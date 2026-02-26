Getty Images Sport
Chelsea et l'Angleterre reçoivent un avertissement alarmant concernant l'épuisement professionnel de Cole Palmer avant la Coupe du monde 2026
Avertissement Palmer
Molango a averti que Palmer était « brisé » avant la fin de la saison. L'international anglais a disputé 19 matches jusqu'à présent cette saison, mais sa participation a été limitée par des blessures. En 2023/24, il a disputé toute la saison, puis a participé au Championnat d'Europe et à la Coupe du monde des clubs l'été dernier.
Molango dit avoir visité le centre d'entraînement de Chelsea et estime que Palmer risque de se blesser gravement, tout comme d'autres joueurs, en raison du calendrier chargé des rencontres.
Il a déclaré : « Pour nous, la préoccupation est bien sûr le bien-être des joueurs, car quand je regarde quelqu'un comme Cole Palmer, je me dis que Cole Palmer pourrait partir s'il participe à la Coupe du monde trois étés consécutifs sans interruption.
Partir pendant 10 semaines avec l'équipe nationale, puis être attendu aux États-Unis quatre jours plus tard pour disputer la Coupe du monde des clubs qui se termine le 14 juillet, avant de revenir deux semaines plus tard pour s'entraîner... J'étais au camp d'entraînement de Chelsea quand ils sont revenus, ils étaient épuisés. »
« Les gens disent qu'il est millionnaire. »
Le dirigeant de la PFA a également fait part de son empathie pour Palmer, malgré son salaire astronomique à Chelsea, et pour les meilleurs joueurs européens, qui sont régulièrement victimes de blessures en raison d'un calendrier surchargé.
Il a ajouté : « C'est simplement la réalité. On se demande si c'est vraiment ce que nous voulions pour notre secteur. Je n'en suis pas sûr. Je pense que parfois, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et comprendre que parfois, moins c'est mieux.
Les gens disent qu'il est millionnaire, oui, il l'est, mais cela ne vous donne pas un poumon ou une jambe supplémentaire, et vous en arrivez à un stade où vous vous dites : « Je veux voir Cole Palmer sur le terrain parce que c'est lui qui me fait rêver ».
Et la réalité, c'est que les fans paient actuellement 100 % du prix du billet et que, souvent, ils n'en ont pour 70 % s'ils ont de la chance, ou 60 % parce que les joueurs commencent à se réguler.
La Premier League est le meilleur produit en termes de football, elle rapporte plus de 4 milliards de livres sterling pour 38 matchs. Il y a donc certainement un élément de valorisation de la rareté. Noël est agréable parce que ce n'est pas tous les mardis, et je pense que nous devons découvrir cela, car nous pensions dans le football que plus c'est mieux, alors que parfois, moins c'est mieux.
Quand je regarde la dernière fenêtre internationale et que je vois (Jude) Bellingham absent, Lamine Yamal absent d'un côté, Lucy Bronze absente, est-ce le football que nous voulons voir ? Parce que franchement, les gens ne voulaient pas dépenser de l'argent juste pour voir quelqu'un comme moi jouer. »
Palmer participera-t-il à la Coupe du monde ?
Palmer n'a pas encore joué sous les ordres de Thomas Tuchel en raison de ses blessures à répétition. Sa dernière sélection avec l'Angleterre remonte à la victoire 1-0 contre Andorre en juin. Il était sur le banc lors de la défaite 3-1 contre le Sénégal, et il doit faire face à une concurrence féroce pour s'imposer au poste de numéro 10, avec Phil Foden, Eberechi Eze, Morgan Rogers et Jude Bellingham.
Après le triplé d'Eze contre Tottenham en novembre, Tim Sherwood a déclaré : « On peut se laisser emporter par l'enthousiasme parce qu'il a marqué un triplé dans le derby du nord de Londres, c'est énorme pour Eze, c'est énorme pour Arsenal. Mais si vous me demandiez qui est le numéro 10 le plus talentueux, un vrai numéro 10, qui va jouer dans cette zone centrale ? Je répondrais Eze. Il est rapide, il joue des deux pieds. Il a tout pour lui. Il a une bonne vision du jeu. C'est le numéro 10 le plus talentueux que nous ayons en Angleterre. Si nous devons jouer avec un numéro 10, je ne suis pas sûr que Thomas Tuchel veuille le faire pendant la Coupe du monde. Si nous jouons avec un numéro 10, ce doit être Eze. »
Et ensuite ?
L'Angleterre affrontera l'Uruguay et le Japon le mois prochain lors de matchs amicaux avant la Coupe du monde. La participation éventuelle de Palmer en dira long sur les intentions de Tuchel à son égard.
