Chelsea affrontera Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac, lors du cinquième tour de la FA Cup, tandis que Manchester City affrontera Newcastle et Arsenal se rendra à Mansfield
Tirage au sort complet du cinquième tour de la FA Cup
Le tirage au sort du cinquième tour de la FA Cup a eu lieu lundi soir, et huit rencontres ont été tirées au sort pour les équipes encore en lice dans la compétition. Le match phare sera sans aucun doute celui opposant Wrexham à Chelsea, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac s'apprêtant à affronter le géant de la Premier League entraîné par Liam Rosenior.
Manchester City se rendra à St James' Park pour affronter Newcastle, tandis que Liverpool affrontera les Wolves, qui luttent pour leur maintien en Premier League. Sunderland affrontera le vainqueur du match entre Port Vale et Bristol City, tandis que West Ham affrontera Macclesfield ou Brentford.
L'Arsenal de Mikel Arteta se rendra à Mansfield Town, en League One.
Tirage au sort complet :
Fulham vs Southampton
Port Vale ou Bristol City vs Sunderland
Newcastle vs Man City
Leeds vs Norwich City
Mansfield Town contre Arsenal
Wolves vs Liverpool
Wrexham contre Chelsea
West Ham vs Macclesfield ou Brentford
Comment Wrexham en est arrivé là
Wrexham a battu un adversaire de Premier League au troisième tour du tournoi, battant Nottingham Forest aux tirs au but après un match nul spectaculaire 3-3. Il a ensuite battu Ipswich Town 1-0 pour décrocher son billet pour le cinquième tour ; Chelsea a battu Charlton Athletic et Hull City jusqu'à présent, respectivement 5-1 et 4-0.
Le club gallois n'a pas atteint le cinquième tour depuis 1997, mais le manager Phil Parkinson préfère se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé.
Après la victoire contre Ipswich, il a déclaré aux journalistes : « Avant le match, nous avons parlé de notre chance de marquer l'histoire. Nous l'avons fait, et je suis très heureux car nous savions que ce serait un match difficile contre une très bonne équipe.
Cette saison, avec le défi de jouer en Championship et maintenant en FA Cup, nous voulons en profiter, et ce soir, c'est ce que nous avons fait. »
Il a ajouté : « Je pense que c'est formidable pour nos propriétaires de les voir atteindre le cinquième tour.
Nous attendons avec impatience le tirage au sort lundi soir, alors que nous serons dans un hôtel à Bristol. Nous allons savourer cela, mais bien sûr, la FA Cup passe maintenant au second plan et nous allons nous concentrer sur le championnat. »
Chelsea vise également la gloire
Rosenior espère remporter son premier trophée avec les Blues cette saison, et il a salué la performance de son équipe lors de sa victoire 4-0 contre Hull. Une nouvelle victoire serait très bien accueillie par l'ancien entraîneur de Strasbourg.
Après le match, il a déclaré : « J'ai été ravi de l'engagement et de l'attitude des joueurs en première mi-temps. Ce fut un match difficile. Tout le mérite revient à Hull, qui vole haut dans le championnat. J'espère vraiment qu'ils accéderont à la Premier League cette année, mais grâce à notre attitude et à notre engagement dans le jeu, la qualité est toujours là, et c'est ce qui nous a permis de nous imposer ce soir.
Nous avons fait 90 bonnes minutes. Évidemment, on veut que chaque minute de chaque match soit parfaite.
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer, mais en ce qui concerne notre début de saison, j'en suis ravi. Pedro Neto a été exceptionnel, il travaille très dur et il a beaucoup de qualités.
Je suis ravi de le voir marquer les buts qu'il a marqués aujourd'hui. Tout le monde a travaillé très, très dur les uns pour les autres.
L'aspect le plus réjouissant a été l'état d'esprit. Ils ont fait honneur au club. C'était une performance vraiment solide en termes de mentalité, ce qui est nécessaire pour réussir. »
Et ensuite ?
Les matchs du cinquième tour de la FA Cup auront lieu le week-end du 7 au 8 mars. Les clubs vainqueurs du cinquième tour recevront 238 500 £, une somme considérable pour les clubs des divisions inférieures.
