La foudre a frappé, mais Chelsea n'a pas plié. Dans l'arène bouillante de Stamford Bridge, les Blues ont livré une bataille homérique pour arracher un match nul héroïque (1-1) face au leader Arsenal, malgré plus de 50 minutes passées en infériorité numérique. Un derby de Londres électrique, haché et sulfureux, marqué par le carton rouge de Moisés Caicedo, qui aurait pu faire sombrer les hommes d'Enzo Maresca. Mais c'est au courage, et avec un Reece James des grands soirs, que Chelsea a tenu tête à l'ogre des Gunners.
Chelsea - Arsenal (1-1) : Les Blues héroïques à dix contre onze !
- Getty Images Sport
Caicedo voit rouge, le derby s'enflamme
La tension était palpable dès le coup d'envoi, l'électricité dans l'air annonçait l'orage. Et il a éclaté peu avant la pause. Sur un tacle non maîtrisé, crampons en avant sur la cheville de Mikel Merino, Moisés Caicedo a vu rouge après intervention de la VAR (38e). Le tournant du match ? On le pensait. Mais Chelsea, porté par son capitaine Reece James et l'insouciance de son prodige Estêvão, avait décidé de ne pas subir.
- Getty Images Sport
Chalobah sonne la révolte
Au retour des vestiaires, loin de se recroqueviller, les Blues ont mordu. Sur un corner millimétré de James, Trevoh Chalobah surgissait au premier poteau pour placer une tête croisée imparable (48e). 1-0. Stamford Bridge explosait. À dix contre onze, Chelsea venait de gifler le leader. Un scénario fou qui obligeait Mikel Arteta à lancer ses forces vives dans la bataille pour éviter l'humiliation.
- Getty Images Sport
Merino répond, Chelsea résiste
La réaction d'Arsenal fut l'œuvre de ses individualités. Bukayo Saka, dans un numéro de soliste côté droit, mystifiait Cucurella avant de déposer un centre parfait pour la tête de Mikel Merino (60e). L'Espagnol, victime du tacle de Caicedo en première période, tenait sa revanche et remettait les compteurs à zéro. On pensait alors les Gunners lancés vers la victoire, profitant de leur supériorité numérique pour étouffer des Blues fatigués.
- Getty Images Sport
Un point au goût de victoire
Mais Chelsea a une âme. Solidaires, héroïques en défense, les locaux ont repoussé les assauts stériles d'un Arsenal incapable de créer le danger, malgré un dernier frisson sur une frappe de Merino détournée par Sanchez. Mieux, les Blues se sont même permis de menacer en contre par le jeune Delap. Au coup de sifflet final, ce point du nul a la saveur d'une victoire morale pour Chelsea. Pour Arsenal, dont l'avance en tête fond à cinq points sur Manchester City, c'est un coup d'arrêt et la preuve que ce derby n'est jamais un match comme les autres.