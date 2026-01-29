Chelsea/Nike
Chelsea dévoile un superbe maillot rétro inspiré des années 90, tandis que Nike salue le « retour du rebelle ».
Lancement du kit « Return of the Rebel » (Le retour du rebelle)
Lorsque ce maillot original a été lancé il y a un peu plus de trente ans, son apparence saisissante en a choqué plus d'un. Il a atteint son apogée lorsque Chelsea a participé à la Coupe des vainqueurs de coupe en 1994-1995, après 23 ans d'absence des compétitions européennes, les Blues atteignant les demi-finales du tournoi. Aujourd'hui, Nike et Chelsea ont réinventé ce maillot, qui fera ses débuts sur le terrain avant le match de Premier League de ce week-end contre West Ham et le match de la FA Cup féminine contre Manchester United le mois prochain.
Maquette des joueurs passés et présents de Chelsea
Dans le cadre du lancement, Dennis Wise, légende de Chelsea, a revêtu le nouveau maillot qu'il portait lorsqu'il jouait pour le club. De plus, cette collection Return of the Rebel se décline dans des teintes « années 1990 » sur des t-shirts, des hauts, des vestes, des pantalons de survêtement, des sweatshirts et des vêtements d'extérieur, avec des écussons et des inscriptions du club de l'époque. Elle est désormais disponible à la boutique Megastore de Stamford Bridge et dans la boutique en ligne du club. Elle est également disponible en tailles homme, femme et enfant, et célèbre « le risque, la rébellion et la réinvention, hier comme aujourd'hui ».
Rosenior fait des débuts prometteurs à Chelsea
Après le départ d'Enzo Maresca de Chelsea au début du mois, la nomination de Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg, comme successeur a suscité quelques interrogations. Bien qu'il soit encore trop tôt pour tirer des conclusions, il a remporté cinq de ses six matchs à la tête de Stamford Bridge, dont le plus marquant a sans doute été la victoire 3-2 contre Naples en Ligue des champions mercredi soir.
Après cette victoire, Rosenior a déclaré à TNT Sports : « Ces joueurs ont perdu un entraîneur qu'ils respectaient vraiment pour des raisons qui échappent à mon contrôle et à ma compréhension. Quand on traverse une telle épreuve en tant que jeune groupe, accepter un nouvel entraîneur comme ils l'ont fait et travailler aussi dur qu'ils l'ont fait est tout à leur honneur. Il ne s'agit pas de moi, de mon ego ou d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'essaie de faire de mon mieux avec mon groupe, avec mon équipe, et j'espère que nous pourrons vivre de plus en plus de très bonnes soirées comme celle-ci.
J'apprends tout le temps à connaître mon équipe, à savoir ce dont nous sommes capables. Je voulais vraiment prendre les devants aujourd'hui. Je voulais aller sur le terrain et gagner le match. C'est énorme, c'est très important pour nous de pouvoir travailler avec les joueurs pendant la phase d'entraînement. Il faut aimer ce métier. Nous sommes les personnes les plus chanceuses au monde de faire ce métier. Il faut profiter de ces moments, mais nous en voulons plus. Nous sommes en Ligue des champions, donc au final, il faut affronter les meilleurs et battre les meilleurs. »
Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
Chelsea se prépare pour quelques jours importants, puisqu'il accueille samedi à Stamford Bridge West Ham, menacé de relégation. Une victoire pourrait lui permettre de remonter à la quatrième place de la Premier League. Mardi, il se rendra ensuite à Arsenal pour tenter de renverser le score de 3-2 concédé lors du match aller, dans le cadre de la demi-finale retour de la Carabao Cup.
