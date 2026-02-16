Chelsea affrontera Wrexham, l'équipe de Ryan Reynolds et Rob Mac, lors du cinquième tour de la FA Cup, tandis que Manchester City affrontera Newcastle et Arsenal se rendra à Mansfield

Wrexham a battu un adversaire de Premier League au troisième tour du tournoi, battant Nottingham Forest aux tirs au but après un match nul spectaculaire 3-3. Il a ensuite battu Ipswich Town 1-0 pour décrocher son billet pour le cinquième tour ; Chelsea a battu Charlton Athletic et Hull City jusqu'à présent, respectivement 5-1 et 4-0.

Le club gallois n'a pas atteint le cinquième tour depuis 1997, mais le manager Phil Parkinson préfère se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé.

Après la victoire contre Ipswich, il a déclaré aux journalistes : « Avant le match, nous avons parlé de notre chance de marquer l'histoire. Nous l'avons fait, et je suis très heureux car nous savions que ce serait un match difficile contre une très bonne équipe.

Cette saison, avec le défi de jouer en Championship et maintenant en FA Cup, nous voulons en profiter, et ce soir, c'est ce que nous avons fait. »

Il a ajouté : « Je pense que c'est formidable pour nos propriétaires de les voir atteindre le cinquième tour.

Nous attendons avec impatience le tirage au sort lundi soir, alors que nous serons dans un hôtel à Bristol. Nous allons savourer cela, mais bien sûr, la FA Cup passe maintenant au second plan et nous allons nous concentrer sur le championnat. »