Chelsea - Arsenal (1-1) : Les Blues héroïques à dix contre onze !

Mais Chelsea a une âme. Solidaires, héroïques en défense, les locaux ont repoussé les assauts stériles d'un Arsenal incapable de créer le danger, malgré un dernier frisson sur une frappe de Merino détournée par Sanchez. Mieux, les Blues se sont même permis de menacer en contre par le jeune Delap. Au coup de sifflet final, ce point du nul a la saveur d'une victoire morale pour Chelsea. Pour Arsenal, dont l'avance en tête fond à cinq points sur Manchester City, c'est un coup d'arrêt et la preuve que ce derby n'est jamais un match comme les autres.