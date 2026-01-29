Chelsea dévoile un superbe maillot rétro inspiré des années 90, tandis que Nike salue le « retour du rebelle ».

Après le départ d'Enzo Maresca de Chelsea au début du mois, la nomination de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, comme successeur a suscité quelques interrogations. Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions, il a remporté cinq de ses six matchs à la tête de Stamford Bridge, dont le plus marquant a sans doute été la victoire 3-2 contre Naples en Ligue des champions mercredi soir.

Après cette victoire, Rosenior a déclaré à TNT Sports : « Ces joueurs ont perdu un entraîneur qu'ils respectaient vraiment pour des raisons qui échappent à mon contrôle et à ma compréhension. Quand on traverse une telle épreuve en tant que jeune groupe, accepter un nouvel entraîneur comme ils l'ont fait et travailler aussi dur qu'ils l'ont fait est tout à leur honneur. Il ne s'agit pas de moi, de mon ego ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'essaie de faire de mon mieux avec mon groupe, avec mon équipe, et j'espère que nous pourrons vivre de plus en plus de très bonnes soirées comme celle-ci.

J'apprends tout le temps à connaître mon équipe, à savoir ce dont nous sommes capables. Je voulais vraiment prendre les devants aujourd'hui. Je voulais aller sur le terrain et gagner le match. C'est énorme, c'est très important pour nous de pouvoir travailler avec les joueurs pendant la phase d'entraînement. Il faut aimer ce métier. Nous sommes les personnes les plus chanceuses au monde de faire ce métier. Il faut profiter de ces moments, mais nous en voulons plus. Nous sommes en Ligue des champions, donc au final, il faut affronter les meilleurs et battre les meilleurs. »