Chelsea et West Ham découvrent les sanctions de la FA après une violente bagarre déclenchée par Adama Traoré, qui s'est accroché avec Marc Cucurella et Joao Pedro

Après avoir examiné attentivement les images du match et le rapport de l'arbitre, la FA a confirmé que les deux clubs n'avaient pas veillé à ce que leurs joueurs se comportent de manière ordonnée. Un porte-parole de la FA a détaillé les accusations spécifiques et les amendes infligées dans un communiqué publié mercredi.

La déclaration officielle de la FA stipule : « Chelsea et West Ham United ont été condamnés à des amendes de 325 000 £ et 300 000 £ respectivement pour une confrontation massive impliquant leurs joueurs lors du match de Premier League du samedi 31 janvier 2026. Les deux clubs ont admis qu'ils n'avaient pas veillé à ce que leurs joueurs se comportent de manière appropriée et non provocatrice vers la 90e minute. Une commission de réglementation indépendante a imposé ces amendes à l'issue d'une audience. » Cette décision constitue un avertissement sévère à l'encontre des deux clubs londoniens quant à leur comportement futur sur le terrain.