remplacé par [Filip] Jorgensen dans le onze de départ l'autre jour. Il semble donc que Liam Rosenior n'ait pas encore choisi son numéro un, même s'il affirme « ne pas avoir de numéro un ». C'est simplement sa façon de fonctionner.
L'ancien international anglais a ensuite suggéré que les Blues devraient essayer de recruter Trafford, qui peine à rivaliser avec Gianluigi Donnarumma à l'Etihad Stadium. Il a ajouté : « Quand un gardien comme James Trafford devient disponible, Chelsea doit peut-être saisir l'occasion. Sanchez s'améliore, mais je pense qu'il peut encore progresser. Sera-t-il prêt à temps pour permettre à Chelsea de se lancer dans la course à la Ligue des champions et de rivaliser avec Arsenal et Manchester City ? Liverpool a Allison, Manchester City a Donnarumma et Arsenal a David Raya. C'est le niveau de gardien dont Chelsea a besoin. Sanchez peut y arriver, mais y arrivera-t-il assez vite ? »
Rosenior adopte la rotation des gardiens de but
La décision d'écarter Sanchez lors de la victoire 4-1 contre Aston Villa a mis en évidence la philosophie de Rosenior, qui consiste à « mettre les bons chevaux dans les bonnes courses ». Alors que l'Espagnol aurait été « très déçu » de perdre sa place, le manager a salué le professionnalisme dont il a fait preuve en coulisses.
« J'ai été très honnête avec Rob », a expliqué Rosenior. « Il était vraiment déçu de ne pas jouer, ce que j'attends de tous les joueurs, qu'ils soient gardiens de but ou joueurs de champ. Mais la façon dont Rob a réagi à l'entraînement, la façon dont il a soutenu Filip - pendant l'échauffement, dans les vestiaires - était magnifique. »
À la recherche de la cohérence
Après une victoire retentissante contre Villa, Chelsea a réussi à réduire l'écart à trois points sur les Villans et Manchester United, qui occupent respectivement la quatrième et la troisième place.
Ce résultat positif sera un atout précieux pour l'équipe de Rosenior lorsqu'elle affrontera Wrexham, équipe de Championship, samedi lors du cinquième tour de la FA Cup, avant de se rendre à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions en milieu de semaine. Sanchez aura à cœur de prouver à son entraîneur qu'il mérite d'être le gardien numéro un de Chelsea lors de ces matchs cruciaux.
