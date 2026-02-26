Chelsea et l'Angleterre reçoivent un avertissement alarmant concernant l'épuisement professionnel de Cole Palmer avant la Coupe du monde 2026

Le dirigeant de la PFA a également fait part de son empathie pour Palmer, malgré son salaire astronomique à Chelsea, et pour les meilleurs joueurs européens, qui sont régulièrement victimes de blessures en raison d'un calendrier surchargé.

Il a ajouté : « C'est simplement la réalité. On se demande si c'est vraiment ce que nous voulions pour notre secteur. Je n'en suis pas sûr. Je pense que parfois, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et comprendre que parfois, moins c'est mieux.

Les gens disent qu'il est millionnaire, oui, il l'est, mais cela ne vous donne pas un poumon ou une jambe supplémentaire, et vous en arrivez à un stade où vous vous dites : « Je veux voir Cole Palmer sur le terrain parce que c'est lui qui me fait rêver ».

Et la réalité, c'est que les fans paient actuellement 100 % du prix du billet et que, souvent, ils n'en ont pour 70 % s'ils ont de la chance, ou 60 % parce que les joueurs commencent à se réguler.

La Premier League est le meilleur produit en termes de football, elle rapporte plus de 4 milliards de livres sterling pour 38 matchs. Il y a donc certainement un élément de valorisation de la rareté. Noël est agréable parce que ce n'est pas tous les mardis, et je pense que nous devons découvrir cela, car nous pensions dans le football que plus c'est mieux, alors que parfois, moins c'est mieux.

Quand je regarde la dernière fenêtre internationale et que je vois (Jude) Bellingham absent, Lamine Yamal absent d'un côté, Lucy Bronze absente, est-ce le football que nous voulons voir ? Parce que franchement, les gens ne voulaient pas dépenser de l'argent juste pour voir quelqu'un comme moi jouer. »