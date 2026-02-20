La déclaration de Chelsea précise qui est IFS, ajoutant : « IFS, premier fournisseur mondial de logiciels d'IA industrielle, permet aux organisations d'obtenir des résultats tangibles grâce à l'IA en résolvant des problèmes opérationnels complexes et concrets. Dans le cadre de ce partenariat, IFS fournira ses logiciels et ses agents d'IA leaders sur le marché à Chelsea afin d'améliorer la précision des opérations du club et d'optimiser les performances dans presque tous les aspects de son fonctionnement.

Ce partenariat place Chelsea à l'avant-garde de l'évolution technologique du football. En exploitant la puissance de l'IA d'IFS pour connecter les personnes, les actifs et les informations en temps réel, le club renforce son avantage concurrentiel sur le terrain tout en améliorant l'expérience de millions de fans à travers le monde.

Pour Chelsea, cet accord marque notre intention de montrer la voie, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière dont les clubs d'élite sont construits et gérés. En intégrant une IA avancée dans nos fondations, le club renforce son ambition à long terme de devenir la référence en matière de performance et d'innovation dans le sport mondial. »