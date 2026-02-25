AFP
Traduit par
Chelsea et West Ham découvrent les sanctions de la FA après une violente bagarre déclenchée par Adama Traoré, qui s'est accroché avec Marc Cucurella et Joao Pedro
Bagarre sur la ligne de touche : une étincelle qui se transforme en incendie
Le point culminant s'est produit en fin de match, lorsque Adama Traoré, joueur de West Ham, s'est retrouvé impliqué dans une altercation houleuse avec Marc Cucurella, arrière latéral de Chelsea. L'étincelle initiale s'est rapidement transformée en incendie lorsque Joao Pedro s'est précipité pour soutenir son coéquipier, entraînant une ruée de joueurs des deux équipes qui se bousculaient sur la ligne de touche. Les arbitres ont eu du mal à reprendre le contrôle de la situation pendant plusieurs minutes, cette « affreuse mêlée » éclipsant ce qui avait été jusqu'alors une bataille tactique acharnée entre l'équipe de Liam Rosenior et les Hammers de Nuno Espírito Santo.
- Getty Images Sport
La FA publie une déclaration officielle concernant les mesures disciplinaires
Après avoir examiné attentivement les images du match et le rapport de l'arbitre, la FA a confirmé que les deux clubs n'avaient pas veillé à ce que leurs joueurs se comportent de manière ordonnée. Un porte-parole de la FA a détaillé les accusations spécifiques et les amendes infligées dans un communiqué publié mercredi.
La déclaration officielle de la FA stipule : « Chelsea et West Ham United ont été condamnés à des amendes de 325 000 £ et 300 000 £ respectivement pour une confrontation massive impliquant leurs joueurs lors du match de Premier League du samedi 31 janvier 2026. Les deux clubs ont admis qu'ils n'avaient pas veillé à ce que leurs joueurs se comportent de manière appropriée et non provocatrice vers la 90e minute. Une commission de réglementation indépendante a imposé ces amendes à l'issue d'une audience. » Cette décision constitue un avertissement sévère à l'encontre des deux clubs londoniens quant à leur comportement futur sur le terrain.
Le catalyseur derrière le chaos du stade de Londres
Si les accusations officielles se concentrent sur la défaillance collective des clubs, la bataille individuelle entre Traoré et Cucurella a sans aucun doute été le catalyseur du chaos. L'approche physique de Traoré et la ténacité défensive de Cucurella ont conduit à une tension persistante tout au long de la seconde mi-temps. Lorsque l'international espagnol a semblé gêner l'ancien ailier des Wolves près du drapeau de corner, la situation a finalement explosé. L'intervention de Pedro n'a fait qu'aggraver l'ambiance, attirant les joueurs des deux équipes alors que la tension montait sur le terrain.
En vertu de la réglementation en vigueur, les équipes de Premier League sont tenues de maintenir une discipline stricte, et l'amende légèrement plus élevée infligée à Chelsea reflète, semble-t-il, son récent bilan disciplinaire. Les Blues se sont souvent retrouvés sous les feux de la rampe cette saison en raison du nombre élevé de cartons jaunes reçus.
- Getty Images Sport
Dialogue disciplinaire : les managers abordent la question du comportement des joueurs
Après le match, l'entraîneur principal de Chelsea, Rosenior, s'est entretenu avec ses joueurs sur la manière de gérer des situations similaires à l'avenir, tandis qu'un dirigeant anonyme de West Ham a rencontré l'entraîneur principal Nuno Espirito Santo et le capitaine Jarrod Bowen pour discuter du comportement des joueurs.
Pour Chelsea, qui occupe actuellement la cinquième place du classement avec 45 points, l'objectif est désormais de se concentrer à nouveau sur la course à la Ligue des champions. À l'inverse, West Ham doit trouver le moyen de canaliser son agressivité dans ses performances sur le terrain. Avec 25 points, les Hammers occupent la 18e place et luttent désespérément pour éviter la relégation dans les semaines à venir.
Publicité