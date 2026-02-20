Getty Images Sport
Chelsea annonce un nouveau sponsor IA sur le devant du maillot
Chelsea annonce un nouveau partenariat
Chelsea a annoncé un « partenariat pluriannuel » mondial avec IFS, qu'il présente comme « le premier fournisseur mondial d'IA industrielle ». Le logo IFS figurera dès ce week-end sur les maillots des équipes masculine (qui affrontera Burnley) et féminine (qui jouera contre Manchester United en cinquième tour de la FA Women's Cup) entraînées respectivement par Sonia Bompastor et Frank Lampard.
Le club a déclaré dans un communiqué : « Le Chelsea Football Club annonce aujourd'hui un partenariat mondial pluriannuel avec IFS, le premier fournisseur mondial d'IA industrielle. Dans le cadre de cet engagement, IFS deviendra partenaire principal avec effet immédiat et figurera sur le devant de nos maillots pour le reste de la saison 2025/26, marquant ainsi le début d'une collaboration à long terme qui place l'IA avancée au cœur des performances footballistiques, de l'excellence opérationnelle et de l'engagement des fans. »
Qui sommes-nous ?
La déclaration de Chelsea précise qui est IFS, ajoutant : « IFS, premier fournisseur mondial de logiciels d'IA industrielle, permet aux organisations d'obtenir des résultats tangibles grâce à l'IA en résolvant des problèmes opérationnels complexes et concrets. Dans le cadre de ce partenariat, IFS fournira ses logiciels et ses agents d'IA leaders sur le marché à Chelsea afin d'améliorer la précision des opérations du club et d'optimiser les performances dans presque tous les aspects de son fonctionnement.
Ce partenariat place Chelsea à l'avant-garde de l'évolution technologique du football. En exploitant la puissance de l'IA d'IFS pour connecter les personnes, les actifs et les informations en temps réel, le club renforce son avantage concurrentiel sur le terrain tout en améliorant l'expérience de millions de fans à travers le monde.
Pour Chelsea, cet accord marque notre intention de montrer la voie, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont les clubs d'élite sont construits et gérés. En intégrant une IA avancée dans nos fondations, le club renforce son ambition à long terme de devenir la référence en matière de performance et d'innovation dans le sport mondial. »
Chelsea passe à autre chose après Three
Les Blues n'ont plus de sponsor permanent depuis que l'entreprise de télécommunications Three a mis fin à son contrat en 2023. IFS ne restera pas sponsor principal au-delà de la fin de cette saison. Selon BBC Sport, Chelsea souhaite obtenir environ 65 millions de livres sterling (87 millions de dollars) de son prochain sponsor permanent.
« Nous sommes extrêmement fiers de nous associer à IFS et de tirer parti de son logiciel d'IA de pointe pour aider le club à connaître encore plus de succès », a déclaré Jason Gannon, président de Chelsea.
« Ce partenariat est une déclaration d'intention de rester à la pointe dans ce domaine, en exploitant les opportunités offertes par les technologies de pointe et en libérant le potentiel de l'IA pour améliorer tout ce que nous faisons sur et en dehors du terrain. »
Mark Moffat, directeur général d'IFS, a déclaré : « Dans le sport comme dans l'industrie, les marges sont faibles, les enjeux sont élevés et la bonne décision au bon moment est primordiale. C'est ce qu'IFS Industrial AI apporte aux industries qui alimentent l'économie mondiale. Le Chelsea FC s'impose les mêmes normes intransigeantes, et c'est précisément cette ambition commune qui nous rend fiers d'être leur partenaire principal. »
Et ensuite ?
Chelsea occupe la cinquième place du classement de la Premier League avant son match contre Burnley ce week-end. Le club n'est qu'à un point derrière Manchester United, qui occupe la quatrième place.
Liam Rosenior a bien démarré sa carrière d'entraîneur et a déclaré à propos de ses débuts : « On ne peut pas vraiment rêver mieux, n'est-ce pas ? En termes de Premier League. Quand on arrive dans un nouveau poste dans un grand club, on veut prendre un bon départ. Je pense que c'est ce que nous avons fait, mais je pense que nous avons encore beaucoup à faire, ce qui est très excitant en termes de potentiel de l'équipe. Tant que nous continuons à nous améliorer tout en gagnant, je serai un manager très heureux. »
